Serie A 24a giornata, come ogni venerdì andiamo ad analizzare tutte le partite che ci attendono per il fine settimana del campionato di calcio italiano con ultime dai campi, quote, statistiche e tanti consigli per le scommesse. Ovviamente la sfida più attesa è il derby della Madonnina Inter-Milan di cui abbiamo parlato a parte con analisi e free pick (CLICCA QUI).

Serie A 24a giornata: gli anticipi del sabato

Roma-Genoa. Mourinho dà fiducia a Sergio Oliveira: accanto a lui Cristante favorito su Veretout. Pellegrini recuperato, ma inizia in panchina, Zaniolo in coppia con Abraham. Nel Genoa Hefti a destra, Sturaro in mezzo, i nuovi arrivati Gudmundsson e Amiri possibili novità sulla trequarti. Criscito non é ancora ok.

Statistiche. La Roma è imbattuta da 15 gare di campionato contro il Genoa (12V, 3N) e nel parziale ha realizzato 31 reti, una media di 2.1 a incontro. Il Genoa è la squadra attualmente nei cinque grandi campionati europei che aspetta da più turni il successo: 20 (diviso equamente in 10 pareggi e 10 sconfitte).

Fiorentina-Lazio. Italiano rilancia Martinez Quarta dietro e deve valutare Gonzalez, arrivato solo giovedi sera dal viaggio in Sudamerica. Possibili Ikoné e Saponara come esterni, Piatek prima punta, anche se Cabral resta in lizza. Nella Lazio Luis Alberto favorito su Basic, Zaccagni dal 1’. Pedro non è ancora al top.

Statistiche. La Fiorentina ha segnato in media 2.9 gol a partita in casa in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nella competizione – dall’altra parte la Lazio ha subito 23 reti fuori casa, record negativo per i biancocelesti dopo 12 gare esterne dal 1983/84 (27 in quell’occasione). Lazio (18.3%) e Fiorentina (13.9%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa di questa Serie A (tra loro il Verona, 14.2%) – inoltre gli uomini di Sarri sono anche quelli con la miglior percentuale di tiri nello specchio del torneo (55.1%), seguiti da Inter e proprio dalla Viola (50.7%).

Serie A 24a giornata: lunch match Atalanta-Cagliari

Atalanta-Cagliari. Gasperini recupera in questa sosta diversi giocatori che si sono negativizzati. Zappacosta e Maehle esterni, Muriel davanti supportato da Malinovskyi e Pasalic. Nel Cagliari Baselli subito in mediana, Ceppitelli al posto di Carboni, Pereiro e Pavoletti davanti.

Probabili Formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

Squalificati:

Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Baselli, Marin, Grassi, Dalbert; Pereiro, Pavoletti. All. Mazzarri

Squalificati: Joao Pedro

Indisponibili: Altare, Carboni, Ceter, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz, Zappa

Statistiche. L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Cagliari, segnando nove reti e subendone tre. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte di Serie A, parziale in cui ha mancato l’appuntamento con il gol ben otto volte.

Serie A 24a giornata: le partite di domenica alle ore 15

Bologna-Empoli. Mihajlovic potrebbe alzare Theate e schierare Bonifazi al suo posto. Hickey infatti é squalificato. In attacco Orsolini e Arnautovic. Nell’Empoli Stulac in regia, Bajrami sorregge Pinamonti e Cutrone. Ma Verre resta in preallarme per giocare sulla trequarti. Parisi e Di Francesco sono recuperati.

Statistiche. Il Bologna arriva a questa sfida da tre sconfitte consecutive: risale al maggio 2018 l’ultima occasione in cui i rossoblù hanno perso più gare di fila in un singolo campionato. L’Empoli non vince da sei partite di Serie A (in cui ha alternato un pareggio a una sconfitta). Ne potrebbe uscire una partita da PAREGGIO.

Sampdoria-Sassuolo. Giampaolo prova il 4-3-1-2, con Candreva mezz’ala, Sensi a sostegno della coppia Gabbiadini-Caputo. Ancora ko Quagliarella. Nel Sassuolo Traoré, rientrato, potrebbe giocare dal’inizio. In attacco il solito trio Berardi, Scamacca, Raspadori.

