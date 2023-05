Per la trentreesima giornata del campionato di calcio di Serie A, mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 21, si gioca allo stadio Bentegodi, il match tra i padroni di casa del Verona, che ospitano l’Inter. Pronostico Verona-Inter, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Verona, arriva a questa importantissima gara casalinga contro l’Inter, in piena lotta per non retrocedere con 27 punti in classifica a pari merito con lo Spezia e a meno 4 dal Lecce. Nelle ultime tre partite di campionato giocate, sono arrivati 5 punti, frutto di due pareggi e della vittoria casalinga ottenuta contro il Bologna.

La squadra allenata da Simone Inzaghi. arriva a Verona in pienza corsa per un posto nella prossima Champions League. L’Inter infatti ha 57 punti, a pari merito con Roma e Milan e meno 3 dalla Juventus e a meno 4 dalla Lazio seconda. Nelle ultime due partite giocate in Serie A sono arrivate altrettante vittorie ottenute contro Empoli e Lazio.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Hein, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Verdi; Lasagna, Gaich. Allenatore: Marco Zaffaroni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker la squadra favorita per la vittoria è L’Inter. Segno 2 bancato a quota 1.70 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio giocato a quota 3.75, mentre la vittoria interna del Verona è offerta a quota 5.50.

Pronostico Verona-Inter

Punti in palio molto pesanti in questo match tra Verona-Inter. Gli scaligeri hanno finalmente raggiunto lo Spezia e devono muovere la classifica per allontanarsi dalla zona salvezza, l’Inter deve vincere per rimanere attaccata alla corsa Champions League. Pronostico X2