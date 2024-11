Il campionato di calcio italiano va in pausa per le nazionali impegnate nei match di UEFA Nations League. Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle principali quote antepost stagionali di Serie A, e si continua a parlare anche della panchina della Roma, con un crollo di quota su Terzic che si candida a prendere il posto di Juric alla guida dei giallorossi. Aggiornamenti Antepost Serie A 12 novembre 2024.

Aggiornamenti Antepost Serie A 12 novembre 2024: le principali quote del campionato di calcio italiano

Vediamo le principali quote antepost sulla Serie A, aggiornate dopo l’ultimo turno, con la lotta per lo Scudetto tra Inter e Napoli, quella per un piazzamento nella top-4 che vale la Champions e anche la sfida per il re dei bomber dove Kean si candida per sfidare Retegui.

Quote Antepost Scudetto Serie A

Dopo dodici giornate è una Serie A avvincente e mai così equilibrata negli ultimi anni. Sei squadre in due punti nelle primissime posizioni: per alcune lo scudetto è un obiettivo, per altre un’ambizione, per altre ancora un sogno. Nonostante il mancato sorpasso sul Napoli, gli analisti di Unibet e Planetwin365 vedono il bis dell’Inter di Inzaghi in pole tra 1,72 e 1,95. L’ex Conte resta il primo rivale, uscito incolume dalla trasferta a San Siro, sempre in vetta alla classifica e offerto a 3,50.

Il vero passo in avanti nelle quote è dell’Atalanta, che continua a vincere e convincere i bookie: l’ipotesi tricolore, scesa da 17 a 7,50 la scorsa settimana, si gioca ora a 6,75, appena dietro la Juventus (6,50), ancora imbattuta in campionato e reduce dal 2-0 nel derby. Più attardate le altre. In lavagna a 23 c’è la coppia formata Milan e Lazio, ma se i rossoneri, proposti a 9 ad inizio stagione, sono in costante impennata nelle quote, i biancocelesti di Baroni sono sempre più una certezza dopo la quarta vittoria di fila a Monza.

Inizia ad affacciarsi in ottica scudetto anche la Fiorentina, che ha inanellato il sesto successo consecutivo superando 3-1 il Verona: il sogno tricolore per i viola paga 34 volte la posta.

Piazzamento in top-4: si allontana il Milan

Con le prime sei squadre in classifica racchiuse in soli due punti, la Serie A arriva alla sosta per le nazionali con la lotta per la Champions sempre più incerta e appassionante. Nonostante la vittoria sfumata ieri sera a San Siro contro il Napoli (con l’errore dal dischetto di Hakan Calhanoglu che costa il sorpasso in vetta sui partenopei) l’Inter si conferma in “pole” nella lavagna top-4 dei bookie, offerta a 1,03 su Goldbet e Lottomatica.

Le resta in scia proprio la squadra di Conte, stabile, a 1,10, nonostante un solo punto nelle ultime due giornate. Si allontana ancora invece, in quota, il Milan, settimo in classifica e ora a -7 da quarto e quinto posto dopo il 3-3 di Cagliari: gli uomini di Paulo Fonseca salgono da 2 a 2,25, preceduti dalla Juventus vittoriosa nel derby, a 1,35, e dall’Atalanta, proposta a 1,40 dopo la sesta vittoria consecutiva in campionato.

I rossoneri devono guardarsi anche dalla Lazio, a 3,50 (contro il 6 di inizio ottobre) dopo il quarto successo di fila, e dalla Fiorentina, scesa da 5 a 3,75 grazie al sesto sigillo consecutivo.

Se la conferma del Bologna in Champions League vale 25 volte la posta, sprofonda a 35 la Roma, alla quarta sconfitta (proprio contro gli emiliani) nelle ultime cinque partite e alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Ivan Juric.

Capocannoniere: Kean sfida Retegui

Tripletta contro il Verona, otto reti in campionato e secondo posto nella classifica marcatori di Serie A: Moise Kean è rinato alla Fiorentina ed è pronto a lanciare la sfida a Mateo Retegui per il titolo di capocannoniere. Anche in quota si prospetta un duello azzurro fra compagni di Nazionale, con il centravanti viola sceso a 7,50 su Snai e 8 su Betflag. Ma l’italo-argentino, a secco contro l’Udinese, resta comunque in “pole”, in lavagna a 2,10 – contro il 16 di inizio stagione – forte del suo bottino di 11 gol.

Dopo una giornata con le polveri bagnate per diversi bomber, perdono terreno Marcus Thuram, salito da 4,75 a 5, e soprattutto Dusan Vlahovic che passa 3,75 a 6. Se Romelu Lukaku è stabile a 7, bisogna arrivare a 10 per trovare Lautaro Martinez, preceduto anche da Lookman, a 9 volte la posta. Più staccati Valentin Castellanos, a 12, e la coppia Dovbyk-Kvaratskhelia, appaiati a 20.

Panchina della Roma: nuovi ribaltoni in quota

Giusto ieri parlavamo dell’esonero di Ivan Juric e sui nomi più caldi per prendere il suo posto sulla panchina dei giallorossi. Nella notte nuovi ribaltoni di quota e nuovi nomi, in particolare uno sembra aver preso un buon vantaggio secondo i bookmakers: si tratta dell’ex Borussia Dortmund Edin Terzic, finalista di Champions League nella scorsa stagione: la sua quota è crollata improvvisamente da 7 a 1,75. Il tecnico tedesco ha sorpassato le ipotesi Mancini ed Allegri, proposti ora a 3,25 e 4.

Seguono a 5 e 5,50 due possibili ritorni: di Rudi Garcia, in giallorosso dal 2013 al 2016, e di Claudio Ranieri, subentrato già nel 2009 e nel 2019. Si gioca a 6, invece, il dietrofront di De Rossi. Iniziano anche a spuntare in quota nomi più “fantasiosi”, tra cui quello di Ezio Capuano, fresco di dimissioni dal Foggia: un clamoroso approdo a Roma vale 100 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.