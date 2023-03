Per la ventottesima giornata del campionato di calcio di Serie A, domenica 2 aprile 2023, si gioca il match tra Spezia e Salernitana, partita molto importante per la zona salvezza. Spezia-Salernitana, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa dello Spezia, arriva a questa partita in programma domenica 2 aprile alle ore 15, con 24 punti in classifica, 5 di vantaggio sul Verona e 2 di distanza proprio dalla Salernitana e dal Lecce.

Nelle ultime 3 partite di Serie A giocate, i liguri hanno raccolto 4 punti, frutto della vittoria contro l’Inter, del pareggio contro il Verona e della sconfitta subita a Sassuolo.

La squadra ospite della Salernitana, allenata dal tecnico Paulo Sousa, arriva a La Spezia in forma, con tre pareggi ottenuti nelle ultime 3 gare di campionato giocate ottenuti contro Sampdoria, Milan e Bologna.

Le probabili formazioni di Spezia-Salernitana

Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolau; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Maldini, Agudelo; Shomurodov. Allenatore: Leonardo Semplici

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: Paulo Sousa

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker preannunciano un match molto equlibrato. Segno 1 giocato a quota 2.30 su Sisal e quota 2.35 su Starcasinò, il pareggio bancato a 3.30, il colpo esterno della Salernitana a 3.20.

Pronostico Spezia-Salernitana

Partita molto importante in chiave salvezza. Con la vittoria lo Spezia scavalcherebbe in classifica la Salernitana e si allontanerebbe dalla zona salvezza. Alla Salerniatana andrebbe bene anche un pareggio da questa trasferta a Spezia. Pronostico 1X.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione