L’Inter vince ancora e, complici gli stop di Milan e Napoli, è nuovamente al comando della classifica di Serie A, favorita dalle quote antepost scudetto, e con Lautaro Martinez che stacca tutti per il capocannoniere; intanto continua la crisi della Fiorentina che perde anche col Verona, e la retrocessione è sempre più concreta. Prossimo turno con sole 6 partite (Inter, Milan, Napoli e Bologna sono impegnate in Supercoppa a Riad), col big match Juventus-Roma. Risultati Serie A giornata 15.

Risultati Serie A giornata 15: Inter da sola in testa al campionato

La quindicesima giornata del campionato di calcio italiano, la Serie A 2025/26 conferma una classifica estremamente corta, combattuta ed equilibrata dove ogni passo falso può ridisegnare le gerarchie. I risultati del weekend hanno favorito l’Inter, che approfitta dei risultati delle dirette concorrenti per portarsi al comando solitario, ma la classifica rimane cortissima: nerazzurri, Milan e Napoli sono ora racchiusi in un fazzoletto di appena tre punti.

Più che di fughe o crisi, dunque, si deve parlare di un continuo testa a testa che rende ogni turno incerto. Anche alle spalle del podio la situazione è fluida, con la Juventus che accorcia le distanze e la Lazio che risale. Nel posticipo vittoria importante della Roma che tiene il passo delle prime superando 1-0 il Como.

Risultati 15° giornata Serie A

Lecce – Pisa 1-0 (72′ Stulic)

Torino – Cremonese 1-0 (27′ Vlasic)

Parma – Lazio 0-1 (82′ Noslin)

Atalanta – Cagliari 2-1 (11′ e 81′ Scamacca [A], 75′ Gaetano [C])

Milan – Sassuolo 2-2 (13′ Koné, 34′ e 47′ Bartesaghi [M], 77′ Laurienté)

Udinese – Napoli 1-0 (73′ Ekkelenkamp)

Fiorentina – Verona 1-2 (42′ e 93′ Orban [V], 69′ aut. Nunez [F])

Genoa – Inter 1-2 (6′ Bisseck [I], 38′ Lautaro Martinez [I], 68′ Vitinha [G])

Bologna – Juventus 0-1 (64′ Cabal)

Roma-Como (61’ Wesley)

Classifica Serie A 2025-2026

Inter 33 Milan 32 Napoli 31 Roma 30 Juventus 26 Bologna 25 Como 24 Lazio 22 Sassuolo 21 Udinese 21 Cremonese 20 Atalanta 19 Torino 17 Lecce 16 Cagliari 14 Genoa 14 Parma 14 Verona 12 Pisa 10 Fiorentina 6

I top e I flop della 15° giornata di campionato

TOP INTER. Terza vittoria di fila, in un campo dove tra l’altro non vinceva dal 2020. Sorpasso eseguito su Milan e Napoli, progressi delle ultime settimane confermati, turnover che funziona. Cristian Chivu si prende la vetta del campionato con autorità e dimostra che l’Inter può davvero ambire allo scudetto.

TOP ROMA. Per la Roma di Gasperini ennesima vittoria di misura, ennesimo 1-0 stagionale, stavolta al Como, tre punti importanti che lasciano i giallorossi in coda nel treno delle prime.

TOP JUVENTUS. Eccellente prestazione a Bologna per la Juve di Spalletti che cresce dopo l’importante e per nulla scontata vittoria al Dall’Ara.

FLOP NAPOLI. A Udine nulla è andato come previsto. Al di là del gol di Ekkelenkamp, il Napoli non è mai entrato in partita e ha impegnato pochissime volte Okoye, con i partenopei apparsi stanchi.

FLOP PARMA. Una squadra che non gioca mai bene, anche in superiorità numerica, e che perde in 11 contro 9. Il Parma di Cuesta è una formazione che non sta minimamente riportando in campo i valori che la rosa sulla carta.

FLOP FIORENTINA. Anche questa settimana i viola non mancano nella nostra Flop. I fischi roboanti del Franchi sono lo diapositiva finale di un match dal sapore amaro per la Fiorentina. L’Hellas penultimo passa a Firenze, grazie alla doppietta di Orban e peggiora ulteriormente la classifica viola. Appena sei punti conquistati in 15 giornate, una distanza siderale dalla quart’ultima, una formazione abbandonata al proprio destino. Per ora ci sarà ancora Vanoli in panchina la prossima settimana, ma così diventa difficile salvarsi.

Quote Antepost: aggiornamenti scudetto, top-4, capocannoniere e retrocessione

L’ultima domenica di Serie A sorride all’Inter, che vince a Genova e riprende la vetta approfittando degli stop di Milan e Napoli che hanno, nell’ordine, pareggiato contro il Sassuolo e perso contro l’Udinese. Un successo che fa scendere anche la quota dello scudetto nerazzurri: su Snai si gioca @1,75 il tricolore interista rispetto all’1,95 di sette giorni fa, mentre il Milan e Napoli ora valgono @4,50 volte la posta puntata. In rampa di lancio invece la Juventus, che grazie all’exploit del Dall’Ara ha scavalcato il Bologna portandosi al quinto posto in classifica: il titolo ai bianconeri è passato da 33 a @20, la stessa quota vista per la Roma campione d’Italia.

