Lunedì 17 aprile 2023, alle ore 20.45, si gioca il posticipo di Serie A tra i padroni di casa della Fiorentina, che ospitano alla stadio Franchi, la squadra bergamasca dell’Atalanta. Pronostico Fiorentina-Atalanta, quote scommesse e probabili formazioni per questa sfida di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina arriva a questo posticipo della trentesima giornat di Serie A, dopo l’ottima vittoria ottenuta nell’andata dei quarti di finale di Conference League in Polonia.

La squadra viola in campionato ha conquistato 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 10 conquiste, ed è in serie positiva da 6 turni, dove ha conquistato 6 vittorie e un pareggio, 1 a 1 in casa contro lo Spezia.

L‘Atalanta arriva in Toscana in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Gli uomini allenati dal tecnico Giampiero Gasperini, sono lontani 5 punti dal Milan, ora al quarto posto in classifica, ma sono reduci dalla brutta sconfitta interna subito contro il Bologna per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, M. Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Jovic. Allenatore: Italiano.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. Allenatore: Gasperini.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto equilibrata.Segno 1 bancato a quota 2.30, sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria esterna dei neroazzurri pagata 3 volte la posta giocata.

Pronostico Fiorentina-Atalanta

La Fiorentina in questo momento, ha una forma decisamente migliore dei bergamaschi e si presenta a questa partita dopo l’ottimo match giocata in Polonia. I bergamaschi però devono fare punti per stare agganciati alla corsa per un posto nella prossima Champions League. Pronostico 1X

