Pronostici Serie A Calendario 2022-23, sorteggiati i turni dei gironi di andata e ritorno (sempre asimmetrici come lo scorso anno) per la prossima stagione del campionato di calcio italiano. I campioni in carica del Milan iniziano ospitando l’Udinese a San Siro. L’Inter va in Puglia contro la neopromossa Lecce e l’appuntamento più difficile sembra quello della Juventus che ospita il Sassuolo.
Indice
Pronostici Serie A Calendario 2022-23: le partite della prima giornata
Si parte sabato 13 agosto, l’ultima giornata è in programma domenica 4 giugno 2023. In mezzo la pausa invernale per i Mondiali in Qatar.
SERIE A 2022-23: LA PRIMA GIORNATA (13-14 AGOSTO 2022)
FIORENTINA-CREMONESE
VERONA-NAPOLI
JUVENTUS-SASSUOLO
LAZIO-BOLOGNA
LECCE-INTER
MILAN-UDINESE
MONZA-TORINO
SALERNITANA-ROMA
SAMPDORIA-ATALANTA
SPEZIA-EMPOLI
Pronostici Serie A Calendario 2022-23: tutte le giornate di andata
2a giornata (21 agosto 2022)
Atalanta-Milan
Bologna-Verona
Empoli-Fiorentina
Inter-Spezia
Napoli-Monza
Roma-Cremonese
Sampdoria-Juventus
Sassuolo-Lecce
Torino-Lazio
Udinese-Salernitana
3a giornata (28 agosto 2022)
Cremonese-Torino
Fiorentina-Napoli
Juventus-Roma
Lazio-Inter
Lecce-Empoli
Milan-Bologna
Monza-Udinese
Salernitana-Sampdoria
Spezia-Sassuolo
Verona-Atalanta
4a giornata (31 agosto 2022)
ATALANTA-TORINO
BOLOGNA-SALERNITANA
EMPOLI-VERONA
INTER-CREMONESE
JUVENTUS-SPEZIA
NAPOLI-LECCE
ROMA-MONZA
SAMPDORIA-LAZIO
SASSUOLO-MILAN
UDINESE-FIORENTINA
5A GIORNATA
CREMONESE-SASSUOLO
FIORENTINA-JUVENTUS
LAZIO-NAPOLI
MILAN-INTER
MONZA-ATALANTA
SALERNITANA-EMPOLI
SPEZIA-BOLOGNA
TORINO-LECCE
UDINESE-ROMA
VERONA-SAMPDORIA
6A GIORNATA
ATALANTA-CREMONESE
BOLOGNA-FIORENTINA
EMPOLI-ROMA
INTER-TORINO
JUVENTUS-SALERNITANA
LAZIO-VERONA
LECCE-MONZA
NAPOLI-SPEZIA
SAMPDORIA-MILAN
SASSUOLO-UDINESE
7A GIORNATA
BOLOGNA-EMPOLI
CREMONESE-LAZIO
FIORENTINA-VERONA
MILAN-NAPOLI
MONZA-JUVENTUS
ROMA-ATALANTA
SALERNITANA-LECCE
SPEZIA-SAMPDORIA
TORINO-SASSUOLO
UDINESE-INTER
8A GIORNATA
ATALANTA-FIORENTINA
EMPOLI-MILAN
INTER-ROMA
JUVENTUS-BOLOGNA
LAZIO-SPEZIA
LECCE-CREMONESE
NAPOLI-TORINO
SAMPDORIA-MONZA
SASSUOLO-SALERNITANA
VERONA-UDINESE
9A GIORNATA
BOLOGNA-SAMPDORIA
CREMONESE-NAPOLI
FIORENTINA-LAZIO
MILAN-JUVENTUS
MONZA-SPEZIA
ROMA-LECCE
SALERNITANA-VERONA
SASSUOLO-INTER
TORINO-EMPOLI
UDINESE-ATALANTA
10A GIORNATA
ATALANTA-SASSUOLO
EMPOLI-MONZA
INTER-SALERNITANA
LAZIO-UDINESE
LECCE-FIORENTINA
NAPOLI-BOLOGNA
SAMPDORIA-ROMA
SPEZIA-CREMONESE
TORINO-JUVENTUS
VERONA-MILAN
11A GIORNATA
ATALANTA-LAZIO
BOLOGNA-LECCE
CREMONESE-SAMPDORIA
FIORENTINA-INTER
