Il Sassuolo ospita allo stadio Mapei di Reggio Emilia la Juventus, domenica 16 aprile, per una partita valida per la trentesima giornata del campionato italiano di calcio. Pronostici Serie A: Sassuolo-Juventus di domenica 16 aprile 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni in campo.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo arriva a questa gara interna contro la Juventus, al dodicesimo posto in classifica con 37 punti e senza molto da chiedere a questo campionato. Nelle ultime due partite di Serie A giocate, la squadra allenata dal tecnico Alessio Dionisi, ha raccolto solo 1 punto, con il pareggio ottenuto in casa 1 a 1 contro il Torino.

La squadra bianconera arriva a Sassuolo dopo aver giocato giovedì l’andata dei quarti di finale in Europa League, partita vinta in casa per 1 a 0 contro lo Sporting. In campionato la Juventus aspetta sempre di capire come finirà il caso plusvalenze e la penalizzazione di 15 punti.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore Alessio Dionisi

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vahovic. Allenatore Massimiliano Allegri

Quote offerte dai bookmaker

La Juventus parte favorita secondo i bookmaker per la vittoria di questa partita. Segno 2 bancato vincente a quota 2, sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.50, il successo casalingo pagato a quota 3.80.

Pronostici Serie A: Sassuolo-Juventus di domenica 16 aprile 2023

Partita che conta sicuramente di più per la Juventus, che deve vincere per continuare a fare punti in attesa del verdetto sulla penalizzazione per centrare la zona Champions League per il prossimo anno. Il Sassuolo giocherà senza problemi di classifica una sfida aperta. Pronostico X2

