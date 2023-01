Pronostici Serie A 18a giornata. Un turno molto importante per il campionato di calcio italiano al via già venerdì col big match al vertice tra Napoli-Juventus di cui abbiamo già parlato approfonditamente in un articolo dedicato. Qui vediamo le analisi con ultime dai campi, statistiche e consigli per le scommesse su tutte le altre partite in programma.

Pronostici Serie A 18a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Juventus-Napoli, anticipo e big match al vertice

Probabili Formazioni

Spalletti ha tre ballottaggi aperti: Rrahmani favorito su Juan Jesus, Mario Rui favorito su Olivera, Lozano favorito su Politano. Nella Juventus 3-5-2 con il rientro di Bremer, con McKennie a destra e la coppia Di Maria-Milik davanti. Chiesa inizia in panchina, Fagioli preferito a Miretti. Non convocati Vlahovic e Bonucci.

Statistiche

-La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite di Serie A (70) e quella contro cui ha incassato più reti totali nella competizione (224) – tuttavia i partenopei hanno perso solo una delle ultime cinque contro la Juve.

-Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco (39 reti per il Napoli) e la miglior difesa (sette gol subiti per la Juventus). Inoltre queste sono due delle tre formazioni (12 i bianconeri, sette i partenopei) con più clean sheet finora registrati nel campionato in corso.

-Nelle ultime sei sfide tra prima e seconda in classifica in Serie A, la squadra di casa non ha mai trovato il successo: cinque sconfitte e un pareggio.

TIPS: UNDER 2,5 @1.90

Cremonese-Monza, arriverà la prima vittoria dei grigiorossi?

Probabili Formazioni

Alvini ripropone la coppia Dessers-Okereke, mentre Ghiglione e Valeri sono gli esterni. Nel Monza Mota ancora in vantaggio su Caprari per fare il partner offensivo di Petagna. In mezzo ancora Machin, Ciurria inamovibile.

Statistiche

-Sono in totale nove i precedenti tra Cremonese e Monza in Serie B in casa dei grigiorossi, che sono usciti sconfitti in una sola occasione.

-La Cremonese non segna da quattro partite casalinghe di Serie A.

-La Cremonese mantiene un rendimento positivo tra corner calciati e concessi ed è 9-4-4 nelle scommesse 1X2 sui calci d’angolo, rispetto al Monza che è 5-1-11.

TIPS: CREMONESE (1X2) CORNER @1.90

Lecce-Milan, tradizione favorevole per i rossoneri contro i pugliesi

Probabili Formazioni

Baroni ancora con il tridente Strefezza, Colombo, Di Francesco. Ceesay ha accusato un problema muscolare e rischia il forfait. Maleh confermato in mediana. Nel Milan Pobega al posto dello squalificato Tonali. Messias va in panchina, Diaz sulla trequarti.

Statistiche

-Il Lecce ha vinto solamente due delle 32 partite di Serie A contro il Milan.

-Il Milan è imbattuto da otto incontri di Serie A contro il Lecce (5V, 3N), parziale in cui i rossoneri hanno realizzato 20 reti, una media di 2.5 a partita.

-Il Lecce è imbattuto da cinque partite di Serie A e non registra una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione dall’aprile 2012.

-Da una parte il Lecce è una delle due squadre (insieme all’Atalanta) a non aver ancora trovato il gol nel primo quarto d’ora di partita in questa Serie A; dall’altra il Milan ne ha realizzati ben sette, nessuna squadra ne conta di più finora.

TIPS: MILAN SEGNA PER PRIMA @1.57

Inter-Verona, Hellas mai vincente nella San Siro nerazzurra

Probabili Formazioni

Inzaghi, oltre a Lukaku e Brozovic, rischia di dover rinunciare anche a Barella che massimo può rientrare nella lista dei convocati e accomodarsi in panchina. Mentre Calhanoglu sta meglio e dovrebbe essere regolarmente in campo. Nel Verona stesso 11 che ha battuto la Cremonese. Lazovic e Kallon appoggiano Djuric, riferimento avanzato.

Statistiche

-L’Inter è imbattuta da 22 partite di Serie A contro il Verona, grazie a 18 successi e quattro pareggi (50 reti nel parziale, 2.3 di media a match).

-Tra le squadre contro cui l’Inter non ha mai perso una partita interna di Serie A, il Verona è quella contro cui i nerazzurri hanno giocato più incontri: 31 gare in casa dei lombardi, con un bilancio di 20 successi dei padroni di casa e 11 pareggi.

-L’Inter ha trovato il gol in tutte le ultime 12 sfide interne di campionato contro il Verona.

-Il Verona non tiene la porta inviolata da 31 trasferte di Serie A: l’ultima risale infatti al 2-0 contro il Cagliari del 3 aprile 2021.

-Dalla stagione 2018/19 in avanti, l’Inter ha giocato 40 partite di Serie A contro avversarie da cui aveva almeno 25 punti di distanza a inizio giornata, registrando solo tre sconfitte nel parziale (30V, 7N), tutte arrivate contro il Bologna.

TIPS: INTER @1.35

Sassuolo-Lazio, chi si riprenderà dal momento negativo?

Probabili Formazioni

Dionisi perde per tre settimane Pinamonti e Consigli. Alvarez davanti, Pegolo in porta. Berardi e Laurentié esterni. Nella Lazio Anderson e Zaccagni nel tridente con Immobile. Vecino e Luis Alberto si giocano la maglia da mezz’ala.

Statistiche

-La Lazio ha vinto il doppio dei confronti contro il Sassuolo in Serie A rispetto ai neroverdi: 10 successi biancocelesti contro i cinque neroverdi (completano il quadro tre pareggi).

