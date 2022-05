Pronostici Serie A 36a giornata, dopo aver già visti i due anticipi del venerdì con in campo Inter e Juventus (leggi qui), in questo articolo andiamo a vedere ultime dai campi, statistiche e scommesse sulle partite di campionato in campo nel fine settimana e lunedì col posticipo Fiorentina-Roma che è anche il big match di giornata.

Pronostici Serie A 36a giornata: Torino-Napoli

Torino-Napoli. Nel Torino Mandragora prende il posto di Lukic squalificato, mentre Praet e Brekalo supportano Belotti. Nel Napoli Mertens ancora trequartista, con Lozano, Insigne e Osimhen a completare l’attacco.

Statistiche.

-Il Napoli non perde contro il Torino in Serie A dall’1 marzo 2015, da allora in 13 sfide contro i granata i partenopei hanno ottenuto nove successi e quattro pareggi.

-Il Torino è imbattuto da sei partite di Serie A (3V, 3N) e tra le squadre attualmente nella competizione solamente il Milan non perde da più turni (13).

-Napoli (10) e Torino (13) sono le due formazioni di questo campionato che hanno subito meno gol nei primi tempi: in particolare i partenopei non incassano una rete nei primi 45 minuti da tre partite (l’ultima v Fiorentina il 10 aprile).

Pronostici Serie A 36a giornata: Sassuolo-Udinese

Sassuolo-Udinese. Nel Sassuolo Chiriches con Ferrari dietro, Traoré confermato e poi solito assetto. Nell’Udinese Pereyra mezz’ala, Makengo favorito su Arslan, Pussetto in coppia con Deulofeu.

Statistiche.

-Il Sassuolo non vince da sette partite di Serie A contro l’Udinese (3N, 4P).

-Il Sassuolo ha perso le ultime tre partite di Serie A, subendo un totale di nove reti.

-Dall’inizio di aprile, l’Udinese è la squadra che ha segnato più gol in Serie A (18) – dall’altra parte il Sassuolo è una delle due formazioni che nel periodo hanno incassato più di 10 reti (12, meno solo dell’Atalanta con 13).

Pronostici Serie A 36a giornata: Lazio-Sampdoria

Lazio-Sampdoria. Nella Lazio pochi cambi. Patric sempre preferito a Luiz Felipe, Cataldi o Lucas Leiva in regia, Anderson e Zaccagni nel tridente. Nella Sampdoria Sabiri appoggia Caputo. Rincon in mediana, mentre Sensi rischia il forfait (non si é mai allenato questa settimana).

Statistiche.

-La Lazio ha mancato l’appuntamento con il gol solo in una delle ultime 20 sfide di Serie A contro la Sampdoria, parziale in cui ha registrato solamente due sconfitte, completano 15 successi e tre pareggi.

-L’ultimo successo della Sampdoria all’Olimpico contro la Lazio in Serie A risale al 23 gennaio 2005.

-La Lazio non perde da 10 sfide contro formazioni liguri in Serie A (9V, 1N) e in particolare ha vinto tutte le ultime otto segnando 27 reti (3.4 di media a match).

Pronostici Serie A 36a giornata: Spezia-Atalanta

Spezia-Atalanta. Motta schiera Provedel in porta, a cui è stata tolta la squalifica. Maggiore e Bastoni mezz’ali, Agudelo e Gyasi nel tridente con Manaj. Nell’Atalanta ok Hateboer, Pasalic preferito a Malinovskyi, coppia d’attacco Muriel-Zapata.

Statistiche.

-Lo Spezia ha perso nei due precedenti in trasferta con l’Atalanta nel massimo campionato, incluso il match d’andata, ma ha pareggiato 0-0 nell’unico incontro disputato in casa in Serie A.

-Da inizio febbraio in avanti, solo il Venezia (10, prima del recupero di giovedì) ha perso più partite dello Spezia in Serie A: otto ko in 12 gare per la squadra di Thiago Motta (2V, 2N), incluse tre sconfitte nelle ultime tre in ordine di tempo.

-Con i due gol incassati con la Lazio sale a 29 il computo delle reti incassate dallo Spezia nell’ultima mezz’ora di gioco (il 46% del totale), un record negativo in questa Serie A; i liguri hanno subito almeno un gol in quel parziale in sette delle ultime 11 partite di campionato.

Pronostici Serie A 36a giornata: Venezia-Bologna

Venezia-Bologna. Soncin dovrá valutare i suoi dopo l’impegno con la Salernitana. Nel Bologna Theate dietro, Dominguez in mediana, in attacco Barrow-Arnautovic.

