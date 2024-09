Alla fine il primo esonero della stagione di calcio italiano è Daniele De Rossi che paga un inizio senza vittorie della Roma. Questa notizia era già nell’aria e ne abbiamo parlato nell’articolo di risultati di ieri, segnalando proprio Max Allegri che si conferma come possibile opzione per il dopo De Rossi nella panchina dei giallorossi. Daniele De Rossi esonerato.

Daniele De Rossi esonerato dopo il deludente inizio di campionato

I giornali parlano di esonero clamoroso, sorpresa, fulmine a ciel sereno, ma in realtà la situazione a Roma, sponda giallorossa, era già caotica e problematica da giorni per Daniele De Rossi, e ne avevamo parlato proprio nel riassunto dei risultati di Serie A della giornata di ieri.

Daniele De Rossi non è più allenatore della Roma. Lo ha annunciato la stessa società giallorossa con un comunicato, mercoledì mattina: “La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”.

L’ex centrocampista paga un avvio di stagione complicato, segnato da tre pareggi (con Cagliari, Juventus e Genoa) e una sconfitta (con l’Empoli) nelle prime quattro giornate di campionato.

Nella giornata di martedì, Dan e Ryan Friedkin sono arrivati a Roma e hanno incontrato DDR, ma non sembrava si potesse arrivare alla rottura totale. L’ipotesi più probabile, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, era che venisse aggiunta una figura forte in società per dare supporto a De Rossi. L’ex numero 16 era diventato l’allenatore della Roma lo scorso 16 gennaio, subentrando proprio a Mourinho, e il 25 giugno aveva firmato un triennale.

Prossimo allenatore della Roma: le quote puntano su Allegri

Come già accennato ieri è Massimiliano Allegri il favorito per la panchina giallorossa, con quota calata @1,75 su Lottomatica e @2 su Snai, in vantaggio su Ivan Juric, proposto @3 volte la posta e a Maurizio Sarri @4,50. Più lontana invece la pista Thomas Tuchel, offerto à10, con due big come Zinedine Zidane e Jurgen Klopp, rispettivamente @25 e @35 volte la posta.

Toccherà al nuovo tecnico riportare la Roma nelle zone alte della classifica dopo un inizio fatto di soli tre punti in quattro giornate: per gli esperti di Planetwin365, infatti, il club giallorosso è l’attuale sesta forza del campionato, con una qualificazione alla prossima Champions League data @4,50 di quota antepost.

