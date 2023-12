Quote e risultati Serie A 14a giornata. Tutti gli aggiornamenti del campionato di calcio italiano con la corsa scudetto, l’accesso alla prossima Champions League, ma anche il capocannoniere e la lotta per non retrocedere, oltre alle prime quote sul prossimo turno che inizierà venerdì con l’anticipo di lusso Juve-Napoli.

Quote e risultati Serie A 14a giornata: lotta scudetto

La netta vittoria in casa dei campioni d’Italia lancia ancora di più l’Inter. I nerazzurri vogliono lo Scudetto e le quote antepost Serie A 2023/24 confermano la squadra di Simone Inzaghi in prima fila per il titolo @1.50, con la Juventus che ha solo due punti in meno ma sembra faticare di più (il successo con il Monza è arrivato solo nei minuti finali): i bianconeri di Massimiliano Allegri restano la seconda opzione a quota @3.25.

Secondo successo di fila per il Milan che resta a -6 dalla vetta, ma nelle ultime settimane i rossoneri hanno perso credito nei pronostici e ora si ritrovano a rincorrere a quota @10. Più distaccate Napoli e Roma che condividono il quarto posto, ma il distacco di 11 punti sembra eccessivo per pensare ad una rimonta per le squadre di Walter Mazzarri e Josè Mourinho, avversari più per la zona Champions come vedremo dopo. E’ tuttavia troppo presto per tagliare fuori del tutto dalla sfida per lo scudetto le due squadre, così il Napoli ha ancora qualche piccola speranza @25 volte la posta, mentre i giallorossi sono proposti addirittura @50.

Quote e risultati Serie A 14a giornata: piazzamento Champions

L’ennesima vittoria arrivata nei minuti finali di gara permette alla Roma di battere il Sassuolo e agganciare al quarto posto in classifica il Napoli, battuto nettamente in casa per 0-3 dall’Inter. Ora la formazione di Mourinho in ripresa (10 punti nelle ultime quattro) vede dimezzare la quota di un ingresso in Champions League che passa, in meno di un mese, da 6 a @3 per i quotisti di AdmiralBet, sempre più vicina a quella dei campioni d’Italia in carica ora offerti @1,50.

Non dovrebbero esserci problemi per il ritorno nell’Europa che conta della Juventus, vista tra le prime quattro posizioni con una micro quota @1,02, seguita dal Milan @1,10 con i primi tre posti che sembrano blindati. Non molla invece la presa la Fiorentina, a -1 dal quarto posto e data @5, inseguita dalla Lazio a quota @6. La terza sconfitta nelle ultime quattro di campionato vede precipitare le possibilità dell’Atalanta ora proposta @7,50 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 14a giornata: capocannoniere

Napoli-Inter è stato anche l’incrocio tra due dei migliori centravanti di Serie A, ovvero Lautaro Martinez e Victor Osimhen. Nessuno dei due è andato a segno, e questo ha favorito l’argentino che rimane avanti nella corsa al titolo di capocannoniere: un obiettivo che, secondo i bookmakers vale @1,35 volte la posta giocata.

L’ex Racing comanda la classifica marcatori con 13 gol all’attivo, e con il pareggio a reti bianche Osimhen è rimasto fermo a sei reti: per questo, la quota da capocannoniere per il nigeriano si alza à10, alla pari del milanista Olivier Giroud. Tra gli altri contendenti, tengono botta Romelu Lukaku e Domenica Berardi, proposti rispettivamente @12 e a @15, mentre il resto del gruppone è molto staccato, a partire da Dusan Vlahovic @30 e Ciro Immobile @40.

Quote e risultati Serie A 14a giornata: retrocessione

L’ultimo turno di campionato non ha spostato gli equilibri della lotta salvezza, e i bookmaker non cambiano idea: Salernitana, Empoli e Cagliari vedono la retrocessione. Su Sisal gli uomini di Pippo Inzaghi, ultimi in classifica e reduci dalla sconfitta di Firenze, vedono il ritorno nel campionato cadetto @1,33. Cagliari e Empoli sono le più vicine in quota: i toscani si giocano @1,70 mentre Ranieri e i suoi vedono la Serie B @1,75.

Si allontana, anche se di poco, il Verona: il pareggio rocambolesco di Udine e la prodezza di Ngonge allontanano lo spettro retrocessione e le quote si assenstano @1,90. Tra le squadre che potrebbero ritrovarsi nel vortice della lotta salvezza c’è l’Udinese, che per ora ha due punti di vantaggio sulla zona calda, ma i sette risultati utili nelle ultime otto giornate alzano la quota dei friulani @3. Si sale @5 per il Lecce, ancora forte del bottino ottenuto grazie alla partenza sprint e reduce da tre pareggi consecutivi. In quota @6 c’è la coppia delle neopromosse Genoa e Frosinone, entrambe stabilmente a metà classifica.

Statistiche e Betting Trend

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo avuto 4 vittorie per le squadre di casa, 3 in trasferta ma anche 3 pareggi. Su 10 partite ben 7 sono finite con Over 2.5 gol e in 6 abbiamo visto entrambe le squadre a segno per Gol Si. Ecco tutti i riassunti delle statistiche della stagione completa del campionato di calcio italiano.

Prossimo turno al via venerdì con Juve-Napoli

Diamo come sempre un occhio al prossimo turno aperto subito venerdì 8 dicembre da un anticipo da non perdere, il big match Juventus-Napoli. Le prime quote di Planetwin365 danno avanti la Juve @2.50 mentre il Napoli si gioca @3 volte la posta, con un pareggio poco più alto @3.05. Le prime puntate degli scommettitori vanno al 38% sui bianconeri, ma il Napoli non è lontano col 31% delle preferenze, come per il pareggio.

Sabato altre 3 partite, la più importante è quella delle 18 a Bergamo tra Atalanta-Milan. La Dea è di poco favorita in quota e anche dalle preferenze (37% contro il 33% che sta puntando sui rossoneri). In serata più facile l’impegno della capolista in Inter-Udinese. La squadra di Inzaghi ha la quota più bassa dell’intero turno @1.24 mentre la vittoria ospite si gioca in doppia cifra @10.30, ma solo uno sparuto numero di scommettitori sta puntando sull’Udinese al momento (9%).

4 partite alla domenica, la più interessante è quella della sera all’Olimpico con Roma-Fiorentina. I giallorossi si giocano @2.05 col 46% delle puntate mentre al momento la viola si ferma al 25% con una quota @3.70. Il turno spezzatino si chiuderà con un doppio posticipo del lunedì: Empoli-Lecce e Cagliari-Sassuolo. In entrambi i match la squadra di casa è favorita @2.40 di quota e anche gli scommettitori sono precisamente al 39% sia per la vittoria dei toscani che per i sardi.

