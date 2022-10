Pronostici Serie A 12a giornata. Il nuovo turno del campionato di Serie A inizia con un interessante Napoli-Sassuolo che fa anche parte della FREE PICK in doppia, assieme a Lecce-Juventus, ma vediamo tutte le partite in programma con ultime dai campi, statistiche, quote e consigli per le scommesse sul calcio.

Formazioni. Spalletti cambia qualcosina rispetto alla Champions. Dietro Juan Jesus, Anguissa non sta ancora bene e inizia in panchina, tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Nel Sassuolo Traoré potrebbe anche iniziare dal 1’. Pinamonti davanti, Berardi al massimo in panchina e pronto per uno spezzone.

Statistiche.

-Il Sassuolo ha vinto due delle 18 sfide di Serie A contro il Napoli.

-Il Napoli è imbattuto da 15 partite di Serie A (13V, 2N). Con la sconfitta dell’Atalanta, il Napoli resta l’unica squadra ancora imbattuta in questa Serie A: espandendo ai maggiori cinque campionati europei, i partenopei sono appaiati solamente a Paris Saint-Germain e Real Madrid.

-Napoli (28) e Sassuolo (30) sono due delle tre formazioni di questa Serie A ad aver incassato finora meno conclusioni nello specchio della porta.

TIPS: UNDER 3,5 @1.72

Pronostici Serie A 12a giornata: Lecce-Juventus, bianconeri per i tre punti

Formazioni. Baroni sceglie Umtiti dietro, Ceesay di punta e ha un dubbio tra Banda e Oudin, con il secondo favorito. Nella Juventus Rugani dietro, Miretti in mezzo, mentre davanti possibile coppia Milik-Kean. Vlahovic infatti è affaticato e potrebbe riposare.

Statistiche.

-Il Lecce ha vinto quattro delle 32 sfide di Serie A contro la Juventus, l’ultima nel febbraio 2011.

-Il Lecce ha pareggiato tutte le ultime quattro partite di Serie A al Via del Mare per 1-1.

-La Juventus vinto le ultime due partite di Serie A senza subire gol e potrebbe tenere la porta inviolata per tre gare consecutive nel massimo campionato per la prima volta dallo scorso febbraio.

-Da una parte solo la Lazio (sette) ha registrato più clean sheet della Juventus (sei) nella Serie A in corso, dall’altra il Lecce è una delle due formazioni che non ha ancora tenuto la porta inviolata nel campionato in corso.

TIPS: JUVENTUS @1.82

Pronostici Serie A 12a giornata: Inter-Sampdoria, nerazzurri primi a segnare

Formazioni. Inzaghi non applica un grande turnover. De Vrij dietro per Acerbi, possibile Asllani per Mkhitaryan, in attacco ancora Dzeko e Lautaro. Lukaku entrerà sicuramente nel secondo tempo. Nella Sampdoria Ferrari per Amione, Gabbiadini dal 1’. Caputo ancora davanti.

Statistiche.

-L’Inter è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Sampdoria (8V, 1N).

-La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 20 trasferte di Serie A contro l’Inter.

-L’Inter non pareggia da 20 partite di Serie A, la sua striscia più lunga nella competizione dall’inizio degli anni ’40 (23 in quell’occasione).

-L’Inter è la squadra che ha realizzato più gol nel primo quarto d’ora di partita in questa Serie A (sei) – dall’altra parte, nessuna formazione ne ha incassati più della Sampdoria nello stesso parziale di gara (cinque).

-La Sampdoria ha il peggior attacco di questo campionato con sei reti.

TIPS: INTER SEGNA PRIMA DEL 30:00 @1.83

Pronostici Serie A 12a giornata: Empoli-Atalanta, problemi a segnare per i toscani contro la Dea

Formazioni. Zanetti ha il solito dubbio sulla trequarti, dove Baldanzi stavolta è favorito su Pjaca e Bajrami. In attacco Destro e Satriano. Nell’Atalanta Ederson arretrato al posto di De Roon, Pasalic sulla trequarti, Lookman fa coppia con uno tra Hojlund e Zapata. Occhio al colombiano, che sta bene e vuole mettere minuti nelle gambe.

Statistiche.

-L’Empoli non ha trovato il gol nel 60% delle partite interne disputate contro l’Atalanta in Serie A – per i toscani, inoltre, un solo successo nelle sei più recenti (1N, 4P).

-Dopo la sconfitta per 0-4 contro la Juventus, l’Empoli potrebbe perdere due gare consecutive di Serie A senza trovare la rete per la prima volta dal dicembre 2018.

-Nell’ultimo turno, l’Atalanta ha perso senza segnare la sua prima partita di questo campionato.

TIPS: GOL NO @2.05

Pronostici Serie A 12a giornata: Cremonese-Udinese, occhio ai cartellini

Formazioni. Alvini non varia e sceglie ancora il 3-5-2 con Okereke e Dessers davanti. Da valutare Zanimacchia. Becao non recupera, dietro anche Ebosse. Lovric e Beto stavolta favoriti su Samardzic e Success.

Statistiche.

-La Cremonese è rimasta una delle due squadre nei maggiori cinque campionati europei a non aver ancora trovato il successo in questa stagione (insieme all’Elche).

-L’Udinese ha perso l’ultima partita di campionato, contro il Torino, e potrebbe registrare due sconfitte consecutive nella competizione per la prima volta dallo scorso gennaio.

-L’Udinese è, con il Napoli, una delle due squadre che ha segnato più gol di testa nella Serie A in corso (sette), mentre nessuna squadra ne ha incassati più della Cremonese con questo fondamentale (quattro).

