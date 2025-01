Il Milan di Sergio Conceicao è partito col piede giusto, con la vittoria in rimonta sui cugini dell’Inter, in uno spettacolare 3-2 a Riad che ha dato la Supercoppa Italiana ai rossoneri. Vediamo anche i risultati dell’ultimo turno di campionato, le statistiche, gli aggiornamenti e anche il prossimo turno che ha nel derby Torino-Juventus la sfida più affascinante dal 10 al 13 gennaio 2025. Risultati Serie A giornata 19.

Risultati Serie A giornata 19: la Roma vince il derby con la Lazio

Arriviamo da una 19° giornata di Serie A da sole 7 partite, viste le 4 squadre impegnate in Arabia Saudita per il gran finale della Supercoppa Italiana. Si è iniziato con Venezia ed Empoli, che al Penzo si spartiscono la posta in palio e non vanno oltre il pari.

Tutto facile per il Napoli di Antonio Conte al Franchi di Firenze: la Fiorentina di Raffaele Palladino incassa la terza sconfitta nelle ultime 5 gare ufficiali (2 pareggi).

Pareggio a reti bianche allo stadio Bentegodi tra l’Hellas Verona e l’Udinese: i friulani si fanno preferire dal punto di vista delle occasioni, ma non riescono. Concretizzare per i tre punti, ma tutto sommato le squadre sono soddisfatte perchè rimangono abbastanza lontane dalle zone calde della retrocessione.

Discorso diverso per il Monza che perde ancora, gioca così l’ultima mezz’ora di gara con un uomo in meno, ed esce sconfitta nello scontro salvezza in casa contro il Cagliari che torna così alla vittoria col 2-1 al Brianteo.

Al Via del Mare finisce 0-0 la sfida tra Lecce e Genoa. Ai salentini di Giampaolo sarebbero serviti tre punti per migliorare la classifica, che ora li vede al terzultimo posto a quota 17 punti.

Nessun gol anche al Grande Torino, dove i padroni di casa di Paolo Vanoli pareggiano 0-0 contro il Parma di Fabio Pecchia. Dopo questa sfida il Toro è quota 21 punti, il Parma a 19, con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

La Roma di Claudio Ranieri conquista il derby della Capitale battendo la Lazio di Marco Baroni per 2-0. Nel finale, immancabile zuffa tipica dei derby della Capitale e che porta all’espulsione di Castellanos per un fallo di reazione su Hummels. Qualcuno nella chat del VIP di Betting Maniac su Telegram aveva consigliato un classico Over cartellini nel derby della capitale, e uno aveva pure giocato proprio il rosso a Castellanos, quasi for fun in quota @151, e ci scherza sopra. Per entrare nella nostra comunity entra in Telegram, trovi tutti i dettagli in fondo a questo articolo.

Quote Antepost Scudetto: Inter, Atalanta e Napoli sempre al comando

L’Inter non ha giocato in campionato questo weekend, ma i nerazzurri rimangono i favoriti per lo Scudetto @1.72, con l’Atalanta @3.50 e il Napoli @4 che continuano a seguirla in lavagna. Anche la Dea non ha giocato la 19° giornata mentre il Napoli lo ha fatto e non ha sbagliato, salendo al primo posto in solitaria, a +3 proprio sull’Atalanta e a +4 sull’Inter che però ha ben 2 partite in meno rispetto ai partenopei. Ecco la lavagna completa di Sisal.

Quote Antepost piazzamento Champions: ottimismo sul nuovo Milan di Conceicao

Abbiamo già detto dell’ottimo inizio dell’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan, che ha preso il posto di Fonseca in un momento difficile per il Diavolo, che ha però subito risollevato prima col successo contro la Juventus all’esordio, poi con la spettacolare rimonta nel derby contro l’Inter e una Supercoppa, un rendimento che fa scendere le quote del Milan in top-4 per la qualificazione alla prossima Champions League su Snai, anche se ora bisognerà vedere il test del campionato per il nuovo allenatore dei rossoneri che ha già avuto il merito di ritrovare diversi giocatori importanti, Theo e Leao su tutti, che sembrano rinati.

In campionato il ritardo rispetto alla Lazio, quarta in classifica, è di 8 punti, ma i rossoneri hanno giocato due match in meno, fattore che potrebbe risollevare morale e ambizioni con un Milan in top-4 al momento proposto @4.75, comunque sempre dietro a Juventus e Lazio, date in zona Champions rispettivamente a @2.00 e @3.00 volte la posta.

Quasi impossibile invece la rimonta fino allo scudetto @100.00 volte la posta. Paradossalmente, il Milan ha maggiori chance di vincere la Champions a quota @50.00. Completa il quadro delle quote antepost dei rossoneri la Coppa Italia offerta @6.50 per il Milan, un obiettivo che sembra più alla portata dei rossoneri.

