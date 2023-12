Quote e risultati Serie A 16a giornata. Prime prove tecniche di fuga scudetto per l’Inter, sia in classifica che nelle quote antepost. Il Bologna continua a sognare la Champions League dopo la vittoria sulla Roma che fa scottare la panchina di Mou, ma non sorride nemmeno Sarri con la Lazio. Prossimo turno pre-natalizio tra venerdì 22 e sabato 23 dicembre con Roma-Napoli big match.

Quote e risultati Serie A 16a giornata: Inter in fuga per lo scudetto

Poteva sembrare un turno sulla carta favorevole alla Juventus, invece i bianconeri vengono fermati sul pari in casa del Genoa nell’anticipo del venerdì sera. Alla fine il turno diventa favorevole per l’Inter che va a vincere all’Olimpico contro Lazio, un risultato che permette ai nerazzurri di allungare in classifica a +4.

Le reti di Lautaro e Thuram vedono volare l’Inter nelle quote scudetto: si gioca infatti @1,20 su SISAL lavittoria finale dei ragazzi di Inzaghi, con la Juventus ora lontana @6 volte la posta. Prova a rilanciarsi il Milan, tornato al successo nel derby lombardo contro il Monza, ma comunque lontano in classifica e in quota @13. Ancora più improbabile il bis del Napoli, nonostante la vittoria al Maradona contro il Cagliari, offerto @50 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 16a giornata: il Bologna continua a sognare la Champions!

Il 2-0 ottenuto contro la Roma, permette al Bologna di staccare i giallorossi in classifica e volare al quarto posto solitario in classifica. La formazione bolognese, reduce da cinque successi interni consecutivi, vede ora scendere addirittura @12 su Sisal la possibile qualificazione alla Champions che manca ormai da quasi sessant’anni.

Un Bologna che sarà impegnato anche in settimana in Coppa Italia, in un test diretto contro l’Inter capolista e detentrice del trofeo: il colpo da ex Thiago Motta e la conseguente qualificazione ai quarti di finale ai danni dei nerazzurri vale @4 volte la posta su Unibet.

Quote e risultati Serie A 16a giornata: Sarri e Mourinho in crisi

L’ultima giornata di Serie A ha visto un doppio KO per le due squadre della Capitale, e ora le panchine di José Mourinho e Maurizio Sarri scottano davvero. La Roma, come detto in precedenza, ha perso per 2-0 nello scontro diretto con il Bologna, crollando al ottavo posto, dopo la netta vittoria dell’Atalanta contro la Salernitana.

L’addio del tecnico portoghese ai giallorossi non è più un opzione così impossibile visto che si gioca @5 volte la posta, una quota più che dimezzata rispetto a inizio stagione.

Va ancora peggio alla Lazio, che dopo la sconfitta contro l’Inter è scivolata a 7 punti di distacco dal quarto posto, per una stagione che ancora non decolla, viste le già sette sconfitte in campionato, anche se l’Europa al momento sembra salvare dall’esonero di Sarri, che però non può stare tranquillo, almeno secondo le quote che lo vedono perdere la panchina biancocelesti in quota @4, anche in questo caso quasi dimezzata rispetto a inizio anno.

Statistiche e Betting Trend

Statistiche stagionali sostanzialmente spaccate a metà per Over/Under e Gol Si/No. Un equilibrio che abbiamo visto anche nell’ultimo turno di campionato con O/U 5-5. Ben 7 formazioni hanno rispettato il fattore campo, con una sola vittoria in trasferta, quella dell’Inter, e 2 pareggi a completare il quadro dei risultati della 16° giornata di Serie A. In questa stagione stiamo assistendo a poche vittorie in trasferta, appena il 26%, cifra che è anche sotto ai pareggi. Il risultato esatto più gettonato è invece il classico 1-1, uscito finora nel 13.1% delle partite giocate in questo campionato.

Juventus e Inter condividono anche il miglior rendimento nelle scommesse. Se da inizio anno aveste puntato sempre sulla vittoria di bianconeri e nerazzurri, oggi avreste un profitto del +34%. Sono solo altre 5 le squadre in profitto in questa statistica, con un sorprendente Empoli sul gradino basso del podio, vicinissimo alle prime, e nettamente avanti su Fiorentina e Milan che stanno sotto al 20% di profitto. Piccoli rendimenti anche da parte di Lazio e Sassuolo, con gli scommettitori neroverdi che vivono ancora delle rendite dei colpi a sorpresa contro le big, anche se non si può dire sia una stagione positiva per la squadra di Dionigi, come per quella di Sarri come abbiamo già detto in precedenza.

Prossimo turno: big match Roma-Napoli

Il turno pre-natalizio, 17° giornata di Serie A, si gioca tutto tra venerdì 22 e sabato 23 dicembre. Il big match è proprio l’ultima partita in programma sabato alle ore 20:45 dall’Olimpico: Roma-Napoli. Le quote al momento favoriscono gli ospiti @2.55 contro i giallorossi come detto in crisi, che si prendono @2.90 per la vittoria. Scommettitori di Planetwein365 spaccati dopo le prime ore di raccolta scommesse, in leggera prevalenza sui partenopei (37%) con un 33% che punta sulla vittoria della Roma, ma c’è anche un abbondante 30% sul Pareggio, a confermare l’equilibrio.

Diventa un big match a tutti gli effetti anche Bologna-Atalanta, e qui le quote e gli scommettitori sono ancora più in bilico (35% sul Bologna, 34% sulla Dea e 31% per la X). Più facili gli impegni delle milanesi (l’Inter ospita il Lecce, il Milan va a Salerno) mentre i bianconeri dovranno fare attenzione alla trasferta di Frosinone nel lunch match del sabato: Frosinone-Juventus. I ciociari stanno sorprendendo, ma le quote sono tutte per la Juve @1.72 e con un 58% di preferenze secondo le prime scommesse (17% su un colpo del Frosinone).

