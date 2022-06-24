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    Pronostici Serie A: sorteggiato il calendario. Prima giornata con Juve-Sassuolo, Lecce-Inter e Milan-Udinese

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    Pronostici Serie A Calendario 2022-23, sorteggiati i turni dei gironi di andata e ritorno (sempre asimmetrici come lo scorso anno) per la prossima stagione del campionato di calcio italiano. I campioni in carica del Milan iniziano ospitando l’Udinese a San Siro. L’Inter va in Puglia contro la neopromossa Lecce e l’appuntamento più difficile sembra quello della Juventus che ospita il Sassuolo.

    Pronostici Serie A Calendario 2022-23: le partite della prima giornata

    Si parte sabato 13 agosto, l’ultima giornata è in programma domenica 4 giugno 2023. In mezzo la pausa invernale per i Mondiali in Qatar.

    SERIE A 2022-23: LA PRIMA GIORNATA (13-14 AGOSTO 2022)
    FIORENTINA-CREMONESE
    VERONA-NAPOLI
    JUVENTUS-SASSUOLO
    LAZIO-BOLOGNA
    LECCE-INTER
    MILAN-UDINESE
    MONZA-TORINO
    SALERNITANA-ROMA
    SAMPDORIA-ATALANTA
    SPEZIA-EMPOLI

    Pronostici Serie A Calendario 2022-23: tutte le giornate di andata

    2a giornata (21 agosto 2022)
    Atalanta-Milan
    Bologna-Verona
    Empoli-Fiorentina
    Inter-Spezia
    Napoli-Monza
    Roma-Cremonese
    Sampdoria-Juventus
    Sassuolo-Lecce
    Torino-Lazio
    Udinese-Salernitana

    3a giornata (28 agosto 2022)
    Cremonese-Torino
    Fiorentina-Napoli
    Juventus-Roma
    Lazio-Inter
    Lecce-Empoli
    Milan-Bologna
    Monza-Udinese
    Salernitana-Sampdoria
    Spezia-Sassuolo
    Verona-Atalanta

    4a giornata (31 agosto 2022)
    ATALANTA-TORINO
    BOLOGNA-SALERNITANA
    EMPOLI-VERONA
    INTER-CREMONESE
    JUVENTUS-SPEZIA
    NAPOLI-LECCE
    ROMA-MONZA
    SAMPDORIA-LAZIO
    SASSUOLO-MILAN
    UDINESE-FIORENTINA

    5A GIORNATA
    CREMONESE-SASSUOLO
    FIORENTINA-JUVENTUS
    LAZIO-NAPOLI
    MILAN-INTER
    MONZA-ATALANTA
    SALERNITANA-EMPOLI
    SPEZIA-BOLOGNA
    TORINO-LECCE
    UDINESE-ROMA
    VERONA-SAMPDORIA

    6A GIORNATA
    ATALANTA-CREMONESE
    BOLOGNA-FIORENTINA
    EMPOLI-ROMA
    INTER-TORINO
    JUVENTUS-SALERNITANA
    LAZIO-VERONA
    LECCE-MONZA
    NAPOLI-SPEZIA
    SAMPDORIA-MILAN
    SASSUOLO-UDINESE

    7A GIORNATA
    BOLOGNA-EMPOLI
    CREMONESE-LAZIO
    FIORENTINA-VERONA
    MILAN-NAPOLI
    MONZA-JUVENTUS
    ROMA-ATALANTA
    SALERNITANA-LECCE
    SPEZIA-SAMPDORIA
    TORINO-SASSUOLO
    UDINESE-INTER

    8A GIORNATA
    ATALANTA-FIORENTINA
    EMPOLI-MILAN
    INTER-ROMA
    JUVENTUS-BOLOGNA
    LAZIO-SPEZIA
    LECCE-CREMONESE
    NAPOLI-TORINO
    SAMPDORIA-MONZA
    SASSUOLO-SALERNITANA
    VERONA-UDINESE

