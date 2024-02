Pronostico Fiorentina-Frosinone 11 febbraio 2024. Domenica andra in scena la ventiquattresima giornata della Seria a , dove sì affronteranno Fiorentina contro Frosinone.

Pronostico Fiorentina-Frosinone 11 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita

Entrambe le squadre arrivano a questo match in un periodo molto complicato: la Fiorentina dopo un inzio di stagione ad alto livelli ha avuto un brutto rendimento in questo inizio di 2024 dove è reduce 3 sconfitte di fila nelle ultime 3 partite ufficiali.

Dall’altra parte troviamo il Frosinone che in questa stagione sta deludendo molto le previsioni. Al momento il Frosinone si trova in quattordicesima posizione con 23 punti e con una sola vittoria nelle ultime 5 partite.

Pronostico Fiorentina-Frosinone 11 febbraio 2024: Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. All. Italiano.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea; Demba Seck, Soulé, Harroui; Kaio Jorge. All. Di Francesco.

Pronostico Fiorentina-Frosinone 11 febbraio 2024: Dove vederla in tv

Fiorentina – Frosinone sarà trasmessa in diretta su Dazn Domenica 11 febbraio alle ore 12.30.

Pronostico Fiorentina-Frosinone 11 febbraio 2024: Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è la Fiorentina che troviamo a quota 1.50 circa , il pareggio invece lo si può trovare a 4.30, mentre la vittoria del Frosinone viene data in lavagna a quota 6.50 circa. Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita di Serie A:

Pronostico Fiorentina-Frosinone Serie A

Ci aspettiamo una partita dominata dalla Fiore, che avrà tutta la voglia di riscattarsi dopo i big match persi in queste ultime settimane. Decidiamo di prenderci l’esito 1+over1.5 a quota 1.80 circa.

Pronostico Special Fiorentina-Frosinone

Come pronostico special decidiamo di prenderci 1+Goal a quota 2.70.