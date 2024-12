Nell’ultimo turno di campionato del 2024 succede di tutto, ad iniziare dall’esonero di Fonseca che perde la panchina del Milan. Il 2025 inizierà con una 19° giornata dal 4 gennaio senza le quattro squadre che in questi giorni sono impegnate a Rhyad per la Supercoppa Italiana. Risultati Serie A giornata 18.

Risultati Serie A giornata 18: Fonseca esonerato dal Milan

Vediamo i risultati della 18° giornata di Serie A dove il big match Milan-Roma finisce 1-1 e costa la panchina del Milan a Fonseca, esonerato dai rossoneri dove arriva Sergio Conceição che guiderà il Milan già nella Supercoppa a Rhyad.

Il fine settimana della 18° giornata di Serie A si era aperto con la vittoria del Genoa in casa dell’Empoli con tanto di aggancio in classifica a quota 19. Non basta invece il cambio di allenatore al Monza per tornare alla vittoria: gli uomini di Salvatore Bocchetti perdono in casa del Parma di Fabio Pecchia, anche se solo nel recupero.

Tutto abbastanza facile per l’Inter, che in quel di Cagliari vince per 0-3 nonostante un primo tempo conclusosi a reti bianche. Lautaro Martinez spreca ma al 71’ è proprio l’argentino a rompere il digiuno firmando il raddoppio. È la Lazio di Marco Baroni a interrompere la striscia di 11 vittorie consecutive per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il lunch match domenicale presso il BluEnergy Stadium di Udine si conclude con il punteggio di 2-2. Nonostante un’ottima prova del Venezia, è il Napoli a uscire vincitore dallo stadio Maradona: finisce 1-0 con i campani che riagguantano l’Atalanta a quota 41 punti.

La Juventus rimane l’unica squadra imbattuta della Serie A ma pareggia per l’undicesima volta in stagione, la settima allo Stadium, e non riesce dunque ad avvicinarsi al 4° posto dopo il 2-2 con la Fiorentina. La “pareggite” non è ancora passata per i bianconeri di Thiago Motta.

Torniamo un attimo ai rossoneri visto che la rivoluzione del Milan non passa solo dalla panchina ma anche dal campo e dal mercato: per gli esperti di Sisal è tutto pronto il ritorno di Daniel Maldini dal Monza, opzione offerta a 3, mentre per il reparto offensivo è più lontano Domenico Berardi, proposto a 9. Tuttavia, sembra essere il centrocampo il reparto con più problemi per i rossoneri, con la dirigenza che guarda alla Serie A: in pole il mediano del Genoa Morten Frendrup, a 3,50, su Samuel Ricci, con il regista del Torino dato a 5 su Snai.

Quote Antepost Scudetto: nerazzurri sempre avanti

Conte non molla e lancia la sfida all’Inter. Il gol di Raspadori ha sbloccato una partita complicata e scacciato via i fantasmi di un passo falso che poteva risultare deleterio in ottica scudetto. Contro il Venezia, il Napoli ha centrato la terza vittoria di fila e riconquistato la vetta della classifica agganciando l’Atalanta. Nelle quote scudetto di NetBet i partenopei si candidano come “anti-Inter”: il tricolore si gioca ora a 4,50, in calo rispetto al 5 della scorsa settimana.

Inzaghi resta in pole, soprattutto dopo il 3-0 al Cagliari, che proietta i nerazzurri (in caso di vittoria nel recupero con la Fiorentina) al primo posto solitario: il bis dell’Inter è offerto tra 1,54 e 1,60 su Unibet e Snai. In mezzo tra Inter e Napoli c’è sempre l’Atalanta, che, pur avendo interrotto la striscia di vittorie, resta tra le favorite per la vittoria finale, in lavagna a 3,60 su bet365. Si profila, dunque, una sfida a tre, mentre le altre, tutte incappate in un pareggio, si sono staccate e sembrano sempre più fuori dai giochi: la Lazio paga 41, la Juventus 51 e la Fiorentina 67.

Quote Antepost: piazzamento Champions

Sembrano “prenotati” i primi tre posti in Serie A. Almeno secondo i bookie. Un piazzamento tra le prime quattro di Atalanta, Napoli e Inter è praticamente certo, mentre c’è grande lotta (in particolare tra Lazio e Juventus) per quanto riguarda la squadra che farà loro compagnia nell’edizione 2025-26 della Champions League (anche se potrebbero essere, come la scorsa stagione, le prime cinque a qualificarsi).

L’Atalanta tra le Top 4 è in lavagna a 1,05 su Goldbet e a 1,06 su Planetwin365, anche se sabato sera si è interrotta la sua striscia di undici vittorie consecutive in campionato, mentre il Napoli è proposto a 1,10. L’Inter campione d’Italia, che deve recuperare una partita ed è potenzialmente prima in classifica, non è addirittura quotata.

La lotta per il quarto posto, invece, è accesissima. Gli esperti non credono al rilancio del Milan, malgrado il club rossonero (due successi nelle ultime sette giornate di Serie A) abbia provato a dare la scossa esonerando domenica sera Fonseca. Il Diavolo tra le prime quattro è fissato a 4,50, quota decisamente più alta rispetto a quella offerta per la Juventus di Thiago Motta (2,25), imbattuta in campionato ma con ben 11 pareggi all’attivo su 18 gare giocate.

La Lazio di Baroni, attualmente al 4° posto con 3 punti di vantaggio sui bianconeri e 8 punti sul Milan, è invece proposta a 2,75. Più chance dei rossoneri, secondo i bookie, le ha anche la Fiorentina, che paga 3,50 volte la posta puntata in caso di arrivo tra le prime 4.

