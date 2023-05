Per il trantaquattresimo turno in Serie A, domenica 7 maggio 2023, alle ore 12.30, si gioca il match tra i padroni di casa dell’Atalanta che ospitano la Juventus. Pronostici Serie A: Atalanta-Juventus, quote e probabili formazioni per questa partita molto importante per la battaglia per la conquista di un posto nella prossima Champions League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Atalanta si avvicina a questa importnate partita casalinga contro la Juventus, in programma domenica 7 maggio alle ore 12.30, in ottima condizione fisica, viste le tre vittorie consecutive ottenute contro Roma, Torino e Spezia che hanno consentito ai bergamaschi di arrivare a 58 punti in classifica, gli stessi di Roma e Milan e a soli 2 punti dal quarto posto occupato dall’Inter.

La Juventus si presenta a Bergamo, forte dei 63 punti in classifica, ad un solo punto dalla Lazio seconda e con 3 punti di vantaggio sui reoazzurri quarti. Gli uomini allenati da Massimiliano Allegri, sono reduci in campionato dalla vittoria interna ottenuta contro il Lecce per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Scalvini, Djimsiti, Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle, Ederson, Pasalic, Zapata (Hojlund). Allenatore: Gasperini.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Danilo, Bremer, Cuadrado, Fagioli, Miretti, Locatelli, Kostic, Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita super equilibrata. Segno 1 offerto vincente a quota 2.30 su Goldbet e a quota 2.33 su Sisal, il pareggio inserito nel tabellone quote a 3.40, la vittoria esterna dei bianconeri paga 3 volte la posta giocata.

Pronostici Serie A: Atalanta-Juventus

Partita molto importante in chiave Champions League la prossima stagione è Atalanta-Juventus. I bergamaschi sono lanciati dopo tre vittorie consecutive, la Juventus con la vittoria in settimana ha sbloccato la classifica. Pronostico 1X