    9A GIORNATA
    BOLOGNA-SAMPDORIA
    CREMONESE-NAPOLI
    FIORENTINA-LAZIO
    MILAN-JUVENTUS
    MONZA-SPEZIA
    ROMA-LECCE
    SALERNITANA-VERONA
    SASSUOLO-INTER
    TORINO-EMPOLI
    UDINESE-ATALANTA

    10A GIORNATA
    ATALANTA-SASSUOLO
    EMPOLI-MONZA
    INTER-SALERNITANA
    LAZIO-UDINESE
    LECCE-FIORENTINA
    NAPOLI-BOLOGNA
    SAMPDORIA-ROMA
    SPEZIA-CREMONESE
    TORINO-JUVENTUS
    VERONA-MILAN

    11A GIORNATA
    ATALANTA-LAZIO
    BOLOGNA-LECCE
    CREMONESE-SAMPDORIA
    FIORENTINA-INTER
    JUVENTUS-EMPOLI
    MILAN-MONZA
    ROMA-NAPOLI
    SALERNITANA-SPEZIA
    SASSUOLO-VERONA
    UDINESE-TORINO

    12A GIORNATA
    CREMONESE-UDINESE
    EMPOLI-ATALANTA
    INTER-SAMPDORIA
    LAZIO-SALERNITANA
    LECCE-JUVENTUS
    MONZA-BOLOGNA
    NAPOLI-SASSUOLO
    SPEZIA-FIORENTINA
    VERONA-ROMA

    13A GIORNATA
    ATALANTA-NAPOLI
    BOLOGNA-TORINO
    EMPOLI-SASSUOLO
    JUVENTUS-INTER
    MILAN-SPEZIA
    MONZA-VERONA
    ROMA-LAZIO
    SALERNITANA-CREMONESE
    SAMPDORIA-FIORENTINA
    UDINESE-LECCE

    14A GIORNATA
    CREMONESE-MILAN
    FIORENTINA-SALERNITANA
    INTER-BOLOGNA
    LAZIO-MONZA
    LECCE-ATALANTA
    NAPOLI-EMPOLI
    SASSUOLO-ROMA
    SPEZIA-UDINESE
    TORINO-SAMPDORIA
    VERONA-JUVENTUS

    15A GIORNATA
    ATALANTA-INTER
    BOLOGNA-SASSUOLO
    EMPOLI-CREMONESE
    JUVENTUS-LAZIO
    MILAN-FIORENTINA
    MONZA-SALERNITANA
    NAPOLI-UDINESE
    ROMA-TORINO
    SAMPDORIA-LECCE
    VERONA-SPEZIA

    16A GIORNATA
    CREMONESE-JUVENTUS
    FIORENTINA-MONZA
    INTER-NAPOLI
    LECCE-LAZIO
    ROMA-BOLOGNA
    SALERNITANA-MILAN
    SASSUOLO-SAMPDORIA
    SPEZIA-ATALANTA
    TORINO-VERONA
    UDINESE-EMPOLI

    17A GIORNATA
    BOLOGNA-ATALANTA
    FIORENTINA-SASSUOLO
    JUVENTUS-UDINESE
    LAZIO-EMPOLI
    MILAN-ROMA
    MONZA-INTER
    SALERNITANA-TORINO
    SAMPDORIA-NAPOLI
    SPEZIA-LECCE
    VERONA-CREMONESE

    18A GIORNATA
    ATALANTA-SALERNITANA
    CREMONESE-MONZA
    EMPOLI-SAMPDORIA
    INTER-VERONA
    LECCE-MILAN
    NAPOLI-JUVENTUS
    ROMA-FIORENTINA
    SASSUOLO-LAZIO
    TORINO-SPEZIA
    UDINESE-BOLOGNA

