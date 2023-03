Pronostici Serie A 27a giornata. E’ in arrivo un turno di campionato italiano davvero spettacolare col derby della Capitale tra Lazio-Roma molto importante nella corsa Champions, e anche il derby d’Italia Inter-Juventus. Vediamo probabili formazioni, statistiche e un consiglio per ognuna delle partite in programma dal 17 al 19 marzo.

Pronostici Serie A 27a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Sassuolo-Spezia, tanti gol nei precedenti

Probabili Formazioni

Dionisi, senza Tressoldi squalificato, punta sulla coppia Erlic-Ferrari. Henrique mezz’ala, tridente Berardi, Pinamonti, Laurienté. Nello Spezia Shomurodov avanti su Verde, Agudelo su Maldini. Holm, Bastoni e Reca sempre out.

Statistiche

-Il Sassuolo è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide di Serie A contro lo Spezia (2V, 2N).

-Sia Sassuolo che Spezia hanno sempre trovato il gol in ciascuna delle cinque sfide in Serie A: 21 reti in totale (4.2 di media a match).

-Nelle ultime sette giornate di Serie A solo il Napoli (18) ha guadagnato più punti del Sassuolo (16: 5V, 1N, 1P) – nel periodo, i neroverdi sono la formazione ad aver segnato di più in campionato (16 gol).

-Da una parte lo Spezia è la squadra che ha subito più gol nel 2° tempo in questa Serie A (25), dall’altra nessuna formazione ne ha concessi più del Sassuolo nei minuti di recupero finali (cinque, al pari della Cremonese).

TIPS: OVER 2,5 @1.70

Atalanta-Empoli, secondo anticipo del venerdì

Probabili Formazioni

Gasperini ha diversi dubbi. Demiral se la gioca con Scalvini dietro, Lookman, Boga, Muriel e Zapata (che non si è allenato oggi ed è in dubbio) si giocano due maglie con Hojund. Nell’Empoli in forte dubbio Bandinelli: pronto Fazzini. Vicario non ce la fa, mentre Cambiaghi recupera per la panchina.

Statistiche

-In 15 delle 21 sfide tra Atalanta e Empoli in Serie A almeno una delle due squadre non ha segnato ed in ben sei di queste il match è terminato 0-0.

-L’Atalanta è rimasta imbattuta in nove delle 10 sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (4V, 5N).

-L’Atalanta non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato. L’Atalanta ha perso quattro delle ultime sei gare di campionato (1V, 1N).

-Da una parte l’Atalanta è la formazione che ha segnato più reti su rigore nella Serie A 2022/23 (sei su otto calciati), dall’altra l’Empoli è una delle tre squadre a non aver ancora calciato dagli 11 metri, insieme a Udinese e Verona.

TIPS: NESSUN GOL PRIMA DEL MINUTO 26:00 @1.83

Monza-Cremonese, i brianzoli amano le partite in casa alle 15

Probabili Formazioni

Palladino insiste con modulo e interpreti. L’unico dubbio riguarda sempre Birindelli e Machin, da cui dipende la posizione di Ciurria. Petagna e Caprari davanti. Nella Cremonese 3-5-2 con due davanti tra Okereke, Tsadjout e Dessers. Dietro ok Ferrari.

Statistiche

-Nelle ultime 11 sfide tra due squadre neopromosse in Serie A, la formazione ospitante ha vinto solo una volta (5N, 5P).

-Il Monza ha guadagnato 16 dei 18 punti disponibili in partite delle ore 15:00 all’U-Power Stadium in Serie A (5V, 1N), registrando quattro clean sheet in questi sei match.

-La Cremonese è solo una delle due squadre, insieme al Verona, a non aver ancora vinto in trasferta in questa stagione di Serie A: sei pareggi e sette sconfitte in 13 match fuori casa per i grigiorossi.

-Davide Ballardini è il primo allenatore a non aver registrato alcun clean sheet nelle prime otto partite alla guida della Cremonese in Serie A.

TIPS: MONZA @1.85

Salernitana-Bologna, grande equilibrio da X

Probabili Formazioni

Sousa perde Crnigoj in mediana: Maggiore favorito su Bohinen per sostituirlo. Dia in vantaggio su Piatek. Mazzocchi titolare. Nel Bologna tornano disponibili Orsolini e Zirkzee. Sempre attesa su Arnautovic, che potrebbe andare ancora in panchina. Sosa e Soumaoro si giocano una maglia in difesa.

Statistiche

-Grande equilibrio nelle sette partite tra Salernitana e Bologna in Serie A: due successi per parte e tre pareggi.

-Il Bologna non ha segnato nelle ultime due partite di campionato. Dopo lo 0-0 contro la Lazio, il Bologna potrebbe pareggiare due gare consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso settembre.

-Il Bologna è una delle due formazioni, insieme alla Cremonese, a non aver ottenuto alcun clean sheet in trasferta in questa stagione di Serie A (24 gol subiti dagli emiliani in 12 match fuori casa).

