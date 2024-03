Pronostici Frosinone-Lazio 16 marzo 2024. Sabato andrà in scena la ventinovesima giornata della Seria A, dove si affronteranno Frosinone contro Lazio che ha appena detto addio a Sarri, e parte il toto quote per chi andrà sulla panchina dei biancocelesti.

Pronostici Frosinone-Lazio 16 marzo 2024: lo stato di forma delle squadre

Entrambe le squadre arrivano a questo match valido per la 29° giornata di Serie A in un periodo di forma molto complicato: il Frosinone, dopo un inizio di 2024 disastroso, non riesce ancora a trovare risultati positivi.

Dall’altra parte invece troviamo la Lazio, reduce dall’addio di Sarri. La Lazio non trova la vittoria da 4 partite consecutive.

Dimissioni Sarri: quote per il toto-panchina Lazio

Le dimissioni di Maurizio Sarri hanno colpito la Lazio come un fulmine a ciel sereno. La guida tecnica è stata affidata al vice dell’allenatore toscano, Giovanni Martusciello, ma secondo gli esperti di Snai Lotito potrebbe cambiare idea. La prima opzione resta, però, proprio Martusciello, offerto @2,25. Subito dietro, in quota, c’è l’ex capitano laziale e ora tecnico dell’Under 14 della squadra, Tommaso Rocchi, @2,75. Sarebbe una scelta affascinante soprattutto in vista del derby del 7 aprile: contro l’ex capitano giallorosso De Rossi sulla panchina della Roma potremmo vedere un incrocio di storie che si sono incontrate spesso sul campo dell’Olimpico.

Il terzo candidato è un altro giocatore che ha dato tanto alla Lazio: Miroslav Klose, proposto @4 dopo l’esperienza da vice al Bayern Monaco e quella non esaltante da allenatore degli austriaci dell’Altach. In quota @6 l’ipotesi Cristian Brocchi, un’altra bandiera della storia recente della Lazio con più esperienza da allenatore. Stessa quota per un altro allenatore più esperto, Igor Tudor, attualmente senza squadra.

Si sale per gli altri candidati: Giampaolo @33, come Paulo Sosa, Gennaro Gattuso e Fabio Grosso. Antonio Conte e Pippo Inzaghi sono visti @50, mentre la clamorosa ipotesi Mourinho è proposta @100 volte la posta per passare nell’altra sponda della città eterna.

Pronostici Frosinone-Lazio 16 marzo 2024: Probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Seck.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Pronostici Frosinone-Lazio 16 marzo 2024: Dove vederla in tv

Frosinone – Lazio sarà trasmessa in diretta su Dazn Sabato 16 Marzo dalle ore 20.45.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Frosinone-Lazio 16 marzo 2024: Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è la Lazio che troviamo a quota @2.15 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare @3.40 su NetBet mentre la vittoria del Frosinone , viene data in lavagna a quota @3.50 da AdmiralBet.

Le nostre scommesse Calcio, Serie A, Frosinone-Lazio

Ci aspettiamo una gara aperta, dove vediamo entrambe le squadre trovare la rete. Decidiamo di puntare sull’esito goal che troviamo a quota 1.70.

Pronostico Special_ Frosinone-Lazio, Serie A

Come pronostico special decidiamo di prenderci l’esito X che troviamo a quota 3.40.