Pronostico Napoli-Frosinone: analisi e scommesse sulla 6° giornata di Serie A del 10 ottobre 2026

Pronostico Napoli-Frosinone 10 ottobre 2026
Pronostici Serie A
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8 Ottobre 2026

Si torna in campo dopo la pausa per le nazionali sabato pomeriggio, dallo Stadio Maradona dove un sorprendente Frosinone si presenta più in alto in classifica rispetto al Napoli in vista della 6° giornata di Serie A. Pronostico Napoli-Frosinone 10 ottobre 2026.

Pronostico Napoli-Frosinone 10 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Frosinone match valido per la 6° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli ha vinto cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, pareggiando però proprio quella più recente (2-2 il 14 aprile 2024 al Maradona). I partenopei hanno sempre realizzato almeno due reti in ciascuno di questi sei precedenti: 20 gol degli azzurri (3.3 di media).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A con un punteggio di 15-2. Dopo l’1-1 contro la Fiorentina nel match più recente, il Napoli potrebbe pareggiare due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio. Il Napoli ha pareggiato solo una delle ultime 23 partite di Serie A disputate dopo la pausa nazionali (16V, 6P): 2-2 contro il Genoa il 16 settembre 2023. Più nel dettaglio, i partenopei hanno vinto sette di queste ultime otto gare di campionato (1P). Massimiliano Allegri ha perso nove partite nel 2026 in campionato e bisogna tornare al 2012 per trovare un anno in cui il tecnico livornese ha perso almeno 10 match in un singolo anno solare in Serie A: 11 in quel caso.

Prima del Frosinone nel 2026/27 (10 punti), l’ultima squadra neopromossa che aveva guadagnato almeno 10 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A era stata la Sampdoria nel 2012/13 (11 in quel caso). In caso di successo in questo match, i ciociari sarebbero la prima neopromossa a ottenere almeno 13 punti dopo sei match in un singolo massimo campionato a partire dalla Juventus nel 2007/08 (13).

Pronostico Napoli-Frosinone 10 ottobre 2026

Pronostico Napoli-Frosinone 10 ottobre 2026

Probabili Formazioni Napoli-Frosinone

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin R., Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini.

Guida TV Calcio: dove vedere Napoli-Frosinone?

Napoli-Frosinone, sabato 10 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Napoli-Frosinone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Napoli-Frosinone
10/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.454.506.00
1.454.436.95
1.454.706.40
1.424.506.25
1.454.756.25

Le nostre scommesse su Napoli-Frosinone

Il Frosinone (9.5) è una formazione abituata a un pressing offensivo; i ciociari sono infatti la squadra con il PPDA più basso in questa stagione di Serie A, mentre il Napoli (13.5) è 10° in questa graduatoria (il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell’avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva – un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa). Il Frosinone è la squadra che conta più azioni in contropiede (13, di cui ben 12 hanno portato al tiro) in questo avvio di stagione in Serie A. Dall’altra parte, invece, il Napoli è penultimo in entrambe queste due classifiche (2 in totale e 1 con conclusione finale), davanti solo al Bologna (zero in ciascuna).

PRONOSTICO: GOL SI @1.68

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (5–5-1, -0.90 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

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