TIPS: PAREGGIO @3.30

Udinese-Milan, pareggiate tra friulani e rossoneri

Probabili Formazioni

Sottil non cambia. Solita Udinese con Ehizibue a destra, Pereyra mezz’ala e la coppia Success-Beto davanti. Nel Milan Messias ko: gioca Saelemaekers. In mezzo Tonali e Bennacer, davanti al posto di Giroud duello tra Ibrahimovic e Origi.

b-Il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 36 in 95 sfide, completano il bilancio 42 successi rossoneri e 17 vittorie friulane.

-Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (5V, 5N), l’unico successo friulano nel periodo risale al 25 agosto 2019 (1-0 con gol di Rodrigo Becão).

-Equilibrio nelle ultime otto sfide in Friuli tra Udinese e Milan in campionato: tre vittorie a testa e due pareggi.

-Solo il Napoli (14) ha segnato più gol di Milan e Udinese (entrambi 11) negli ultimi 15 minuti di gioco nella Serie A 2022/23.

-Rodrigo Becão ha segnato tre reti contro il Milan in campionato, l’unico difensore ad aver realizzato più gol contro i rossoneri nella storia della Serie A è stato Primo Sentimenti (cinque tra il 1947 e il 1959).

TIPS: PAREGGIO @3.50

Sampdoria-Verona, i blucerchiati si sbloccheranno in casa?

Probabili Formazioni

Stankovic dovrebbe ritrovare Cuisance in mediana, che farà coppia con Winks. Djuricic in appoggio a Gabbiadini. Nel Verona Djuric è pronto e potrebbe partire titolare al posto di Gaich. Verdi e Lazovic alle sue spalle. Ok Faraoni a destra.

Statistiche

-La Sampdoria ha perso solo uno dei 26 match casalinghi di Serie A contro il Verona (0-1 il 30 dicembre 1972), da quel ko in 20 partite solo sei pareggi e ben 14 vittorie blucerchiate, incluse le ultime cinque in ordine di tempo (in tutte queste cinque i doriani hanno sempre segnato almeno due gol).

-Sfida tra le due squadre con meno punti rispetto alle prime 26 giornate dello scorso campionato, tra quelle presenti sia nella Serie A 21/22 che in quella 22/23: la Sampdoria ha 14 punti in meno, l’Hellas Verona 18.

-10 partite di campionato consecutive senza vincere per la Sampdoria (3N, 7P). La Sampdoria è l’unica squadra dei maggiori 10 campionati europei 2022/23 a non aver ancora vinto in casa (4N, 9P), quella che ha segnato meno gol in casa (tre), che ha collezionato più partite interne senza andare a segno (10) e quella che ha collezionato meno punti in gare casalinghe (quattro, stesso score degli austriaci del Wolfsberger).

-Sfida tra due delle tre squadre che hanno segnato meno gol nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato: una sola rete il Verona (ad agosto Kallon contro l’Empoli) e quattro la Sampdoria (come lo Spezia).

TIPS: SAMPDORIA +0.25 (AH) @1.73

Fiorentina-Lecce, viola dominanti nelle scommesse sui corner

Probabili Formazioni

Italiano dovrà valutare i suoi dopo la Conference. Gonzalez e Ikoné possibili esterni, Barak mezz’ala. Nel Lecce Colombo sorpassa Ceesay. Hjulmand è recuperato e disponibile, così come Umtiti.

Statistiche

-Nelle ultime 10 partite di Serie A tra Fiorentina e Lecce, non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: in questo parziale quattro vittorie pugliesi, tre toscane e tre pareggi, incluso quello nel match d’andata.

-Il Lecce non riesce a segnare più di un gol in un match di Serie A contro la Fiorentina dal gennaio 2009.

-Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A al Franchi contro la Fiorentina (1N).

-La Fiorentina ha vinto nelle ultime tre partite di campionato e non ottiene quattro successi di fila in Serie A addirittura dall’aprile 2018.

-Tre sconfitte di fila senza segnare per il Lecce di Baroni: i salentini non perdono quattro partite di fila in Serie A dalla serie di sei di luglio 2020 e non collezionano quattro partite di fila senza segnare nello stesso massimo campionato dalla serie di cinque di marzo 2009.

-Le partite del Lecce sono quelle che in questo campionato hanno finora visto meno gol (tra segnati e subiti) nell’ultima mezz’ora di gioco: appena 11 reti complessive nelle prime 26 giornate dal 61’ in poi.

-La Fiorentina ha il miglior differenziale tra corner battuti e concessi e anche il miglior rendimento in queste scommesse mentre il Lecce è tra i peggiori.

TIPS: FIORENTINA -3 CORNER @2.05

Torino-Napoli, numeri, precedenti, quote e difese dicono Under

Probabili Formazioni

Juric ha finalmente scelta in mediana. Dovrebbero giocare Ilic e Ricci, con Linetty in panchina. Karamoh ci prova, ma favorito resta Radonijc. Gravillon ok dietro. Nel Napoli i migliori 11: Mario Rui preferito a Olivera, Politano a Lozano.