    19A GIORNATA
    BOLOGNA-CREMONESE
    FIORENTINA-TORINO
    INTER-EMPOLI
    JUVENTUS-ATALANTA
    LAZIO-MILAN
    MONZA-SASSUOLO
    SALERNITANA-NAPOLI
    SAMPDORIA-UDINESE
    SPEZIA-ROMA
    VERONA-LECCE

    Il girone di ritorno della Serie A 2022-23

    20A GIORNATA
    ATALANTA-SAMPDORIA
    BOLOGNA-SPEZIA
    CREMONESE-INTER
    EMPOLI-TORINO
    JUVENTUS-MONZA
    LAZIO-FIORENTINA
    LECCE-SALERNITANA
    MILAN-SASSUOLO
    NAPOLI-ROMA
    UDINESE-VERONA

    21A GIORNATA
    CREMONESE-LECCE
    FIORENTINA-BOLOGNA
    INTER-MILAN
    MONZA-SAMPDORIA
    ROMA-EMPOLI
    SALERNITANA-JUVENTUS
    SASSUOLO-ATALANTA
    SPEZIA-NAPOLI
    TORINO-UDINESE
    VERONA-LAZIO

    22A GIORNATA
    BOLOGNA-MONZA
    EMPOLI-SPEZIA
    JUVENTUS-FIORENTINA
    LAZIO-ATALANTA
    LECCE-ROMA
    MILAN-TORINO
    NAPOLI-CREMONESE
    SAMPDORIA-INTER
    UDINESE-SASSUOLO
    VERONA-SALERNITANA

    23A GIORNATA
    ATALANTA-LECCE
    FIORENTINA-EMPOLI
    INTER-UDINESE
    MONZA-MILAN
    ROMA-VERONA
    SALERNITANA-LAZIO
    SAMPDORIA-BOLOGNA
    SASSUOLO-NAPOLI
    SPEZIA-JUVENTUS
    TORINO-CREMONESE

    24A GIORNATA
    BOLOGNA-INTER
    CREMONESE-ROMA
    EMPOLI-NAPOLI
    JUVENTUS-TORINO
    LAZIO-SAMPDORIA
    LECCE-SASSUOLO
    MILAN-ATALANTA
    SALERNITANA-MONZA
    UDINESE-SPEZIA
    VERONA-FIORENTINA

    25A GIORNATA
    ATALANTA-UDINESE
    FIORENTINA-MILAN
    INTER-LECCE
    MONZA-EMPOLI
    NAPOLI-LAZIO
    ROMA-JUVENTUS
    SAMPDORIA-SALERNITANA
    SASSUOLO-CREMONESE
    SPEZIA-VERONA
    TORINO-BOLOGNA

    26A GIORNATA
    BOLOGNA-LAZIO
    CREMONESE-FIORENTINA
    EMPOLI-UDINESE
    JUVENTUS-SAMPDORIA
    LECCE-TORINO
    MILAN-SALERNITANA
    NAPOLI-ATALANTA
    ROMA-SASSUOLO
    SPEZIA-INTER
    VERONA-MONZA

    27A GIORNATA
    ATALANTA-EMPOLI
    FIORENTINA-LECCE
    INTER-JUVENTUS
    LAZIO-ROMA
    MONZA-CREMONESE
    SALERNITANA-BOLOGNA
    SAMPDORIA-VERONA
    SASSUOLO-SPEZIA
    TORINO-NAPOLI
    UDINESE-MILAN

    28A GIORNATA
    BOLOGNA-UDINESE
    CREMONESE-ATALANTA
    EMPOLI-LECCE
    INTER-FIORENTINA
    JUVENTUS-VERONA
    MONZA-LAZIO
    NAPOLI-MILAN
    ROMA-SAMPDORIA
    SASSUOLO-TORINO
    SPEZIA-SALERNITANA

    29A GIORNATA
    ATALANTA-BOLOGNA
    FIORENTINA-SPEZIA
    LAZIO-JUVENTUS
    LECCE-NAPOLI
    MILAN-EMPOLI
    SALERNITANA-INTER
    SAMPDORIA-CREMONESE
    TORINO-ROMA
    UDINESE-MONZA
    VERONA-SASSUOLO

