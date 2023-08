Sabato 19 agosto 2023, alle ore 20.45, allo stadio San Siro di Milano, si gioca il derby lombardo tra Inter e Monza, con i neroazzurri dati come favoriti dai bookmaker per la conquista dello scudetto 2023-2024. Pronostici Serie A: Inter-Monza, probabili formazioni, quote e consigli per le tue scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra neroazzurra dell’Inter, allenata anche quest’anno da Simone Inzaghi, dopo la grande stagione europea, che l’ha vista arrivare in finale di Champions League, poi persa contro il Manchester City, quest’anno è la squadra da battere secondo i bookmaker, per la conquista del titolo nazionale di Serie A.

Il Monza, dopo il grande campionato giocato la scorsa stagione, con il suo debutto in Serie A, quest’anno ha come obbiettivo minimo quello di una salvezza agevole, rinfrancato dalle parole di Pier Silvio Berlusconi, che hanno promesso continuità dopo la morte del padre Silvio Berlusconi, ex presidente del Monza Calcio.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi Simone.



MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Caprari. Allenatore: Palladino Raffaele.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Le quote offerte dai bookmaker, premiano ampiamente la vittoria interna dell’Inter, giocata a quota 1.36 su Netbet e a quota 1.37 su Bullibet, il pareggio pagato 5 volte la posta giocata, il colpo esterno dei brianzoli a quota 6.50.

Pronostici Serie A: Inter-Monza

L’Inter parte questa nuova stagione come la favorita per la conquista dello scudetto, il Monza ha come ambizione una salvezza tranquilla. La sola incognita è che si gioca la prima giornata di campionato e bisogna capire lo stato di forma delle due squadre. Pronostico 1

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita di inzio stagione ricca di tante reti. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 3-1 / 2-1 /3-0