Dopo lo 0-0 contro la Lazio alla 10ª giornata, l’Udinese potrebbe tenere la porta inviolata in due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta da luglio/agosto 2020.

-La Cremonese ha preso 22 gialli e 1 rosso nelle prime partite di campionato. Molto più “cattiva” l’Udinese al 4° posto come squadfta che ha preso più cartellini: 30 gialli e 1 rosso.

TIPS: UDINESE (1X2 CARTELLINI) @2.40

Pronostici Serie A 12a giornata: Spezia-Fiorentina. Squadre in crisi, un punto a testa?

Formazioni. Gotti sceglie ancora Nzola come terminale offensivo, punta su Bourabia in regia, mentre ha un dubbio tra Verde e Gyasi. Da valutare la Fiorentina dopo la Conference League. In coppa Italiano ha preferito Jovic a Cabral, qui le cose potrebbero anche cambiare nonostante la doppietta del serbo.

Statistiche.

-Nei quattro precedenti in Serie A tra Spezia e Fiorentina sono tre le vittorie viola: completa il bilancio il pareggio.

-Lo Spezia è – al pari del Bochum – una delle due squadre dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 che ha raccolto tutti i punti della stagione in casa.

-Solo il Verona (zero) ha collezionato meno punti di Spezia e Fiorentina (uno ciascuno, con tre sconfitte nel parziale) nel mese di ottobre 2022 in Serie A.

TIPS: PAREGGIO @3.60

Lazio-Salernitana, mai una X tra queste due squadre

Formazioni. Lazio sempre priva di Immobile, ma con Pedro carico e titolare. Casale centrale difensivo. Cataldi in regia. Nella Salernitana stesso schema e stessi interpreti che hanno battuto lo Spezia. Piatek sempre in panchina.

Statistiche

-Nessun pareggio nei sei precedenti in Serie A tra Lazio e Salernitana: quattro vittorie biancocelesti e due campane.

-La Lazio ha vinto i tre confronti casalinghi contro la Salernitana in Serie A, segnando sempre almeno tre reti.

-La Lazio è la squadra che da più partite di fila non subisce gol (sei) nei maggiori cinque campionati europei in corso.

-Nella striscia di sei clean sheets consecutivi, la Lazio ha subito appena 12 tiri nello specchio della porta (due di media a match).

-Diverso il rendimento della Salernitana in casa (10 punti conquistati) e in trasferta (solo tre): i campani hanno perso senza segnare le ultime due gare lontano dall’Arechi in Serie A.

TIPS: NO BET

Torino-Milan, i granata non segnano mai contro i rossoneri

Formazioni. Juric sceglie Djidji e Rodriguez dietro con Schuurs. Aina ko, pronto Vojvoda. Miranchuk preferito a Radonjic per giocare con Vlasic alle spalle di Pellegri. Nel Milan qualche piccolo cambio con vista Champions. Pobega in mezzo, Messias e Diaz sulla trequarti, Rebic o Origi al posto di Giroud.

Statistiche.

-Il Torino ha pareggiato (0-0) nell’ultima sfida di Serie A contro il Milan, dopo aver collezionato quattro sconfitte senza mai realizzare un gol.

-Il Torino non realizza una rete in Serie A contro il Milan da 464 minuti.

-Nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Torino e Milan in casa dei granata, si sono verificati ben sette pareggi (due vittorie per parte completano il bilancio).

-Il Milan non perde in trasferta da 17 partite di campionato, grazie a 12 vittorie e cinque pareggi.

TIPS: PAREGGIO @3.35

Verona-Roma, squadre agli opposti sui cartellini

Formazioni. Bocchetti perde anche Piccoli: dovrebbero giocare Kallon (piú di Lasagna) con Verdi alle spalle di Henry. Nella Roma possibile qualche cambio dopo l’Europa League. Abraham insidiato da Belotti, Camara in mezzo.

Statistiche.

-Il Verona ha vinto in due (una a tavolino) delle ultime quattro sfide contro la Roma in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva collezionato 17 partite di fila senza mai battere i giallorossi nel massimo campionato (5N, 12P).

-La Roma ha raccolto cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette sfide di Serie A con squadre che iniziavano la giornata in una delle ultime tre posizioni della classifica.

-Il Verona ha collezionato sei sconfitte di fila per la terza volta nella sua storia in Serie A.

-La Roma arriva da tre vittorie consecutive in trasferta in Serie A.

-Il Verona è la squadra più “cattiva” del campionato con 35 gialli e 1 rosso. La contrario la Roma è la 2° più corretta con 18 gialli, circa la metà di quelli fischiati all’Hellas.

TIPS: VERONA (1X2 CARTELLINI) @2.00

Monza-Bologna, sfida salvezza da X

Formazioni. Il Monza ritrova Rovella, che dovrebbe giocare dall’inizio. Ranocchia scalpita, ma potrebbe iniziare ancora in panchina. Occhio a Petagna davanti. Nel Bologna stessi giocatori della vittoria sul Lecce. Arnautovic si é allenato a parte, ma ce la dovrebbe fare. Ok Ferguson.

Statistiche.

-Monza e Bologna si incontrano per la prima volta in Serie A, ma vantano otto confronti in Serie B (tre successi emiliani, uno brianzolo e quattro pareggi).

-Il Bologna non ha mai vinto nelle ultime tre sfide fuori casa contro squadre neopromosse in Serie A (1N, 2P).

TIPS: PAREGGIO @3.30

