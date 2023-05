Per il trentaquattresimo turno del campionato di calcio di Serie A, sabato 6 maggio 2023 allo stadio San Siro di Milano, i padroni di casa del Milan ospitano la Lazio. Pronostico Milan-Lazio di Serie A, quote e probabili formazioni del 06/05/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan arriva a questo match in casa contro la Lazio, dopo il brutto pareggio casalingo ottenuto mercoledì contro la Cremonese per 1 a 1, che ha fatto scendere i rossoneri in classifica al quinto posto con 58 punti, a pari merito con Roma e Atalanta e a meno 2 punti dal quarto posto ora occupato dall’Inter.

La Lazio si presenta a Milano al secondo posto in classifica con 64 punti, un punto di vantaggio sulla Juventus terza e quattro sull’Inter quarta forza del campionato. Gli uomini allenati dal tecnico toscano Maurizio Sarri, sono reduci dalla risicata vittoria interna per 1 a 0 contro il Sassuolo.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker le quote favoriscono il successo interno dei rossoneri. Segno 1 giocato vincente a quota 1.92 su Goldbet e a quota 1.95 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria esterna dei biancocelesti è pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Milan-Lazio di Serie A

Partita molto importante in chiave corsa alla prossima Champions League questo match tra Milan-Lazio. I padroni di casa devon o vincere per accorciare il distatto sulla lazio ed accorciare la classifica, alla Lazio un pareggio potrebbe bastare. Pronostico 1X

