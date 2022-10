Con il weekend di calcio alle porte vi proponiamo un paio di giocate che ci piacciono. Iniziamo da una bella multipla di Over 1,5 e 2,5 che spazia per i principali campionati europei.

Pronostico calcio: dal Barcellona a Bologna

La multipla che vi proponiamo è di 7 eventi per una quota totale di 20 compreso il bonus. Si comincia dalla sfida fra Barcellona – Villareal dove prevediamo almeno 3 goal. Si passa poi in Bundesliga, dove le partite che ci piacciono di più sono quelle dei due Borussia.

Torniamo in Spagna, inserendo l’unico Over 1,5 nella sfida tra Betis ed Atletico Madrid. Salto in Olanda per la partita tra Cambuur e Twente, per finire nella nostra Emilia Romagna dove in questo weekend ci saranno due partite ricche di reti Sassuolo – Verona e Bologna Lecce.

Scommesse multiple e dove trovarle