    30A GIORNATA
    BOLOGNA-MILAN
    CREMONESE-EMPOLI
    FIORENTINA-ATALANTA
    INTER-MONZA
    LECCE-SAMPDORIA
    NAPOLI-VERONA
    ROMA-UDINESE
    SASSUOLO-JUVENTUS
    SPEZIA-LAZIO
    TORINO-SALERNITANA

    31A GIORNATA
    ATALANTA-ROMA
    EMPOLI-INTER
    JUVENTUS-NAPOLI
    LAZIO-TORINO
    MILAN-LECCE
    MONZA-FIORENTINA
    SALERNITANA-SASSUOLO
    SAMPDORIA-SPEZIA
    UDINESE-CREMONESE
    VERONA-BOLOGNA

    32A GIORNATA
    BOLOGNA-JUVENTUS
    CREMONESE-VERONA
    FIORENTINA-SAMPDORIA
    INTER-LAZIO
    LECCE-UDINESE
    NAPOLI-SALERNITANA
    ROMA-MILAN
    SASSUOLO-EMPOLI
    SPEZIA-MONZA
    TORINO-ATALANTA

    33A GIORNATA
    ATALANTA-SPEZIA
    EMPOLI-BOLOGNA
    JUVENTUS-LECCE
    LAZIO-SASSUOLO
    MILAN-CREMONESE
    MONZA-ROMA
    SALERNITANA-FIORENTINA
    SAMPDORIA-TORINO
    UDINESE-NAPOLI
    VERONA-INTER

    34A GIORNATA
    ATALANTA-JUVENTUS
    CREMONESE-SPEZIA
    EMPOLI-SALERNITANA
    LECCE-VERONA
    MILAN-LAZIO
    NAPOLI-FIORENTINA
    ROMA-INTER
    SASSUOLO-BOLOGNA
    TORINO-MONZA
    UDINESE-SAMPDORIA

    35A GIORNATA
    BOLOGNA-ROMA
    FIORENTINA-UDINESE
    INTER-SASSUOLO
    JUVENTUS-CREMONESE
    LAZIO-LECCE
    MONZA-NAPOLI
    SALERNITANA-ATALANTA
    SAMPDORIA-EMPOLI
    SPEZIA-MILAN
    VERONA-TORINO

    36A GIORNATA
    ATALANTA-VERONA
    CREMONESE-BOLOGNA
    EMPOLI-JUVENTUS
    LECCE-SPEZIA
    MILAN-SAMPDORIA
    NAPOLI-INTER
    ROMA-SALERNITANA
    SASSUOLO-MONZA
    TORINO-FIORENTINA
    UDINESE-LAZIO

    37A GIORNATA
    BOLOGNA-NAPOLI
    FIORENTINA-ROMA
    INTER-ATALANTA
    JUVENTUS-MILAN
    LAZIO-CREMONESE
    MONZA-LECCE
    SALERNITANA-UDINESE
    SAMPDORIA-SASSUOLO
    SPEZIA-TORINO
    VERONA-EMPOLI

    38A GIORNATA
    ATALANTA-MONZA
    CREMONESE-SALERNITANA
    EMPOLI-LAZIO
    LECCE-BOLOGNA
    MILAN-VERONA
    NAPOLI-SAMPDORIA
    ROMA-SPEZIA
    SASSUOLO-FIORENTINA
    TORINO-INTER
    UDINESE-JUVENTUS

    Quote Antepost sulla Serie A, chi vincerà lo scudetto?

    Aggiornamenti sulle quote antepost di SNAI per lo scudetto 2022-23 di Serie A. Il ritorno di Lukaku aveva già cambiato le quote come abbiamo visto qualche giorno fa, ma l’Inter allunga ancora sulla Juve ed è sempre più favorita per la vittoria del prossimo campionato.

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    Stefano Guerri

    Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.

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