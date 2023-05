Giovedì 4 maggio 2023, si gioca allo stadio Friuli, il match tra i padroni di casa dell’Udinese che ospitano il Napoli, per il posticipo della trentatreesima giornata di campionato. Pronostico Udinese-Bologna, quote scommesse di oggi 04/05/2023, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Udinese, arriva a questa gara interna contro il Napoli, al tredicesimo posto in classifica con 42 punti, frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte ed è reduce dalla sconfitta di misura per 1 a 0 subita in trasferta a Lecce.

Il Napoli di presenta in Friuli, pronto a festeggiare lo scudetto, dopo una stagione che ha visto la squadra allenata dal tecnico Luciano Spalletti, dominare il campionato di Serie A con 25 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Andrea Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, premiano ampiamente la vittoria esterna dei partenopei. Il segno 2 è offerto a quota 1.75 sia su Sisal che su FantasyTeam, il pareggio giocato a quota 3.60, la vittoria interna dei bianconeri pagata a quota 4.70.

Pronostico Udinese-Napoli, quote scommesse di oggi 04/05/2023

Il match tra Udinese e Napoli è una partita che non ha nulla da dire per entrambe le squadrea livello di punti da conquistare. L’Udinese ha una classifica solida e giocherà una partita a viso aperto, il Napoli arriva a Udine sicuramente non con il coltello tra i denti. Pronostico X2

