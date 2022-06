Quote Vincente Scudetto 2023, manca ancora molto all’inizio del campionato di calcio italiano di Serie A 2022-23, ma stiamo monitorando le variazioni di quota per lo scudetto, e stanno iniziando ad uscire altre quote antepost interessanti che siamo andati ad aggiornare ed analizzare in questo articolo.

Quote Vincente Scudetto 2023: sarà un campionato equilibrato

Le lavagne delle scommesse non mentono, quello di Serie A 2022-23 sarà un campionato equilibratissimo, anzi, sarà il campionato più equilibrato tra le maggiori competizioni del calcio europeo. Secondo la lavagna scommesse di Betaland non c’è una chiara favorita per il successo, mentre per quanto riguarda Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga la sfida per il titolo sembra coinvolgere al massimo due squadre. In Serie A il Milan si gioca ancora campione d’Italia @3,75, e i rossoneri si ritrovano ad inseguire nei pronostici l’Inter e la Juventus, entrambe @2,75. Staccato ma non di troppo il Napoli @8,00, mentre già la Roma è lontana @15 volte la posta.

In Premier League dovrebbe andare in scena un nuovo testa a testa tra Manchester City e Liverpool. I Citizens si sono laureati campioni d’Inghilterra all’ultima giornata, con un solo punto di vantaggio rispetto ai Reds, e in vista della prossima stagione la squadra di Guardiola è proposta vincente @1,60, mentre quella di Klopp si gioca @3,00. Ben staccato il Tottenham di Conte @5,00.

È praticamente sfida a due anche in Spagna, dove il Real Madrid è la prima opzione @2,10 per La Liga con il Barcellona vicinissimo @2,40, mentre l’Atletico Madrid non gode di grande fiducia @6,50.

Distanze nettamente maggiori in quota per quanto riguarda la Bundesliga, dove dalla stagione 2012/13 vince il Bayern Monaco. Julian Nagelsmann deve guidare i bavaresi verso l’undicesimo Meisterschale consecutivo, per una quota eloquente di @1,20. La concorrente principale è il Borussia Dortmund @7,50. Non ci si aspettano grandi sorprese in Francia: il PSG è bancato campione di Ligue 1 @1,13, Lione e Marsiglia sono rispettivamente @15 e @16 volte la posta.

Quote Antepost: Inter, Juve e Milan su tutte

Ecco anche le quote antepost di SNAI che ha inserito anche le giocate su Squadra che vince tutte e 5 le prime giornate e squadra che rimane Imbattuta nello stesso arco di tempo in questo avvio stagionale. Su EUROBET è possibile giocare sul Monza in Champions League @31.00 mentre gli scommettitori di PLANETWIN365 stanno favorendo lo scudetto alla Juventus col 66% delle preferenze delle prime giocate antepost, ma il calciomercato potrebbe portare degli scossoni sia in quota che nelle idee degli scommettitori.

Quote Vincente Scudetto 2023: le sfide da non perdere

Il campionato prenderà il via prima di Ferragosto, ma il primo big match della Serie A 2022-2023 sarà lo scontro dell’Allianz Stadium di Torino tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho il 28 agosto nella terza giornata di andata. La gara di ritorno tra le due formazioni andrà in scena all’Olimpico il 5 marzo 2023. Il primo derby di Milano si giocherà il 4 settembre con il Milan squadra di casa e sarà valido per la quinta giornata, mentre il ritorno, con i nerazzurri ospitanti, si giocherà il 5 febbraio 2023 in occasione della 21ª giornata.

Il 18 settembre, per la 7a giornata, si giocherà Milan-Napoli a San Siro, mentre il match di ritorno si disputerà in Campania il 2 aprile 2023 per la 28a giornata. Il 9 ottobre i campioni d’Italia ospiteranno la Juve nel big match valido per la 9ª giornata, mentre il ritorno andrà in scena alla penultima di campionato il 28 maggio, stavolta con i bianconeri in casa, ovviamente.

Inter-Juve e Roma-Lazio nella stessa giornata sia d’andata che di ritorno

Il 6 novembre fari puntati sul derby d’Italia tra Juventus-Inter: all’Allianz Stadium andrà in scena il big match della 13a giornata. Nello stesso giorno del derby d’Italia d’andata si giocherà anche la stracittadina della capitale con la Roma squadra di casa. E, curiosamente, i due derby si disputeranno nella stessa giornata anche nel girone di ritorno: Inter-Juventus e Lazio-Roma saranno in programma il 19 marzo in occasione della 27a giornata.

Il nuovo anno inizierà con il botto: il 4 gennaio, nel turno infrasettimanale (16a giornata), l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Napoli dell’ex Luciano Spalletti. Il ritorno, invece, si giocherà al Diego Armando Maradona il 23 aprile, per la 31a giornata. Il Napoli, poi, affronterà la Juventus al giro di boa dell’ultima di andata: appuntamento in Campania il 15 gennaio, con ritorno previsto il 23 aprile a Torino (31a giornata).

Quote prima giornata di campionato

Il Milan campione d’Italia inizia la difesa del titolo ospitando l’Udinese: partenza in discesa per i rossoneri, secondo gli esperti Sisal, che vedono un successo dei ragazzi di Pioli @1,44 contro il @7,50 dei friulani mentre si scende fino @4,00 per il pareggio. È la settima volta, nella storia, che Milan e Udinese si sfidano alla prima di campionato.

Riparte dal Via del Mare di Lecce la corsa dell’Inter verso il titolo: i due precedenti contro i salentini, alla prima giornata, sono coincisi con altrettante vittorie schiaccianti dei nerazzurri. Favoritissimi @1,40 i ragazzi di Inzaghi mentre il successo dei giallorossi è in quota @7,50 con il pareggio offerto @4,50.

Non dovrebbe avere problemi neanche la Juventus, che apre in casa con il Sassuolo: bianconeri molto avanti visto che si giocano vincenti @1,47 contro il @7,00 degli emiliani mentre il pareggio è dato @4,00.

Le altre sfide in programma alla prima giornata

Decisamente più complesso l’esordio del Napoli che vola a Verona: i partenopei sono favoriti @2,00 ma i gialloblù di Cioffi, offerti @3,60, proveranno il colpaccio. Prima sulla carta tranquilla anche per le due formazioni capitoline: la Lazio, tre punti @1,67, ospita il Bologna del grande ex Mihajlovic, vincente @4,75; la Roma di Mourinho, esordio con vittoria @1,57, sarà ospite della Salernitana il cui successo si gioca @5,25.

La Fiorentina ospita la Cremonese che ritrova la Serie A dopo 28 anni: viola molto avanti @1,40 mentre il blitz grigiorosso pagherebbe @8 volte la posta.

La prima storica del Monza in Serie A sarà contro il Torino, sconfitto solo una volta, 32 anni fa, nella serie cadetta. I granata, vincenti @2,40 sono favoriti, ma i biancorossi, tre punti @2,90, sono lì.

Lo Spezia, in quota @2,40, riceve l’Empoli, offerto @2,90, mentre l’Atalanta, vincente @2,00, gioca sul campo della Sampdoria con i blucerchiati offerti @3,60.

Vediamo subito le quote SNAI della prima giornata, visto che è uscito il calendario completo della prossima stagione di Serie A 2022-23 (leggi qui).

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.