Statistiche.

-Il Venezia ha perso tutte le ultime cinque gare di Serie A in casa contro il Bologna e in quattro di queste non ha segnato.

-Il Venezia arriva da quattro sconfitte consecutive al Penzo in campionato e nella sua storia in Serie A non è mai arrivato a cinque ko di fila in casa nel corso di una singola stagione.

-Bologna è imbattuto da sei partite di campionato (2V, 4N).

-Il Bologna ha segnato appena 12 gol in questo girone di ritorno. Il Bologna ha però una delle migliori difese del girone di ritorno in questo campionato: 17 gol subiti in 16 partite, solamente Milan, Inter e Juventus hanno fatto meglio degli emiliani in questa seconda parte di stagione.

Pronostici Serie A 36a giornata: Salernitana-Cagliari

Salernitana-Cagliari. Nicola dovrà valutare i suoi dopo la gara con il Venezia. Agostini invece studia qualche variazione nel Cagliari: Ceppitelli dietro, Nandez in mediana con Rog e Marin, Pavoletti con Joao Pedro.

Statistiche.

-Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, l’ultima vittoria della Salernitana contro il Cagliari risale al 6 gennaio 2004 in cadetteria: da allora tre successi sardi e un pareggio.

-Salernitana e Cagliari hanno pareggiato soltanto una delle 12 sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia in casa dei campani (1-1 in cadetteria il 4 dicembre 1955).

-Il Cagliari è la squadra che ha segnato meno gol nel quarto d’ora finale di partita in questa Serie A: solo tre gol per i sardi in questo parziale di gara, due dei quali hanno visto la partecipazione di João Pedro (gol contro la Sampdoria il 17 ottobre e assist contro il Bologna l’11 gennaio).

Verona-Milan: i rossoneri vogliono evitare la “Fatal Verona”

Verona-Milan. Tudor sceglie Tameze e Ilic coppia centrale. Barak e Caprari a sostegno del Cholito Simeone. Nel Milan Tonali e Bennacer in mediana, Kessié trequartista, Messias a destra. Ibra pronto per uno spezzone finale, come contro la Fiorentina.

Statistiche.

-Questo sarà l’incontro numero 60 in Serie A tra Verona e Milan: nei 59 precedenti 10 vittorie dei veneti, 21 pareggi e 28 successi rossoneri, tra cui quattro nelle ultime sei sfide in ordine di tempo (2N).

-Nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta il Milan è riuscito a battere il Verona sia all’andata che al ritorno di uno stesso campionato di Serie A: nel 2001/02, due vittorie del Diavolo per 2-1.

-Solo il Liverpool (che non perde in Premier League da dicembre), ha una striscia di imbattibilità aperta più lunga del Milan nei maggiori cinque campionati europei: 13 gare senza perdere per i rossoneri in Serie A, con otto vittorie e cinque pareggi.

-Da inizio marzo in avanti, il Milan è la squadra che ha subito meno gol nei maggiori cinque tornei europei (uno solo in otto partite) e quella insieme al Liverpool (sette entrambe) che ha collezionato più clean sheet nel parziale.

Fiorentina-Roma: posticipo di lusso lunedì sera al Franchi

Fiorentina-Roma. Italiano dá fiducia a Cabral, con Gonzalez e Saponara nel tridente. Bonaventura mezz’ala. Nella Roma unico assente certo Mkhitaryan. Da valutare gli altri dopo la Conference League.

Probabili Formazioni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Odriozola

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mkhitaryan

Statistiche.

-La Roma ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro la Fiorentina.

-La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite di Serie A (60) – dall’altra parte i giallorossi hanno vinto ben 57 gare di massimo campionato contro la Viola, solo contro il Torino (66) ne contano di più.

-La Roma ha perso solo una delle ultime nove trasferte al Franchi contro la Fiorentina in Serie A.

-La Fiorentina arriva da tre sconfitte consecutive in campionato e non ne perde quattro di fila nella competizione dal dicembre 2019.

-La Roma non vince da tre partite di Serie A e non è mai arrivata a quattro di fila senza successi in questo campionato.

-Da una parte la Fiorentina è l’unica squadra a non aver ancora trovato il gol nei minuti di recupero del secondo tempo di questa Serie A, dall’altra la Roma è l’unica a non averne ancora subiti in questo parziale di gara.

-Fiorentina (336) e Roma (346) sono le due squadre di questo campionato che hanno subito meno tiri finora.

