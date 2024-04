La giornata numero 34 comincia a Frosinone, dove la squadra di casa ospita una Salernitana ormai rassegnata. Partita fondamentale per la permanenza nella massima serie della squadra di Eusebio Di Francesco. Il pronostico per Frosinone-Salernitana di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Con 4 pareggi consecutivi il Frosinone è riuscito a raggiungere l’Udinese ed a staccare di due punti il Sassuolo. Questa si presenta come un vero e proprio “match point” per i gialloblu, visto che contro la Salernitana tutte le altre avversarie sono riuscite a fare risultato (tranne il Sassuolo). Vittoria che manca dal 21 gennaio, in casa contro il Cagliari, quando per la squadra di Eusebio Di Francesco si usavano altri termini.

Su la Salernitana difficile dire molte parole. E’ stata una stagione iniziata male e probabilmente sta finendo peggio. I giocatori non hanno nessuno stimolo, nonostante prove discrete, ed in questa giornata potrebbe arrivare la sentenza “matematica” di un finale già scritto.

Le probabili formazioni di Frosinone-Salernitana

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Reinier.

Salernitana (4-4-2): Costil; Zanoli, Manolas, Pirola, Gyomber; Pierozzi, Coulibaly, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Weissman.

Dove vederla in TV

Frosinone-Salernitana sarà trasmessa, in diretta DAZN e SKY venerdì 26 aprile 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Frosinone-Salernitana

Frosinone nettamente favorito a 1.52 Vincitu, 1.51 Betway. Pareggio a 4.75 Sisal e Netbet, vittoria della Salernitana a 6.15 Netbet e 5.89 Vincitu.

Pronostico per questa partita di Serie A

Sarebbe facile dire Frosione, ma la squadra di Eusebio Di Francesco non vince da 3 mesi, un periodo difficile da assorbire per squadre in lotta per la salvezza. Rimanendo, giustamente, favoriti anche secondo il nostro pronostico, puntiamo su un multigol papabile.

Pronostico: Multigol 2-4 1.55 Sisal, 1.51 Vincitu

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 1-1

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di calcio, basket e volley. Oltre alle scommesse sportive, sono un amante dei giochi da casinò e di traning sportivo.