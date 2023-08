Per la seconda giornata del campionato di calcio in Serie A, sabato 26 agosto 2023, alle ore 18.30, allo stadio Benito Stirpe, scendono in campo i padroni di casa del Frosinone che ospitano l’Atalanta. Frosinone-Atalanta di Serie A, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Frosinone, allenata dal tecnico Eusebio Di Francesco, ha perso la prima partita della nuova stagione di Serie A giocata in casa contro i campioni nazionali in carica del Napoli, per 3 a 1, dopo essere passati in vantaggio su rigore, la squadra laziale ha subito il ritorno degli azzurri, che hanno poi dominato la partita.

La formazione ospite dell’Atalanta di Bergamo, ha esordito alla grande, andando a vincere sul difficile campo del Sassuolo per 2 a 0, con le rete per i bergamaschi messe a segno da De Ketealeare e Zortea, nella parte finale della partita.

Probabili Formazioni Frosinone-Atalanta

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. Allenatore: Di Francesco

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti,Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata. Allenatore: Gasperini

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Per i bookmaker è l’Atalanta la squadra favorita per la vittoria della partita. Segno 2 offerto vincente a quota 1.66 su Netbet e a quota 1.67 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.80, la vittoria casalinga del Frosinone pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostico Frosinone-Atalanta di Serie A

La nostra previsione per la partita tra Frosinone e Atalanta, vede favorita la vittoria della squadra bergamasca, che può contare su una rosa di qualità e che ha già dismostrato a Sassuolo di essere una squadra tosta. Pronostico 1, o in alternativa Over.15 a quota 1.33 su Starcasinò e a quota 1.36 su Bullibet.

Risultato esatto per questa partita di calcio

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita di inzio stagione ricca di tante reti. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-2 / 1-3 /0-3