JUVENTUS-EMPOLI
MILAN-MONZA
ROMA-NAPOLI
SALERNITANA-SPEZIA
SASSUOLO-VERONA
UDINESE-TORINO
12A GIORNATA
CREMONESE-UDINESE
EMPOLI-ATALANTA
INTER-SAMPDORIA
LAZIO-SALERNITANA
LECCE-JUVENTUS
MONZA-BOLOGNA
NAPOLI-SASSUOLO
SPEZIA-FIORENTINA
VERONA-ROMA
13A GIORNATA
ATALANTA-NAPOLI
BOLOGNA-TORINO
EMPOLI-SASSUOLO
JUVENTUS-INTER
MILAN-SPEZIA
MONZA-VERONA
ROMA-LAZIO
SALERNITANA-CREMONESE
SAMPDORIA-FIORENTINA
UDINESE-LECCE
14A GIORNATA
CREMONESE-MILAN
FIORENTINA-SALERNITANA
INTER-BOLOGNA
LAZIO-MONZA
LECCE-ATALANTA
NAPOLI-EMPOLI
SASSUOLO-ROMA
SPEZIA-UDINESE
TORINO-SAMPDORIA
VERONA-JUVENTUS
15A GIORNATA
ATALANTA-INTER
BOLOGNA-SASSUOLO
EMPOLI-CREMONESE
JUVENTUS-LAZIO
MILAN-FIORENTINA
MONZA-SALERNITANA
NAPOLI-UDINESE
ROMA-TORINO
SAMPDORIA-LECCE
VERONA-SPEZIA
16A GIORNATA
CREMONESE-JUVENTUS
FIORENTINA-MONZA
INTER-NAPOLI
LECCE-LAZIO
ROMA-BOLOGNA
SALERNITANA-MILAN
SASSUOLO-SAMPDORIA
SPEZIA-ATALANTA
TORINO-VERONA
UDINESE-EMPOLI
17A GIORNATA
BOLOGNA-ATALANTA
FIORENTINA-SASSUOLO
JUVENTUS-UDINESE
LAZIO-EMPOLI
MILAN-ROMA
MONZA-INTER
SALERNITANA-TORINO
SAMPDORIA-NAPOLI
SPEZIA-LECCE
VERONA-CREMONESE
18A GIORNATA
ATALANTA-SALERNITANA
CREMONESE-MONZA
EMPOLI-SAMPDORIA
INTER-VERONA
LECCE-MILAN
NAPOLI-JUVENTUS
ROMA-FIORENTINA
SASSUOLO-LAZIO
TORINO-SPEZIA
UDINESE-BOLOGNA
19A GIORNATA
BOLOGNA-CREMONESE
FIORENTINA-TORINO
INTER-EMPOLI
JUVENTUS-ATALANTA
LAZIO-MILAN
MONZA-SASSUOLO
SALERNITANA-NAPOLI
SAMPDORIA-UDINESE
SPEZIA-ROMA
VERONA-LECCE
Il girone di ritorno della Serie A 2022-23
20A GIORNATA
ATALANTA-SAMPDORIA
BOLOGNA-SPEZIA
CREMONESE-INTER
EMPOLI-TORINO
JUVENTUS-MONZA
LAZIO-FIORENTINA
LECCE-SALERNITANA
MILAN-SASSUOLO
NAPOLI-ROMA
UDINESE-VERONA
21A GIORNATA
CREMONESE-LECCE
FIORENTINA-BOLOGNA
INTER-MILAN
MONZA-SAMPDORIA
ROMA-EMPOLI
SALERNITANA-JUVENTUS
SASSUOLO-ATALANTA
SPEZIA-NAPOLI
TORINO-UDINESE
VERONA-LAZIO
22A GIORNATA
BOLOGNA-MONZA
EMPOLI-SPEZIA
JUVENTUS-FIORENTINA
LAZIO-ATALANTA
LECCE-ROMA
MILAN-TORINO
NAPOLI-CREMONESE
SAMPDORIA-INTER
UDINESE-SASSUOLO
VERONA-SALERNITANA
23A GIORNATA
ATALANTA-LECCE
FIORENTINA-EMPOLI
INTER-UDINESE
MONZA-MILAN
ROMA-VERONA
SALERNITANA-LAZIO
SAMPDORIA-BOLOGNA
SASSUOLO-NAPOLI
SPEZIA-JUVENTUS
TORINO-CREMONESE
24A GIORNATA
BOLOGNA-INTER
CREMONESE-ROMA
EMPOLI-NAPOLI
JUVENTUS-TORINO
LAZIO-SAMPDORIA
LECCE-SASSUOLO
MILAN-ATALANTA
SALERNITANA-MONZA
UDINESE-SPEZIA
VERONA-FIORENTINA
25A GIORNATA
ATALANTA-UDINESE
FIORENTINA-MILAN
INTER-LECCE
MONZA-EMPOLI
NAPOLI-LAZIO
ROMA-JUVENTUS
SAMPDORIA-SALERNITANA
SASSUOLO-CREMONESE
SPEZIA-VERONA
TORINO-BOLOGNA
26A GIORNATA
BOLOGNA-LAZIO
CREMONESE-FIORENTINA
