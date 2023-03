La partita tra Monza e Lazio, è in programma allo stadio Brianteo, domenica 2 aprile 2023 alle ore 15, ed è valida per la ventottesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Monza-Lazio e le quote offerte dai bookmaker oltre alle probabili formazioni per questo match.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa del Monza, allenata da Mister Raffaele Palladino, arriva a questo difficile match casalingo contro la Lazio con 34 punti conquistati in 27 giornate giocate. I brianzoli hanno una classifica tranquilla e sono reduci dal pareggio interno per 1 a 1 contro la Cremonese.

La formazione ospite della Lazio, arriva in Brianza in formissima e al secondo posto in classifica con 52 punti, due in più dell’Inter terza. Nelle ultime 5 partite di Serie A giocate, sono arrivati ben 13 punti, frutto di 4 vittorie e del pareggio esterno ottenuto a Bologna per 0 a 0.

Le probabili formazioni di Monza-Lazio

Probabile formazione Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Marì; Birindelli, Sensi, Machin, Augusto; Ciurria; Caprari, Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Quote offerte dai bookmaker

Partita abbastanza equlibrata nelle quote offerte dai bookmaker che vedono leggermente favorita la vittoria ospite. Segno 2 pagato a quota 2.10 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.30, la vittoria interna del Monza giocata a quota 3.70.

Pronostico Monza-Lazio

Il Monza arriva questo incontro non in ottima forma, infatti nelle ultime due partite giocate sono arrivati solo due pareggi contro formazioni di bassa classifica, Cremonese e Verona, mentre la Lazio nelle ultime tre partite giocate ha vinto contro Roma e Napoli e pareggiato a Bologna. Pronostico X2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione