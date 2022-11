Dimissioni Agnelli Juve, il Cda della Juventus si dimette in blocco, ad iniziare dal Presidente Agnelli. Anche Allegri sembrava pronto a lasciare la panchina dei bianconeri, un allarme rientrato, ma la situazione potrebbe distogliere l’attenzione dalla già difficile rimonta scudetto della Juve in Serie A.

Dimissioni Agnelli Juve: Massimiliano Allegri rimane

Nella serata di lunedì il Consiglio d’Amministrazione della Juventus si è riunito con urgenza per ratificare le dimissioni del Presidente Andrea Agnelli.

Anche Massimiliano Allegri e Federico Cherubini erano pronti a dare le dimissioni dai rispettivi incarichi se fosse stato necessario. Una volta incassata la piena fiducia di Agnelli ed Elkann, Agnelli e Cherubini hanno speso la giornata di ieri (martedì, ndr) al telefono a rassicurare diversi giocatori, a partire ovviamente dai senatori.

Dimissioni Agnelli Juve: nessuno scossone in quota

La situazione non è facile per una Juventus che già aveva iniziato male il campionato, prima di riprendersi. I bianconeri sono attesi ad una rimonta scudetto difficile su un Napoli che vola, un impresa già difficile che viene ulteriormente complicata dall’atmosfera che si è venuta a creare nella Torino sponda bianconera.

Nessuno scossone però in quota. Nelle lavagne antepost per la vittoria dello scudetto la Juventus @7.50 rimane stabile come nel nostro ultimo aggiornamento, in 3° posizione al pari con l’Inter e di poco dietro al Milan @6.50 mentre il Napoli è scappato in quota @1.50.

