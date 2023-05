Domenica 14 maggio 2023, alle ore 12.30, allo stadio Bentegodi, i padroni di casa del Verona ospitano il Torino, per un match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Pronostico Verona-Torino di Serie A del 14 maggio 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Verona, arriva a questa partita casalinga contro il Torino, con 30 punti in classifica e al momento salva dalla retrocessione, con 3 punti di vantaggio sullo Spezia e uno di ritardo dal Lecce.

Nelle ultime 5 partite, la squadra allenata dal tecnico Marco Zaffaroni, ha raccolto 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e della pesante sconfitta casalinga subita contro l’Inter per 6 a 0.

Il Torino si presenta in Veneto, ottavo in classifica con 46 punti, a pari merito con Fiorentina, Udinese, Bologna e Monza, ed è reduce dal pareggio casalingo 1 a 1 contro il Monza.

Le probabili formazioni di Verona-Torino

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita molto equilibrata. La vittoria interna del Verona è bancata a quota 2.40 su Sisal e su Goldbet, il pareggio giocato a quota 3.10, la vittoria esterna del Torino giocata a quota 3.20.

Pronostico Verona-Torino di Serie A del 14 maggio 2023

Partita molto importante per il Verona, che vincendo si allontanerebbe ancora di più dalla zona salvezza a quattro partite al termine del campionato di Serie A. Il Torino invece non ha nulla da chiedere e giocherà una partita a viso aperto. Pronostico 1X

