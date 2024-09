Il Napoli di Antonio Conte è al primo posto in solitaria, e minaccia l’Inter anche nelle quote scudetto. Nel prossimo turno i nerazzurri ospitano il Torino mentre al Maradona arriva il Como. Il big match è perl Fiorentina-Milan di domenica sera al Franchi. Risultati 6a giornata Serie A 2024-25.

Risultati 6a giornata Serie A 2024-25: il Napoli minaccia l’Inter per lo scudetto

Antonio Conte prova a sconvolgere le gerarchie della Serie A. Con la vittoria sul Monza, i partenopei si sono guadagnati la testa solitaria della classifica (483 giorni dopo l’ultima volta) e gli analisti di Planetwin365 e Snai iniziano a credere nello Scudetto, tanto che la quota del Napoli è scesa da 6 a 4,50, alla pari della Juventus, che a Genova ha ritrovato i tre punti interrompendo la striscia di pareggi.

Conte e Thiago Motta, dunque, appaiati all’inseguimento dell’Inter, che a Udine ha riscoperto un Lautaro Martinez in versione trascinatore. I nerazzurri restano la favorita principale per il titolo, offerti a 1,90 su bet365.

Anche il Milan, dopo una partenza a rilento, sembra in ripresa, e l’effetto derby si fa ancora sentire, con i rossoneri che sembrano essersi sbloccati e col gioco di Fonseca. Dal 9 di quota della scorsa settimana, il tricolore al Milan è sceso ora a 6. Più lontane le altre big: Atalanta in lavagna a 29, Roma a 34 e Lazio a 67, così come il Torino, che proprio contro i biancocelesti ha subito la prima sconfitta in campionato.

Capocannoniere: lotta a due tra Lautaro e Vlahovic

I primi due gol stagionali di Lautaro Martinez nella sfida di sabato alle 15, la pronta risposta di Dusan Vlahovic nel tardo pomeriggio, alla seconda doppietta in campionato, buona per agganciare il primo posto in classifica capocannonieri. Per i bookmaker si accende la lotta per il titolo di capocannoniere, che ora vede favoriti i due bomber di Inter e Juventus in pole, offerti a 3,50 dagli esperti Snai

Staccato Romelu Lukaku, ancora a secco e fissato a 4 dai betting analyst di Betflag. Altro turno senza reti anche Mateo Retegui e Marcus Thuram, offerti ora a 7.50, raggiunti a quattro gol da Patrick Cutrone, ora visto re dei bomber a fine stagione a 25 volte la posta.

Betting trend del campionato di calcio italiano

Mentre scriviamo si deve ancora giocare il posticipo Parma-Cagliari, che potrebbe avere anche importanti implicazioni in chiave salvezza, ma annotiamo che nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto ancora poche vittorie per le squadre di casa: il fattore campo ha ripagato solo in 4 match, con 3 vittorie in trasferta e 2 pareggi a completare il quadro. Nel complesso stagionale le vittorie interne sono ancora ferme al 37%.

Dal punto di vista dei gol invece le reti non sono mancate per chi ha scommesso Over 2.5, con un O/U 6-3 al momento, sempre in attesa del posticipo. In 5 di queste 9 partite entrambe le squadre sono andate a segno. Interessante notare come abbiamo ancora 2 squadre perfette negli Over: Lazio e Milan, che sono O/U 6-0 in questo avvio stagionale. Nelle partite della Lazio assistiamo a 3.7 gol di media, in quelle del Milan 3.5.

L’1-1 di Bologna è stato invece il primo Under stagionale dell’Atalanta, anche se le partite della Dea rimangono quelle più ricche di reti (3.8 gol totali di media).

Viceversa l’Empoli è la miglior squadra da Under (O/U 1-5) e anche quella nelle cui partite assistiamo a meno reti, appena 1.2 gol totali di media con i toscani in campo, frutto di un attacco da 5 reti, ma anche di una difesa che ha concesso solo 2 gol in 6 partite agli avversari finora!

Prossimo turno con Fiorentina-Milan

La 7° giornata di Serie A inizierà venerdì 4 ottobre col doppio anticipo Napoli-Como e Verona-Venezia. Sabato anche l’Inter giocherà in casa, alle ore 20:45 a San Siro arriva il Torino. I bookmakers favoriscono l’Inter @1.30, con quota anche più bassa rispetto al Napoli @1.40, ma sulla carta l’impegno più difficile dovrebbe averlo la squadra di Inzaghi che però è appoggiata dal 72% delle prime scommesse dei giocatori di Planetwin365 (il 67% punta sul Napoli vincente).

Anche la Juventus è nettamente favorita @1.37 (e il 69% delle prime scommesse) nel lunch match interno di domenica contro il Cagliari offerto fino @8.85 volte la posta per il successo.

Il big match di giornata si giocherà però proprio in conclusione di turno, domenica sera alle ore 20:45 dal Franchi, con Fiorentina-Milan. I viola sono sfavoriti @3.04, nonostante il fattore campo, col Milan @2.24 e un pareggio visto @3.50 volte la posta. Abbastanza in equilibrio le prime scommesse, con i rossoneri scelti dal 42% dei giocatori, ma un corposo 31% va sulla Fiorentina, e c’è anche un non trascurabile 27% che punta su una X non impossibile a dire il vero.

