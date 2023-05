Per il trentatreesimo turno di Serie A, mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 18, allo stadio Arechi di Salerno, si affrontano i padroni di casa della Salernitana che ospitano la Fiorentina. Pronostico Salernitana-Fiorentina, quote scommesse di oggi 02/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Salernitana arriva a questa gara casalinga di Serie A contro la Fiorentina, con 34 punti in classifica, con 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione ora occupata da Spezia e Verona. Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, la squadra allenata dal tecnico Paulo Sousa, ha raccolto 7 punti, con 4 pareggi e la vittoria casalinga per 3 a 0 contro il Sassuolo.

La Fiorentina arriva a Salerno, al nono posto in classifica con 45 punti, ed è reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Sampdoria per 5 a 0 che ha addolcito la sconfitta subita a Monza per 3 a 2 del turno precedente.

Le probabili formazioni di Salernitana-Fiorentina

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Vihlena, Brdaric, Candreva, Kastanos, Dia. Allenatore: Sousa.

Fiorentina (4-3-3): Terraciano, Dodo’, Milenkovic, Martinez, Biraghi, Barak, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker premiano il successo esterno della Fiorentina contro la Salernitana. Segno 2 bancato vincente a quota 1.70 sia su Sisal che su Fantasyteam, il pareggio offerto a quota 3.75, la vittoria interna pagata a quota 4.50.

Pronostico Salernitana-Fiorentina, quote scommesse di oggi 02/05/2023

Un pareggio potrebbe essere il risultato esatto per il match tra Salernitana e Fiorentina. La Salernitana infatti ha pareggiato 13 volte su 32 partite giocate e un punto in più in classifica farebbe comodo ai campani. La Fiorentina in campionato non ha più nulla da chiedere e si prepara per la semifinale di Conference League. Pronostico X