Statistiche

-L’ultima vittoria del Torino contro il Napoli in Serie A è datata 1 marzo 2015, da allora in 15 partite con quattro pareggi e ben 11 vittorie campane, tra cui quelle nelle ultime quattro sfide in ordine di tempo.

-Nelle ultime sette partite di Serie A in casa del Torino, ben sei successi campani e un pareggio: il Napoli in questo parziale per ben quattro volte non ha subito gol, incluse le ultime tre sfide.

-Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A senza subire gol. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime 10 partite di campionato, tra cui tutte le ultime cinque in trasferta.

-Sei degli ultimi otto gol del Torino (inclusi tutti gli ultimi cinque) sono arrivati nel corso dei primi tempi: da inizio febbraio solamente la Juventus (otto reti) e il Sassuolo (sette) hanno segnato più gol dei granata in Serie A nel corso delle prime frazioni – il Napoli è a quota cinque.

-Solamente Victor Osimhen (10) e Lautaro Martínez (7) hanno segnato più gol di Antonio Sanabria (5) da inizio 2023 in Serie A: l’attaccante del Torino – in gol nel match d’andata – ha già eguagliato in questo anno solare il numero di reti (cinque appunto) messe a referto nel massimo campionato nell’intero 2022.

-Victor Osimhen (23 tra gol e assist) e Khvicha Kvaratskhelia (20) sono gli unici due giocatori di Serie A che hanno partecipato attivamente ad almeno 20 gol finora.

TIPS: UNDER 2,5 @1.67

Lazio-Roma, derby della Capitale con vista sulla Champions

Probabili Formazioni

Sarri, dopo il semi turnover in Conference, dovrebbe presentare la Lazio migliore. L’unico dubbio riguarda Immobile, ancora claudicante, che comunque al massimo andrà in panchina. Davanti gioca Pedro. Nella Roma da verificare le condizioni di Pellegrini. In attacco dovrebbe giocare Abraham.

Statistiche

-Questo sarà il derby di Roma numero 180 considerando tutte le competizioni, il 158° in Serie A: nel massimo campionato guidano il bilancio i giallorossi, con 56 vittorie a 41, mentre 60 sono i pareggi. La Lazio ha vinto il derby d’andata.

-La Lazio ha perso solo una volta nelle ultime 10 giornate di campionato (5V, 4N) e in questo parziale ha raccolto ben sei clean sheets, tra cui quelli in tutte le ultime quattro partite di Serie A giocate – i biancocelesti in totale hanno chiuso ben 15 incontri con la porta inviolata in questa stagione e nei maggiori cinque campionati europei 22/23 ha fatto meglio solo il Barcellona con 19.

-La Lazio ha subito appena quattro gol nei primi tempi finora, dato record nei maggiori 10 campionati europei 22/23 (primato condiviso con il Salisburgo).

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.10

Inter-Juventus, derby d’Italia. Bianconeri meglio di rientro dalle partite europee

Probabili Formazioni

Inzaghi perde Bastoni dietro, ma ritrova Skriniar, con Acerbi spostato a sinistra. Darmian e Brozovic favoriti su Dumfries e Mkhitaryan. Nella Juventus condizioni di Di Maria e Chiesa da valutare dopo l’Europa League. Vlahovic costretto agli straordinari. Rugani nei tre dietro.

Statistiche

-Sfida numero 180 in Serie A tra Inter e Juventus, che diventa così la partita più giocata nella storia della Serie A a girone unico. I bianconeri sono avanti nel bilancio con 86 vittorie a 48, mentre 45 sono stati i pareggi.

-Solo il Napoli (23) ha segnato più reti della Juventus (20) in Serie A da inizio 2023 e solo la capolista (nove) ha ottenuto più vittorie dei bianconeri (sette su 11 gare) in questo anno solare nel massimo torneo.

-L’Inter è uscita sconfitta in tre delle ultime sei gare di Serie A giocate dopo gli impegni di Champions League, incluse le ultime due in ordine di tempo (contro il Bologna e contro la Juventus nel match d’andata); la Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di campionato giocate dopo gli impegni europei.

-Il Meazza di Milano è lo stadio italiano in cui Dusan Vlahovic ha giocato più partite (cinque in tutte le competizioni) e più minuti (280) senza mai fare gol.

-Nessun giocatore ha segnato più gol casalinghi in Serie A nel 2023 di Lautaro Martínez (quattro, come Rabiot e Osimhen): l’argentino però contro la Juventus ha segnato appena una rete in nove gare di massimo campionato e ha una media gol di uno ogni 586 minuti giocati contro i bianconeri, la peggiore per lui nel massimo torneo contro una singola avversaria

TIPS: DOPPIA CHANCE X2 @1.83