Quote Antepost: Capocannoniere: Thuram supera Retegui

Con cinque gol nelle ultime sei giornate di campionato, Marcus Thuram ha agganciato Mateo Retegui in vetta alla classifica marcatori (con 12 reti) e lo ha scavalcato nelle quote dei bookmaker per il capocannoniere della Serie A. Il centravanti francese dell’Inter avanza infatti da 3,25 a 2,75 su Goldbet e Lottomatica, mentre l’italo-argentino, fermo per infortunio, perde terreno, passando da 2,25 a 3. Completa il podio dei favoriti Moise Kean, a 11 centri con il gol dell’ex alla Juventus. L’attaccante della Fiorentina è ora offerto a 6, stessa quota di Ademola Lookman.

Torna a sorridere Lautaro Martinez che, con la rete di Cagliari, interrompe un digiuno di sei gare. Ma i betting analyst continuano a non credere nel bis del miglior marcatore dello scorso campionato, ora a 12, in lavagna, appaiato a Dusan Vlahovic. Altro passo indietro invece per Romelu Lukaku dopo il rigore sbagliato contro il Venezia. Il belga si gioca a 15, agganciato dal Taty Castellanos.

Serie B: Sassuolo e Pisa volano per la promozione

Parliamo anche di Serie B in ottica promozione verso la massima serie del prossimo anno. Sassuolo in fuga, Pisa prima inseguitrice a 3 punti, Spezia distante 8 lunghezze.

Sembra ormai essere una lotta a due il primo posto in Serie B, almeno secondo i bookie. Su William Hill paga 1,25 (in calo rispetto a una settimana fa, quando era in lavagna a 1,40) la prima posizione in classifica al termine della stagione per la squadra di Grosso, reduce comunque dalla sofferta vittoria interna contro il Cosenza. Scende invece da 5 a 3,75 a vetta per i ragazzi di mister Inzaghi, che vengono da due vittorie consecutive, tra cui quella nello scontro diretto di Santo Stefano. Più staccato lo Spezia, sconfitto 2 a 0 a Bari: il salto di categoria vale 2,50.

Tra le big, frena la Cremonese, fermata sull’1-1 in casa dal Brescia: la promozione per la squadra di Stroppa è in lavagna a 3,50, in aumento rispetto ai 3,50 della settimana scorsa. Più staccate Palermo e la neopromossa Juve Stabia, entrambe a secco di vittorie nell’ultima giornata, il cui salto di categoria al termine della stagione paga rispettivamente 5 e 6,50. Balzo, invece, del Bari, vittorioso contro lo Spezia, che passa da 7 a 5. Resta in lavagna a 6 la promozione del Catanzaro, reduce dal successo interno contro la Salernitana (sempre più in crisi).

Betting Trends Serie A: tornano i pareggi, e la Juve è regina delle X

Nell’ultimo turno di campionato solo 3 vittorie per le squadre di casa, 3 vittorie in trasferta e tornano tanti pareggi, con 4 X. Ovviamente in testa alla “classifica dei pareggi” rimane la Juventus che stacca tutti con 11 X stagionali. Nella 18° giornata ci sono state 6 partite da Over 2.5 e ben 7 match da Gol SI, quindi le reti non sono mancate.

Se parliamo di scommesse Over-Under e singole squadre, sono Verona e Lazio le migliori squadre da alti punteggi, entrambe con O/U 14-4, anche se nelle partite dell’Hellas vediamo più reti totali complessive (3.7) rispetto ai biancocelesti (3.2). Continua a salire il Parma in una lunga striscia di Over, ora i Ducali sono O/U 13-5 con 3.3 gol di media a partita con gli emiliani in campo. Atalanta a due velocità, sempre Under nelle ultime 3 trasferte ma sempre Over nelle ultime 3 in casa a Bergamo. La miglior squadra da Under in assoluto rimane l’Empoli che però ha segnato 4 Over nelle ultime 5 giornate, ed è arrivato a O/U 7-11, agganciando Lecce, Torino (che ha interrotto una lunga striscia di Under) e Como (4 Under nelle ultime 5 giornate).

Prossimo turno: 19° giornata di Serie A con due partite in meno

Il campionato di calcio italiano torna il 4 e 5 gennaio con la 19° giornata di Serie A, un pò monca visto che non ci saranno le 4 squadre impegnate a Rhyad per la Supercoppa Italiana, (si giocano Inter-Atalanta e Juve-Milan che abbiamo già analizzato) quindi 2 partite in meno, ma non mancano i match interessanti, due su tutti.

Sabato alle ore 18.00 dallo Stadio Franco si sfidano Fiorentina-Napoli. Le prime quote di Planetwin365 offrono gli ospiti leggermente favoriti @2.40 sui viola @2.97. Le prime preferenze degli scommettitori vanno in questa direzione, col 39% delle puntate sulla vittoria degli uomini di Conte e il 32% sulla Fiorentina, con un alto 29% che crede nella X.

Domenica sera si chiude con il derby della capitale allo Stadio Olimpico con Roma-Lazio. Qui i giallorossi sono dati @2.45 sulla Lazio sfavorita @2.95 mentre il pareggio si gioca @3.15. Gli scommettitori danno fiducia alla Roma al 38% contro la Lazio vincente al 32%, e pure qui sono tanti gli scommettitori che stanno puntando sul Pareggio (30%).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.