Calcio Serie A: Milan-Empoli, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni

Venerdì 7 aprile 2023, alle ore 21, scendono in campo Milan ed Empoli, per un match valido per la ventinovesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Milan-Empoli, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni per questo incontro di calcio.

Lo stato di forma delle due formazioni

Il Milan arriva a questa gara interna contro l’Empoli, con la testa già rivolta al derby di Champions League contro il Napoli. In campionato gli uomini allenati dal tecnico Stefano Pioli, sono al terzo posto in classifica con 51 punti e sono reduci dalla spumeggiante vittoria di Napoli per 4 a 0.

La squadra toscana dell’Empoli, arriva a Milano con 31 punti in classifica e con ben 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Dopo 4 sconfitte consecutive, l’Empoli ha battuto nello scorso turno il Lecce in casa per 1 a 0, che ha dato tranquillità a tutto l’ambiente.

Le probabili formazioni di Milan-Empoli

MILAN (4-2-3-1):Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker non c’ è partita, con i rossoneri nettamente favoriti per la vittoria di questo incontro casalingo. Segno 1 bancato a quota 1.40 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 4.50, la vittoria esterna dell’Empoli paga 8 volte la posta offerta.

Pronostico Milan-Empoli

Il Milan deve vincere per continuare a conservare un posto in Europa anche il prossimo anno, ma con la testa già rivolta al match di Champions League, l’Empoli non ha nulla da perdere e verrà a Milano a giocare a viso aperto. Pronostico 1