-Il Sassuolo arriva a questa sfida da tre sconfitte consecutive: i neroverdi non perdono quattro gare di fila in Serie A dal novembre 2016

-Dopo le sconfitte contro Juventus e Lecce, la Lazio potrebbe perdere tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2021.

-Il Sassuolo è una delle due squadre che ha realizzato meno reti nella prima mezzora di partita nella Serie A in corso (due) – nello stesso parziale, la Lazio ha segnato 12 gol, nessuna squadra ne conta di più finora.

TIPS: GOL SI @1.68

Torino-Spezia, tante X per granata e spezzini

Probabili Formazioni

Juric dovrá gestire le energie dopo i supplementari di Coppa Italia. Zima insidia Djidji, Linetty in mezzo con Lukic, Sanabria punta e Singo a destra. Nello Spezzia solito 11 con la coppia Nzola-Gyasi davanti.

Statistiche

-Lo Spezia è rimasto imbattuto in tre delle quattro sfide (2V, 1N) contro il Torino in Serie A.

-Il Torino ha pareggiato gli ultimi tre match di campionato (tutti con il punteggio di 1-1).

-Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite (1V, 3N) di campionato; gli aquilotti non hanno mai registrato cinque match consecutivi senza sconfitta nella loro storia in Serie A.

-Dopo i pareggi contro Atalanta e Lecce, lo Spezia potrebbe chiudere in parità tre gare consecutive per la prima volta in Serie A.

TIPS: PAREGGIO @3.80

Udinese-Bologna, possibile pareggio

Probabili Formazioni

L’Udinese ha ritrovato Deulofeu, che peró è fuori condizione e al massimo farà uno spezzone.Success e Beto in attacco. Lovric preferito ancora una volta a Samardzic. Nel Bologna emergenza totale: out Arnautovic, Bonifazi, De Silvestri, Zirkzee e gli squalificati Medel e Dominguez. Schouten e Moro titolari, Sansone davanti. Barrow – recuperato – inizia in panchina.

Statistiche

-L’Udinese è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide (4V, 5N) contro il Bologna in campionato.

-Udinese e Bologna hanno pareggiato i cinque incroci più recenti in Serie A.

TIPS: PAREGGIO @3.50

Atalanta-Salernitana, pochi corner a Bergamo

Probabili Formazioni

Gasperini – sempre senza Muriel – mischia le carte. Ederson, Zapata e Hojlund favoriti su Pasalic, Lookman e Boga. Nella Salernitana Dia fa coppia con Piatek. Conferma per Nicolussi Caviglia. Lovato per Daniliuc squalificato.

Statistiche

-L’Atalanta è imbattuta nei quattro precedenti (1V, 3N) di Serie A contro la Salernitana.

-L’Atalanta ha perso le ultime tre partite andate in scena allo Gewiss Stadium in campionato.

-La Salernitana non ha vinto alcuna delle ultime cinque partite (2N, 3P) di campionato.

-Due delle migliori squadre da Under sulla linea 9.5 corner. L’Atalanta è O/U 5-12 in campionato, la Salernitana è O/U 6-11.

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.80

Roma-Fiorentina, la storia dice X

Probabili Formazioni

Mourinho dovrá verificare i suoi dopo la sfida di Coppa Italia con il Genoa. Kumbulla al posto dello squalificato Ibanez, mentre Zaniolo e Dybala giocano a ridosso di Abraham con lo Special One che molto probabilmente dovrà rinunciare a capitan Pellegrini, uscito con un fastidio alla coscia dalla sfida di Coppa Italia con il Genoa. Sottoposto ad esami strumentali nella mattinata di venerdì, per fortuna non è stata ravvisata alcuna lesione muscolare. Nella Fiorentina Nico Gonzalez – corteggiato dal Leicester – dovrebbe ancora iniziare in panchina, cosí come Barak. Cabral ko, gioca Jovic.

Statistiche

-Nessun match è terminato in parità più volte della gara tra Roma e Fiorentina nella storia della Serie A: 60, al pari della sfida tra Roma e Lazio.

-La Roma ha vinto otto delle ultime 10 partite (1N, 1P) disputate contro la Fiorentina, all’Olimpico, in campionato, segnando 25 reti nel periodo (2.5 di media a match).

-La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro gare (1V) di campionato.

-Sei delle ultime sette reti della Roma in campionato sono state messe a segno a partire dal minuto 80; sul fronte opposto, la Fiorentina è la squadra che ha realizzato più gol (cinque) dal minuto 90 in questa stagione di Serie A.

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

Empoli-Sampdoria, scontro salvezza in Toscana

Probabili Formazioni

Zanetti insiste sulla coppia Satriano-Caputo, con Baldanzi trequartista. Cambiaghi arma a gara in corso. Fazzini avanti su Bandinelli. Nella Samp Gabbiadini, dopo aver saltato la Coppa Italia, prova a rientrare. Con lui Lammers.

Statistiche

-La Sampdoria è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide (7V, 4N) contro l’Empoli in Serie A.

-A partire dalla scorsa stagione, la Sampdoria è la squadra che ha perso il maggior numero di partite in Serie A (34 su 55); dall’altra parte, soltanto l’Udinese ha pareggiato più match (21) dell’Empoli (18 su 55) nel torneo, a partire dal 2021/22.

-Di fronte la squadra che ha concesso più corner (l’Empoli) contro quella che ne ha battuti meno (la Samp) e che è anche la miglior squadra da Under su 9.5 calci d’angolo (O/U 2-15).

TIPS: NO BET

