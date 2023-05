Il posticipo della trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A è in programma venerdì 12 maggio 2023, alle ore 20.45 tra i padroni di casa della Lazio che ospitano il Lecce. Pronostico Lazio-Lecce si Serie A del 12 maggio 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Lazio, arriva a questa partita casalinga contro il Lecce, terza in classifica con 64 punti, a meno due dalla Juventus seconda e con un punto di vantaggio sull’Inter quarta forza del campionato.

Nelle ultime 5 giornate di Serie A giocate, gli uomini allenati da Mister Maurizio Sarri, hanno però raccolto solo 6 punti, frutto di due vittorie e ben tre sconfitte subite contro Milan, Inter e Torino.

Il Lecce arriva nella capitale con 31 punti in classifica, uno in più del Verona e 4 di vantaggio sullo Spezia, al momento l’ultima squadra a retrocedere nel campionato cadetto di Serie B.

Nelle ultime 4 partite giocate in campionato, è arrivata una sola vittoria, ottenuta contro l’Udinese e ben 3 sconfitte subite contro Verona, Juventus e Milan.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Banda.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono la Lazio favorita per la vittoria del match. Segno 1 offerto vincente a quota 1.70 su Fantasyteam e a quota 1.73 su Goldbet, il pareggio giocato a quota 3.50, la vittoria esterna del Lecce pagata a quota 5.50

Pronostico Lazio-Lecce di Serie A del 12 maggio 2023

La Lazio deve vincere per continuare a conservare un posto nella prossima Champions League, il Lecce dopo il passo farlo in casa contro il Verona deve smuovere la classifica per non essere risucchiato nella lotta per non retrocedere distante ormai solo 4 punti. Pronostico 1

