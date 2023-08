Esordio casalingo per la Roma, nella prima giornata del campionato di calcio in Serie A, edizione 2023-2024. La squadra giallorossa ospita domenica 20 agosto allore ore 18.30, allo stadio Olimpico la Salernitana. Pronostico Roma-Salernitana, quote scommesse e risultato esatto oltre alle probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma, si presenta al via di questa nuova stagione di Serie A, con l’ambizione di riuscire a centrare uno dei quattro posti disponibili, per giocare in Champions League la prossima stagione. La Salernitana invece, allenata dal tecnico Paulo Sousa, dovrà sudarsi la salvezza come è successo lo scorso anno.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. Allenatore Giovanni Cerra (squalificato Mourinho)

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia, L. Coulibaly, Maggiore, Mazzocchi; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore Paulo Sousa

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Le quote offerte dai bookmaker, per questo macth, premiano ampiamente la vittoria casalinga della Roma, offerta a quota 1.55 sia su Sisal che su Netbet, il pareggio pagato 5 volte la posta giocata, la vittoria esterna della Salernitana offerta a quota 6.50.

Pronostico Roma-Salernitana

La Roma parte nettamente favorita per la vittoria della partita anche nel nostro pronostico, ma come già scritto in altri pronostici dedicati alla Serie A, bisogna però tenere conto che si gioca la prima giornata in pieno agosto e bisogna vedere lo stato di forma delle squadre. Pronostico 1

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita di inizio stagione. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-0 / 2-1 /3-1

