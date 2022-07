Probabili Formazioni Serie A 2022-23. Si avvicina l’inizio del campionato di calcio italiano (si inizia il 13 agosto). Il calciomercato è ancora aperto, ma andiamo a vedere le probabili formazioni di tutte le squadre al momento, un utile guida per gli amanti del Fantacalcio.

Probabili Formazioni Serie A 2022-23: come giocheranno le big?

Iniziamo dalle grandi favorite per la vittoria dello Scudetto di Serie A 2022-23 e per i piazzamenti in Europa. Abbiamo messo le squadre in fila secondo il nostro Power Ranking, dalla formazione che al momento riteniamo più forte e completa per la vittoria dello scudetto, fino all’ultima.

1- INTER

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; LUKAKU, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

2- JUVENTUS

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: Szczesny, Danilo, Bonucci, BREMER, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, POGBA; DI MARIA, Vlahovic, Chiesa. All. Massimiliano Allegri

3- MILAN

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli

4- ROMA

Modulo 3-4-1-2

Formazione tipo: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, MATIC, Spinazzola; Pellegrini; DYBALA, Abraham. All José Mourinho

5- NAPOLI

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, KIM, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Zielinski, KVARATSKHELIA; Osimhen. All. Luciano Spalletti

6- LAZIO

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: MAXIMIANO, Lazzari, CASALE, ROMAGNOLI, Marusic; Milinkovic Savic, MARCOS ANTONIO, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

7- ATALANTA

Modulo 3-4-2-1

Formazione tipo: Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, EDERSON; Zapata. All. Gian Piero Gasperini

8- FIORENTINA

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: GOLLINI, DODO’, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, MANDRAGORA, Duncan; Ikonè, JOVIC, Gonzalez. All. Vincenzo Italiano

Probabili Formazioni Serie A 2022-23: le squadre da centroclassifica

9- SASSUOLO

Modulo 4-2-3-1

Formazione tipo: Consigli, Toljan, ERLIC, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; ALVAREZ. All. Alessio Dionisi

10- TORINO

Modulo 3-4-2-1

Formazione tipo: Berisha; Zima, Djidji, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Seck, RADONIJC; Sanabria. All. Ivan Juric

11- BOLOGNA

Modulo 3-4-2-1

Formazione tipo: Skorupski, Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, CAMBIASO; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic

12- SAMPDORIA

Modulo 4-4-1-1

Formazione tipo: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Vieira, Damsgaard; Sabiri; Caputo. All. Marco Giampaolo

13- UDINESE

Modulo 3-4-2-1

Formazione tipo: Silvestri, Becao, BIJOL, Nuitinck; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. All. ANDREA SOTTIL

14- VERONA

Modulo 3-4-2-1

Formazione tipo: Montipò, Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Lasagna; Simeone. All. GABRIELE CIOFFI

Squadre in ultima fascia e neopromosse

15- MONZA

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: CRAGNO, Donati, RANOCCHIA, CARBONI; BIRINDELLI, PESSINA, Barberis, SENSI, Carlos Augusto; CAPRARI, Gytkjaer. All. Giovanni Stroppa

16- SPEZIA

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: Zoet; Amian, CALDARA, Nikolaou; Gyasi, EKDAL, Kiwior, Maggiore, Bastoni; Nzola, Verde. All. LUCA GOTTI

17- CREMONESE

Modulo 3-5-2

Formazione tipo: RADU, Bianchetti, CHIRICHES, VASQUEZ; GHIGLIONE, Bonaiuto, Castagnetti, MILANESE, Valeri; Zanimacchia, Di Carmine. All. MASSIMILIANO ALVINI

18- SALERNITANA

Modulo: 3-5-2

Formazione tipo: Sepe, LOVATO, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, M.Coulibaly, BRADARIC; BOTHEIM, VALENCIA. All. Davide Nicola

19- LECCE

Modulo 4-3-3

Formazione tipo: FALCONE, Gendrey, Tuia, Dermaku, FRABOTTA; Hjulmand, ASKILDSEN, BISTROVIC; Listkowski, CEESAY, Strefezza. All. Marco Baroni

20- EMPOLI

Modulo 4-3-1-2

Formazione tipo: Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; MARIN, Stulac, Bandinelli; Bajrami; DESTRO, SATRIANO. All. PAOLO ZANETTI