EMPOLI-UDINESE
JUVENTUS-SAMPDORIA
LECCE-TORINO
MILAN-SALERNITANA
NAPOLI-ATALANTA
ROMA-SASSUOLO
SPEZIA-INTER
VERONA-MONZA
27A GIORNATA
ATALANTA-EMPOLI
FIORENTINA-LECCE
INTER-JUVENTUS
LAZIO-ROMA
MONZA-CREMONESE
SALERNITANA-BOLOGNA
SAMPDORIA-VERONA
SASSUOLO-SPEZIA
TORINO-NAPOLI
UDINESE-MILAN
28A GIORNATA
BOLOGNA-UDINESE
CREMONESE-ATALANTA
EMPOLI-LECCE
INTER-FIORENTINA
JUVENTUS-VERONA
MONZA-LAZIO
NAPOLI-MILAN
ROMA-SAMPDORIA
SASSUOLO-TORINO
SPEZIA-SALERNITANA
29A GIORNATA
ATALANTA-BOLOGNA
FIORENTINA-SPEZIA
LAZIO-JUVENTUS
LECCE-NAPOLI
MILAN-EMPOLI
SALERNITANA-INTER
SAMPDORIA-CREMONESE
TORINO-ROMA
UDINESE-MONZA
VERONA-SASSUOLO
30A GIORNATA
BOLOGNA-MILAN
CREMONESE-EMPOLI
FIORENTINA-ATALANTA
INTER-MONZA
LECCE-SAMPDORIA
NAPOLI-VERONA
ROMA-UDINESE
SASSUOLO-JUVENTUS
SPEZIA-LAZIO
TORINO-SALERNITANA
31A GIORNATA
ATALANTA-ROMA
EMPOLI-INTER
JUVENTUS-NAPOLI
LAZIO-TORINO
MILAN-LECCE
MONZA-FIORENTINA
SALERNITANA-SASSUOLO
SAMPDORIA-SPEZIA
UDINESE-CREMONESE
VERONA-BOLOGNA
32A GIORNATA
BOLOGNA-JUVENTUS
CREMONESE-VERONA
FIORENTINA-SAMPDORIA
INTER-LAZIO
LECCE-UDINESE
NAPOLI-SALERNITANA
ROMA-MILAN
SASSUOLO-EMPOLI
SPEZIA-MONZA
TORINO-ATALANTA
33A GIORNATA
ATALANTA-SPEZIA
EMPOLI-BOLOGNA
JUVENTUS-LECCE
LAZIO-SASSUOLO
MILAN-CREMONESE
MONZA-ROMA
SALERNITANA-FIORENTINA
SAMPDORIA-TORINO
UDINESE-NAPOLI
VERONA-INTER
34A GIORNATA
ATALANTA-JUVENTUS
CREMONESE-SPEZIA
EMPOLI-SALERNITANA
LECCE-VERONA
MILAN-LAZIO
NAPOLI-FIORENTINA
ROMA-INTER
SASSUOLO-BOLOGNA
TORINO-MONZA
UDINESE-SAMPDORIA
35A GIORNATA
BOLOGNA-ROMA
FIORENTINA-UDINESE
INTER-SASSUOLO
JUVENTUS-CREMONESE
LAZIO-LECCE
MONZA-NAPOLI
SALERNITANA-ATALANTA
SAMPDORIA-EMPOLI
SPEZIA-MILAN
VERONA-TORINO
36A GIORNATA
ATALANTA-VERONA
CREMONESE-BOLOGNA
EMPOLI-JUVENTUS
LECCE-SPEZIA
MILAN-SAMPDORIA
NAPOLI-INTER
ROMA-SALERNITANA
SASSUOLO-MONZA
TORINO-FIORENTINA
UDINESE-LAZIO
37A GIORNATA
BOLOGNA-NAPOLI
FIORENTINA-ROMA
INTER-ATALANTA
JUVENTUS-MILAN
LAZIO-CREMONESE
MONZA-LECCE
SALERNITANA-UDINESE
SAMPDORIA-SASSUOLO
SPEZIA-TORINO
VERONA-EMPOLI
38A GIORNATA
ATALANTA-MONZA
CREMONESE-SALERNITANA
EMPOLI-LAZIO
LECCE-BOLOGNA
MILAN-VERONA
NAPOLI-SAMPDORIA
ROMA-SPEZIA
SASSUOLO-FIORENTINA
TORINO-INTER
UDINESE-JUVENTUS
Quote Antepost sulla Serie A, chi vincerà lo scudetto?
Aggiornamenti sulle quote antepost di SNAI per lo scudetto 2022-23 di Serie A. Il ritorno di Lukaku aveva già cambiato le quote come abbiamo visto qualche giorno fa, ma l’Inter allunga ancora sulla Juve ed è sempre più favorita per la vittoria del prossimo campionato.
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