Quote Antepost Retrocessione: il Monza è nei guai

La formazione che viene quotata ormai come già retrocessa in Serie B è il Monza, infatti la retrocessione della squadra brianzola è offerta a quota 1.25 sia su Bet365 che su Sisal.

Altra formazione che per i bookmaker ha poche possibilità di salvezza, è il Venezia, infatti la retrocessione della formazione lagunare e pagata a quota 1.55.

Molto aperta invece la battaglia per la terza squadra che lascerà a fine stagione il campionato di Serie A. La retrocessione del Lecce è pagata a quota 2.25 sia su Lottomatica che su Goldbet, quella del Cagliari a quota 2.50, mentre la discesa nel campionato cadetto di Verona e Parma, paga 3 volte la posta giocata.

Quote Antepost Capocannoniere: se la giocano Thuram e Retegui, ma Kean non molla

Chiudiamo col re dei bomber, il Capocannoniere del campionato 2024-2025 dove al momento Bet365 premia Marcus Thuram @3, che ha segnato 12 gol, come Mateo Retegui che lo segue da vicino in quota @3.75. Più indietro Moise Kean @7.50 che però al momento ha segnato un solo gol in meno rispetto al duo al comando.

Più staccato un altro atlantico, Ademola Lookman @9, come i gol che ha segnato, e Dusan Vlahovic @13 che ha messo a segno 7 reti, una in più di Lautaro Martinez che si è sbloccato, ma appare troppo in ritardo e offerto @15 volte la posta al momento.

Betting Trends Serie A: continua la pareggite e dominano gli Under

Nell’ultimo turno hanno prevalso gli Under 2.5 e i Gol NO, entrambi usciti in 5 partite su 7, e come abbiamo visto ben 3 partite si sono chiuse sullo 0-0, anche se in Italia il risultato esatto che esce di più è sempre il classico 1-1 che abbiamo visto nel 11.35% delle partite finora giocate.

Molto interessante anche il dato di 1 sola vittoria in casa, ed inoltre in un derby (la Roma), a fronte di 2 vittorie in trasferta e di ben 4 pareggi, più del 50%. Anche la settimana scorsa le X l’avevano fatta da padrona col 40%, e la Serie A si sta confermando un campionato con un altissimo tasso di pareggi.

Tra le singole squadre segnaliamo che tutte e 3 le migliori da Over: Verona (O/U 14-5), Lazio (O/U 14-5), Parma (O/U 13-6) arrivano da un turno in cui si sono viste meno di 3 reti totali, come hanno segnato Under anche tutte e 6 le migliori squadre da bassi punteggi, ad iniziare dalle migliori in assoluto: Empoli, Lecce e Torino, tutte O/U 7-12.

Prossimo turno: 20° giornata dal 10 al 13 gennaio 2025. C’è il derby della Mola

Andiamo a vedere la 20° giornata di Serie A che si giocherà da venerdì 10 fino a lunedì’ 13 gennaio, con le prime quote Planetwin365, e le percentuali di come stanno puntando i suoi scommettitori.

Si inizia con l’anticipo Lazio-Como, e si crede nel riscatto dei biancocelesti dopo il ko nel derby, quotati @1.77 per la vittoria e al momento appoggiati dal 53% delle puntate rispetto al 21% del Como.

Sabato 4 partite, ruba l’occhio alle ore 18:00 ovviamente il derby della Mole, Torino-Juventus, con i granata che si giocano sfavoriti @4.95 sui bianconeri offerti @1.80 mentre l’ennesimo pareggio della Juve si prende @3.20 ed è appoggiato dal 29% delle preferenze, anche se la squadra di Motta è favorita anche dagli scommettitori al 59%.

Domenica 4 partite con Venezia-Inter e Napoli-Verona che si sfidano a distanza e sono nettamente favorite, i nerazzurri @1.27 in trasferta per dimenticare il ribaltone di Supercoppa nel derby col Milan a Riad, i partenopei @1.22 in casa contro il Verona.

Più interessante Bologna-Roma, con quote in equilibrio. I giallorossi sembrano in ripresa e aprono leggermente avanti @2.50 sul Bologna @2.70 e anche gli scommettitori sono spaccati perfettamente, col 35% di giocate su entrambe le squadre e un corposo 30% sulla X.

Lunedì si chiude col posticipo in Brianza, Monza-Fiorentina. I padroni di casa sono alla disperata ricerca di punti, ma sono sfavoriti @4 volte la posta sui viola favoriti @1.87 in trasferta e appoggiati dal 50% preciso delle prime puntate ma c’è un 23% che crede nella quota di valore dei brianzoli.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.