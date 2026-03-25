Approfittiamo dell’importante pausa per le nazionali, con l’Italia che inizia gli spareggi per la qualificazione ai prossimi mondiali di calcio, contro l’Irlanda del Nord, andando a fare il punto sul campionato di calcio italiano con risultati, statistiche e tutte le quote antepost (Scudetto, piazzamento Champions, Retrocessione e anche promozione dalla Serie B). Aggiornamenti Serie A.

Aggiornamenti Serie A: l’Inter rallenta la marcia scudetto

L’Inter non sa più vincere. I nerazzurri vengono fermati sul pari dalla Fiorentina e vedono avvicinarsi Milan e Napoli, entrambi vincenti di misura contro Torino e Cagliari. Ora – dopo i due punti conquistati in tre giornate – i punti di vantaggio su rossoneri e azzurri sono rispettivamente 6 e 7, un vantaggio in calo ma secondo i bookmaker ancora tale da portare a casa lo Scudetto , offerto a 1,14 su 888sport e 1,15 su William Hill, in leggera salita rispetto all’1,08 della scorsa settimana.

Dopo la frenata di Roma, torna al successo il Milan che crede di nuovo alla rimonta: la seconda stella per Maignan e compagni scende da 15 a 6,50, quota crollata anche per il Napoli, a caccia di un clamoroso bis, che solo tre giornate fa era distante 14 punti: il secondo tricolore consecutivo per i ragazzi di Conte passa da 20 a 10 volte la posta.

Piazzamento Champions League: il Como ci crede

Locatelli sbaglia, il Como no. Si potrebbe riassumere così il weekend di Serie A, per quanto riguarda la corsa alla Champions League. Il rigore fallito dal centrocampista, infatti, costringe la Juventus al pareggio contro il Sassuolo ma, soprattutto, a perdere terreno dagli uomini di Fabregas, lontani ora tre punti: secondo i betting analyst di Sisal e Planetwin365, un piazzamento tra le prime quattro di Paz e compagni crolla tra quota 1,72 e 1,90, contro il 2,50 di pochi giorni fa. Merito di un rendimento super, con cinque vittorie consecutive culminate nella “manita” rifilata al Pisa, mentre i bianconeri, che non sono riusciti a trovare la terza vittoria consecutiva, scivolano a 2,75 contro l’1,85 della scorsa settimana.

A pari punti con gli uomini di Spalletti c’è la Roma, che però, nella corsa al quarto posto, paga il rendimento negativo delle ultime settimane e non convince i bookie: nonostante il ritorno alla vittoria contro il Lecce, infatti, i giallorossi in Champions vengono proposti in lavagna tra 4,00 e 4,50, in aumento rispetto al 3,50 degli scorsi giorni. Staccata, infine, l’Atalanta, che, a sette punti dal Como, vale tra le 30 e le 50 volte la posta, mentre Napoli e Milan hanno ormai messo ampiamente al sicuro la partecipazione alla prossima Champions (a 1,02 per entrambe).

Salvezza: l’effetto Giampaolo fa riprendere la Cremonese

La Cremonese ritrova la vittoria che mancava dal 7 dicembre ed esce dalla zona retrocessione. L’effetto Giampaolo (appena arrivato in panchina al posto di Davide Nicola) comincia già a dare i suoi frutti. Un effetto che arriva anche nelle quote dei bookmaker sulla retrocessione dei grigiorossi sale da 1,50 a 2,15 su Goldbet e Betflag dopo il colpo esterno a Parma.

In lavagna arriva il sorpasso ai danni del Lecce, sceso da 2,40 a 2 dopo la sconfitta per 1-0 subita in casa della Roma. La squadra di Eusebio Di Francesco, a 27 punti come i lombardi, è ora la principale candidata a seguire la strada di Pisa e Verona, ormai non più quotate.

Ma non può dormire sogni tranquilli nemmeno il Cagliari che perde ancora terreno, da 8,00 a 5,00, dopo lo 0-1 interno contro il Napoli. Per i sardi è la terza sconfitta consecutiva e il successo manca da sette giornate. Il preziosissimo 1-1 del “Franchi” contro l’Inter tiene invece stabile la Fiorentina a 10,00 volte la posta. I viola restano a +2 sulla zona retrocessione.

Serie B: le candidate alla promozione nella massima serie

Pari e patta nel big-match della 32° giornata di Serie B tra Monza e Venezia, risultato che mantiene i veneti in vetta alla classifica mentre vede i brianzoli raggiunti al secondo posto dal Frosinone. Nonostante l’aggancio in classifica e la mini frenata degli uomini di Bianco, Venezia e Monza sono sicuri di un posto in Serie A per i bookmaker: si gioca a 1,05 su Better e Betflag la promozione dei lagunari, seguita a 1,30 da quella di Cutrone e compagni. Non molla il Frosinone a 1,50, seguito dal Palermo – corsaro in 10 uomini a Padova – a 1,80. Difficile un inserimento di Modena e Catanzaro, praticamente sicuri dei playoff, visti in Serie A a quota 6,00.

Nella parte bassa della classifica del campionato cadetto vediamo anche la situazione per la salvezza. Vittoria vitale per la Sampdoria, che si impone di misura su un Avellino in forma e scaccia l’incubo Serie C: si gioca a 4,50 la retrocessione dei doriani, mentre rischia ancora il Bari, dato a 2,00, e il Pescara, rinfrancato dalla cura Insigne ma sempre ultimo in classifica e club più a rischio per i bookie a 1,20.

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