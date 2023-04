Bologna-Milan, è il match della trentesima giornata di Serie A, in programma allo Stadio Renato Dall’Ara, sabato 15 aprile 2023 alle ore 15. Pronostico Bologna-Milan, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Bologna, arriva a questo match contro il Milan, forte dei 43 punti conquistati nelle prime 29 giornare di campionato giocate, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Nella ultime 2 giornate giocate sono arrivate due vittorie, ottenute contro Atalanta e Bologna.

Il Milan arriva a Bologna, dopo la bella vittoria ottenuta in casa nell’andata di Champions League contro il Napoli per 1 a 0, nel derby italiano. In campionato i rossoneri sono al quarto posto in classifica con 52 punti e sono reduci dal pareggio 0 a 0 in casa contro l’Empoli.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker sarà una partita all’insegna del massimo equilibrio, ma con un leggero favore per la vittoria del Milan. Segno 2 bancato a quota 2.40 sia su Sisal che Starcasinò, il pareggoio giocato a quota 3.20, la vittoria interna del Bologna offerta a quota 3.30.

Pronostico Bologna-Milan

Partita non facile per il Milan a Bologna. la squadra di casa è in forma e viene dalla bella vittoria ottenuta in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta per 2 a 0. Il Milan sconterà poi le fatiche di Champions. Pronostico 1X

