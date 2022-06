Quote Antepost Serie A 2022-23, il campionato di calcio italiano inizierà già il 13 agosto. Andiamo a vedere il calendario completo e le squadre al via, con la lavagna completata dall’ultima promossa, il Monza, e le prime quote antepost.

Le squadre e il calendario. Serie A in campo dal 13 agosto

Con la promozione del Monza dalla Serie B alla Serie A, è ora completo il quadro delle 20 squadre che giocheranno per lo scudetto del campionato 2022-23.

Le squadre: Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, PISA, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese, Verona.

La Serie A 2022/2023 sarà caratterizzata dalla sosta autunnale per il Mondiale in Qatar. Il prossimo massimo campionato italiano inizierà il weekend del 13 e 14 agosto 2022 con il primo turno del girone di andata.

La prima sosta, dovuta agli impegni delle nazionali, sarà dal 19 al 27 settembre. Poi, ci sarà la pausa di quasi due mesi per il Mondiale in Qatar: in Serie A non si giocherà dal 14 novembre 2022 al 4 gennaio 2023. Si riprenderà con la 16a giornata dal 8 gennaio.

A gennaio ci saranno anche gli ottavi di Coppa Italia, divisi in due tranche di 3 giorni (10-12 e 17-19). I quarti della coppa nazionale verranno disputati in gara secca tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio (31 gennaio, 1 e 2 febbraio). Le semifinali d’andata sono programmate per il 4 e il 5 aprile, mentre le gare di ritorno andranno in scena il 25 e il 26 aprile. L’atto conclusivo è in calendario mercoledì 24 maggio. La fine della Serie A 2022/23 è invece in programma il 4 giugno 2023.

Quote Antepost Serie A 2022-23: la Juve scavalca l’Inter. Bis del Milan @3.50

Probabilmente i rumors di mercato e la partenza di Perisic, uno dei migliori nerazzurri, hanno già dato uno scossone alle lavagne delle quote antepost per lo scudetto. Il giorno dopo il finale della stagione 2021-22, avevamo subito riportato le prime quote con l’Inter favorita @2.75 su SNAI, una quota che ora troviamo @3.00 con la Juventus che invece scende da @3.25 all’attuale @2.75. I bianconeri sono ora i favoriti per il prossimo scudetto.

Il bis del Milan rimane stabile @3.50 volte la posta poi si sale con il Napoli @7.50. La vittoria di Conference League ha riacceso gli animi giallorossi e ha fatto anche scendere la quota scudetto per Mourinho, anche se la Roma rimane distante in doppia cifra @15.

Scudetto Serie A 2022/2023

Juventus 2,75

Inter 3,00

Milan 3,50

Napoli 7,50

Roma 15

Atalanta 20

Lazio 33

Fiorentina 50

Monza 100

Torino 250

Verona 250

Sassuolo 500

Bologna 750

Udinese 750

Sampdoria 750

Salernitana 1.000

Spezia 1.000

Empoli 1.000

Cremonese 1.000

Lecce 1.000

Quote Antepost Serie A 2022-23: il Monza di Berlusconi pensa in grande

In 3 anni e mezzo la coppia Silvio Berlusconi-Adriano Galliani ha portato il Monza ad una storica promozione in Serie A. Dopo il successo in una finale bellissima con il Pisa, i biancorossi diventano la quinta squadra lombarda nella massima serie raggiungendo Milan, Inter, Atalanta e Cremonese.

Per il 2022-23 il Monza potrebbe non accontentarsi di una semplice salvezza ma puntare subito alla parte altissima della classifica. Secondo gli esperti Sisal, infatti, centrare la qualificazione a una delle coppe europee, entro il 2024, è difficile ma non impossibile: giocare in Conference League è in quota @50 mentre agganciare l’Europa League è offerto @66. I più ottimisti ricordano poi come il Milan di Berlusconi e Galliani fosse una presenza fissa, e spesso vincente, in Champions League: vedere i brianzoli competere nella competizione più importante d’Europa, entro il 2026, pagherebbe @150 volte la posta.

Sul mercato il primo obiettivo di Galliani è Andrea Belotti, uno dei giocatori svincolati più richiesti e ambiti. Non è un segreto che Galliani avrebbe voluto il Gallo anche al Milan senza però riuscirvi: ora il momento potrebbe essere quello giusto e vederlo nuovo idolo dell’U-Power Stadium è dato @2,50.

Non solo Belotti però è nelle mire del Condor che guarda anche in casa Milan. Junior Messias e Daniel Maldini sono due profili che piacciono molto anche a mister Stroppa: il primo in maglia biancorossa è in quota @2,00 mentre il figlio di Paolo è offerto @4,50. Dal Milan del presente a quello del passato perché Alexandre Pato è sempre rimasto nel cuore dei due dirigenti che potrebbero tentare un clamoroso colpo di mercato: il Papero nuovamente in Italia ma con la maglia del Monza pagherebbe @9 volte la posta.