Statistiche. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 gare di campionato contro la Sampdoria (6V, 3N) e in sei di questi incontri ha tenuto la porta inviolata. La sfida tra Sampdoria e Sassuolo è quella che ha visto in percentuale più pareggi per 0-0 a partire dagli anni 2000. Tra le squadre affrontate in più di sei occasioni in casa in Serie A, il Sassuolo è quella contro cui la Sampdoria ha ottenuto meno successi. La Sampdoria ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato (tre con Roberto D’Aversa in panchina e l’ultima con Marco Giampaolo).

Il Napoli atteso a Venezia

Venezia-Napoli. Zanetti ritrova Nani e Aramu come esterni. Henry favorito su Okereke. Ampadu dal 1’. Nel Napoli Lobotka con Ruiz in mezzo, Politano sostituisce l’infortunato Lozano (spalla ko, possibile stop di oltre un mese). Osimhen pronto per iniziare nell’11 titolare.

Statistiche. Il Venezia non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime nove gare di campionato (3N, 6P) – in questo parziale i veneti hanno subito una media di 2.3 gol a partita. Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol in questo campionato nel corso del primo quarto d’ora di gioco del secondo tempo (12), mentre nessuna formazione ha realizzato meno reti del Venezia (due) nello stesso intervallo temporale. Napoli (384) e Venezia (201) sono rispettivamente le squadre con più e meno conclusioni effettuate in questa Serie A.

Udinese-Torino e Juventus-Verona in campo domenica sera

Udinese-Torino. Perez si gioca una maglia con Marí, Success con Deulofeo quella accanto a Beto. Udogie a sinistra. Nel Torino Buongiorno al posto dello squalificato Bremer. Mandragora in mediana, Praet e Brekalo appoggiano Sanabria.

Statistiche. Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare di Serie A contro l’Udinese (7V, 3N) e ha trovato il successo in ciascuna delle due sfide più recenti contro i friulani. L’Udinese ha vinto solo una delle sei ultime partite casalinghe contro il Torino in Serie A (2N, 3P): 1-0 nell’ottobre 2019, firmato da Stefano Okaka. Il Torino ha trovato il successo in tutte le ultime quattro gare giocate nel girone di ritorno di Serie A contro l’Udinese e nel parziale ha sempre tenuto la porta inviolata.

Juventus-Verona. Subito in campo i due nuovi arrivati. Vlahovic guida l’attacco, Zakaria in mezzo con Arthur e Rabiot, complice la squalifica di Locatelli. McKennie e Dybala, arrivati tardi dagli impegni con le Nazionali, potrebbero iniziare in panchina. Nel Verona Kalinic al posto dello squalificato Simeone. Ok Casale e Faraoni.

Statistiche. Nessuna squadra ha ottenuto più punti di Juventus e Verona (sette per entrambe) grazie a gol segnati nell’ultimo quarto d’ora di partita in questo campionato – negli ultimi 15 minuti di gioco tuttavia i gialloblu hanno subito 15 reti, più di qualsiasi altra formazione e il triplo dei bianconeri.

Posticipo del lunedì: Salernitana-Spezia

Salernitana-Spezia. Colantuono dovrà inserire gradualmente tutti i nuovi acquisti. Sepe, Mazzocchi, Fazio, Ederson, Radovanovic e Verdi tutti provati tra i titolari. Nello Spezia Erlic in forte dubbio, pronto Hristov. Maggiore e Kovalenko mezz’ali, in attacco Manaj.

Probabili Formazioni.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Ribéry, Djuric. All. Colantuono

Squalificati: Veseli

Indisponibili: M. Coulibaly, Ruggeri, Strandberg

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Kovalenko; Verde, Manaj, Gyasi. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bastoni, Sena, Erlic

Statistiche. Lo Spezia ha conquistato un punto ogni 0.96 gol segnati in questo campionato (24 reti, 25 punti), è il miglior coefficiente tra le squadre nella metà bassa della classifica – dall’altra parte, solo le genovesi Genoa (1.54) e Sampdoria (1.45) hanno un rapporto peggiore della Salernitana (1.40), considerando un punto di penalizzazione.

