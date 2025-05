Napoli bloccato sul pareggio dal Genoa mentre l’Inter vince ma i partenopei mantengono 1 punto di vantaggio sui nerazzurri a due turni dal termine del campionato di calcio italiano. Vediamo tutti i risultati, le statistiche e gli aggiornamenti, ma anche il prossimo turno con le romane che sfidano le milanesi nei due big match. Risultati Serie A giornata 36.

Risultati Serie A giornata 36: l’Inter accorcia sul Napoli

In questa 36° giornata di Serie A l’Inter ha ottenuto una vittoria importantissima in trasferta contro il Torino, vincendo 2-0 e portandosi a un solo punto dal Napoli nella corsa scudetto, un Napoli che pareggia 2-2 in casa contro il Genoa, sprecando l’opportunità di tenere le distanze dall’Inter in classifica.

Allo Stadio Olimpico Lazio e Juventus si dividono la posta in palio in un match cruciale per la corsa alla Champions League. Con questo risultato, entrambe le squadre salgono a 64 punti ma vengono superati dall’Atalanta che fa l’impresa di battere 2-1 la Roma in un altro scontro diretto, con la Dea che si guadagna così matematicamente il 3° posto. Ora rimane un solo posto per la corsa Champions, al momento proprio nelle mani della Juve.

Il Como ottiene la sesta vittoria consecutiva, battendo il Cagliari per 3-1 e lasciando i sardi ancora virtualmente invischiati nella lotta salvezza. L’Empoli ottiene una vittoria cruciale nella lotta per la salvezza, battendo il Parma per 2-1. Il Monza interrompe una lunga serie negativa, vincendo in trasferta contro l’Udinese, anche se i brianzoli si svegliano troppo tardi visto che sono già matematicamente retrocessi.

Approposito di salvezza, pareggio interlocutorio in un match importante per non retrocedere l’1-1 tra Verona e Lecce mentre il Milan conquista una vittoria importante contro il Bologna, imponendosi per 3-1 a San Siro. Con questa vittoria, il Milan sale a 60 punti in classifica, mentre il Bologna resta fermo a 62. Le due squadre si affronteranno nuovamente il 14 maggio nella finale di Coppa Italia, ma sembrano dover entrambe abbandonare l’ambizione di potersi qualificare per la prossima Champions League.

Betting Trends Serie A

Vediamo il riassunto dei trend sui risultati delle scommesse del campionato di calcio italiano dopo la 36° giornata di Serie A.

Quote Scudetto: i nerazzurri riaprono le lavagne antepost

Ci aspetta un finale di campionato da brividi, con il Napoli che sulla carta ha gli impegni più facili contro Parma (a quattro punti sulle terzultime in classifica) e il Cagliari, a +5 sulla zona rossa. Più in salita la strada dell’Inter che troverà la Lazio (in piena lotta per un posto in Champions) e il Como, già salvo. Tutto può succedere, come dimostra la giornata appena trascorsa, ma, per gli esperti Sisal, il Napoli ha nelle mani il suo destino e resta così favorito per la vittoria del tricolore, @1,30, con la rimonta dell’Inter che vale @3,50.

C’è poi l’ipotesi che il campionato non si chiuda alla 38esima giornata. Napoli e Inter potrebbero infatti terminare la stagione a pari punti e, con lo scontro diretto in parità e la differenza reti favorevole ai nerazzurri (+42 contro +30), ciò vorrebbe dire giocarsi tutto in un clamoroso spareggio Scudetto, un ipotesi che rimane però alta @12 volte la posta.

Quote Top 4: Juve avanti per la qualificazione Champions

Resta l’amaro in bocca per un successo sfumato in pieno recupero, ma il pareggio centrato dalla Juventus in casa della Lazio e la sconfitta della Roma a Bergamo, permette ai bianconeri, quarti a 64 punti al pari proprio dei biancocelesti, di poter centrare la qualificazione in Champions League in caso di due successi contro Udinese e Venezia.

Per i bookmaker ci sono pochi dubbi: Juve nettamente favorita @1,25 su Snai, mentre su Sisal sale da 4 a @5 la Roma nelle prime quattro posizioni, con i giallorossi reduci dalla prima sconfitta del 2025. Stessa quota dei “cugini” anche per la Lazio, attualmente pari alla Juventus ma indietro negli scontri diretti, mentre è davvero remota un ritorno in Champions League del Bologna, ora fissato @12 volte la posta.

Prossimo turno: le romane sfidano le milanesi

Andiamo subito a dare una sbirciata ai match del prossimo turno del campionato di calcio italiano, la 37° giornata di Serie A che si giocherà tutta in contemporanea il 18 maggio alle ore 15:00.

A catturare l’attenzione saranno un paio di big match con le romane che sfidano le milanesi. All’Olimpico si gioca Roma-Milan e le prime quote di PW365 sono per la Roma @1.93 rispetto ai rossoneri @3.65, così come le prime puntate degli scommettitori al 48% sui giallorossi coni un 26% che crede nella vittoria del Milan (la stessa percentuale che gioca il pareggio @3.60).

L’altra sfida si gioca a San Siro e vedrà di fronte Inter-Lazio con i nerazzurri favoriti @1.62 contro l’ex squadra di Inzaghi a cui comunque non mancherà la motivazione ed è offerta @4.75 anche se solo il 20% punta sui biancocelesti contro un 58% che si schiera sui nerazzurri vincenti. Al Tardini saranno in campo Parma-Napoli, una trasferta da vincere per la squadra di Conte favorita @1.48 di quota e appoggiata dal 63% delle preferenze rispetto al 15% sui Ducali che si giocano vincenti @6.35 volte la posta.