Top 4 (Qualificazione Champions). Continua il duello fra Roma e Juventus, ancora separate da quattro punti in classifica, per il quarto posto che vorrebbe dire Champions League, e uscite vincenti da due scontri diretti. È testa a testa anche nelle quote dei bookmaker dove i giallorossi restano in vantaggio @1,65 su Planetwin365, dopo il successo di ieri sera all’Olimpico contro il Como. Tre punti importanti anche per la Juventus contro il Bologna: i bianconeri avanzano, in lavagna, da 2,25 a @1,90 ma restano dietro ai giallorossi. Sabato sera sarà scontro diretto all’Allianz Stadium. Lo 0-1 del Dall’Ara costa caro invece agli emiliani che crollano da 4,50 a @7 e a -5 dalla quarta piazza. Stessa quota per il Como, in precedenza offerto a 4. Certe della partecipazione alla prossima Champions, secondo i betting analyst, la capolista Inter, proposta @1,02, e le prime inseguitrici Milan e Napoli, entrambe @1,12 volte la posta.

Inter protagonista anche nella corsa al Capocannoniere con Lautaro Martinez ancora a segno a Genova, rete numero otto in Serie A, una rete che gli ha permesso di staccare Christian Pulisic (autore di sette centri ma a secco contro il Sassuolo) nella classifica marcatori di Serie A, vinta già dal nerazzurro nella stagione 2023-2024. I betting analyst scommettono proprio sul bis del “Toro”, sempre più favorito in lavagna con la sua quota che è passata da 3,25 dell’ultimo rilevamento @2,50. Alle sue spalle è proposto Pulisic a quota @5,50, con il derby tra Inter e Milan che continua con Marcus Thuram al terzo posto dato @8, davanti a Rafa Leao ora fissato @12 volte la posta. La prima volta come re dei bomber per Rasmus Hojlund del Napoli e di Kenan Yildiz della Juventus, invece, si gioca rispettivamente @13 e @15.

Al contrario piangono i viola sempre più in crisi. Per la Fiorentina si spalancano le porte della Serie B. La squadra di Paolo Vanoli perde anche lo scontro diretto contro l’Hellas Verona e rimane sempre più ultima in classifica a quota 6 punti, confermandosi come l’unica squadra di Serie A a non aver ancora vinto in campionato dopo 15 giornate. Calano ancora le quote per una clamorosa retrocessione in Serie B dei viola, che passa dai 3 della scorsa settimana agli attuali @2,40 su Goldbet e Better. Davanti un’altra toscana, il Pisa, rischia molto: dopo l’ultima sconfitta a Lecce, la discesa in seconda serie della squadra di Gilardino cala dagli 1,58 di sette giorni fa agli @1,38 di oggi. Alle spalle dei nerazzurri, nonostante il successo al Franchi contro la Fiorentina, c’è l’Hellas Verona: quote comunque in crescita, da 1,55 a @1,70. Fa un importante passo verso la salvezza il Lecce di Di Francesco, vittorioso in casa contro il Pisa: la retrocessione si gioca @2,35, in aumento rispetto agli 1,85 della settimana scorsa. Infine, perdono Parma, Cagliari e Genoa, tutte le tre squadre che si trovano al diciassettesimo posto in classifica, l’ultimo utile per evitare la retrocessione: la Serie B vale, rispettivamente, @2,75, @3,75 e @3,85.

Abbiamo visto che rischia la retrocessione, vediamo velocemente anche chi potrebbe essere promosso con le quote antepost di Serie B dove ci sono tre squadre su tutte: Palermo, Frosinone o Monza. Nonostante la diversa posizione in classifica delle tre squadre (con i laziali in vetta, i lombardi a inseguire e la squadra di Pippo Inzaghi distante 5 punti dal primo posto) per i bookmaker le chances di vittoria della Serie B sono identiche: vale per tutte, infatti, @4 su Goldbet e Betflag. Quote in aumento da 3,50 rispetto alla scorsa settimana per il Monza, stabili per il Palermo, in calo dai 5 di sette giorni fa invece per il Frosinone, reduce dalla quarta vittoria consecutiva. Alle spalle di questo trio, si piazza a 6,50 il Venezia di Stroppa, capace di battere proprio il Monza nell’ultima giornata di campionato. Per quanto riguarda la promozione in Serie A, la favorita resta sempre il Monza, data @1,62, anche se si riducono le distanze con le rivali. Se nell’ultima rilevazione, il Palermo era in lavagna @1,85, dopo il successo di misura sulla Sampdoria il salto di categoria scende @1,67. Discorso simile per il Frosinone, alla quarta vittoria consecutiva, passato da 2 a @1,75. La Sampdoria perde al Renzo Barbera di Palermo e resta da sola al penultimo posto in classifica con 13 punti: la retrocessione dei doriani in Serie C cala dai 3,65 della scorsa settimana agli attuali @3,15. Davanti alla squadra di Gregucci, resta sempre in pole il Pescara, che sembra spacciato in quota @1,32. Alle spalle degli abruzzesi, @1,50, il duo formato da Entella e Mantova, passate rispettivamente da 1,80 e 1,75 di sette giorni fa.

Prossimo turno: 16° giornata con Juventus-Roma

Quella in programma il 20 e 21 dicembre sarà una 16° giornata di Serie A molto limitata visto che si giocheranno solo 6 partite, in quanto Inter, Milan, Napoli e Bologna sono impegnate in settimana nella Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita (ne abbiamo già parlato qui).

Si inizia con l’anticipo di sabato, Lazio-Cremonese, ma un turno ridotto non vuol dire che manchi lo spettacolo, per esempio ci sarà il big match Juventus-Roma in cui i bianconeri aprono favoriti @2.05 per la vittoria, sui giallorossi che salgono fino @4 volte la posta per sbancare Torino. Ecco tutte le prime quote principali di Sisal sul prossimo turno di campionato:

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.