Domenica 19 marzo 2023, alle ore 15, scendono in campo Fiorentina e Lecce, per la ventisettesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Fiorentina-Lecce e le quote offerte dai bookmaker per scommettere. Scopri le probabili formazioni e il pronostico elaborato dai nostri esperti.

Lo stato di forma delle squadre

La Fiorentina arriva a questa partita casalinga contro il Lecce, in ottima forma, dopo aver superato giovedì sera gli ottavi di finale di Conference League, eliminando la formazione turca del Sivasspor. In campionato sono arrivate 3 vittorie nelle ultime tre partite giocate, l’ultima per 2 a o a Cremona, contro la Cremonese, che hanno portalo la viola a metà classifica con 34 punti.

Il Lecce arriva in Toscana, per giocare questo match contro la Fiorentina, con 27 punti in classifica, 8 di vantaggio sulla zona salvezza. Nelle ultime 3 partite di Serie A giocate, il Lecce ha però subito tre sconfitte, l’ultima in casa per 2 a 0 contro il Torino.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

FIORENTINA (4-2-3-1): Sirigu; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouamè, Barak, Gonzalez; Cabral

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la Fiorentina la squadra favorita per la vittoria. Segnoi 1 offerto vincente a quota 1.60 su Sisal e a quota 1.63 su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.75, mentre la vittoria esterna della formazione salentina è giocata a quota 5.75.

Pronostico Fiorentina-Lecce

La Fiorentina viene da un tris di vittorie in Serie A e ha superato agevolmente gli ottavi di finale in Conference League. Il Lecce nelle ultime partite sembra aver perso la forma fisica e la grinta che gli ha permesso di conquistare punti pesanti per la salvezza soprattutto in casa. Pronostico 1

