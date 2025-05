In Brianza arriva la Dea che in questa stagione sta andando meglio in trasferta che nelle partite giocate a Bergamo, ed è nettamente favorita sul campo del fanalino di coda Monza che attende solo la matematica certezza del ritorno in Serie B. Vediamo analisi e Pronostico Monza-Atalanta 4 maggio 2025 per la 35° giornata di Serie A 2024-2025.

Pronostico Monza-Atalanta 4 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Monza-Atalanta con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse su questo match di calcio valido per la 35° giornata di Serie A.

Il Monza ha perso le ultime cinque partite di campionato e nella sua storia in Serie A non ha mai registrato sei sconfitte consecutive.

Da una parte, solo l’Inter ha segnato più reti di testa (14) dell’Atalanta (12) nella Serie A 2024/25; dall’altra, il Monza è la squadra che ha subito il maggior numero di gol (18) con questo fondamentale nella stagione in corso nei maggiori cinque campionati europei.

Probabili Formazioni Monza-Atalanta

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All. Nesta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Guida TV Serie A: dove vedere Monza-Atalanta?

Monza-Atalanta, domenica 4 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Monza-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote altissime per la vittoria del Monza che si gioca fino @13 volte la posta su Goldbet mentre la vittoria dell’Atalanta non va oltre l’@1.22 proposto da Sisal, col pareggio @6.75 su Snai.

I nostri pronostici su Monza-Atalanta

Tra le avversarie contro cui l’Atalanta ha ottenuto il 100% di vittorie in Serie A, il Monza è quella che i bergamaschi hanno affrontato più volte (5/5); il punteggio complessivo tra Dea e brianzoli nel massimo campionato è di 14-3. L’Atalanta è la squadra che ha guadagnato più punti in trasferta in questa stagione di Serie A: 36 in 17 match fuori casa; considerando i maggiori cinque campionati europei 2024/25, solo Liverpool (38) e PSG (37) hanno fatto meglio lontano da casa (a quota 36 anche il Barcellona). L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei trasferte in Serie A (1P), segnando ben 17 gol (2.8 di media) e subendone solo due. Quota bassa ma vi consigliamo comunque la vittoria esterna della Dea per le vostre multiple, come abbiamo utilizzato anche noi per la tripletta della 35° giornata di Serie A.

Risultato Esatto Monza-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-1, 1-3.

