Due squadre in crisi si sfidano mercoledì alle ore 19:30 dallo Stadio Marco Druso di Bolzano. In verità il Frosinone nel fine settimana ha bloccato sullo 0-0 il Pisa. I padroni di casa invece hanno perso 4 delle ultime 5 partite e sono scivolati a metà classifica. Pronostico Sudtirol-Frosinone 30 ottobre 2024.

Pronostico Sudtirol-Frosinone 30 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Continua il turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto, l’11° giornata di Serie B, e in questo articolo ci occupiamo dell’analisi di Sudtirol-Frosinone, in campo mercoledì sera.

Il Sudtirol è in crisi con 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate che l’hannoo fatta scendere al 14° posto. In questo arco di tempo la squadra di Valente è riuscita a vincere solo a Cosenza per 2-0.

Ancora peggio il Frosinone che al momento è all’ultimo posto, anche se dopo 2 sconfitte la formazione di Greco è riuscita a strappare almeno un pareggio nel weekend, uno 0-0 che fa ben sperare visto che è arrivato contro la capolista Pisa.

Probabili formazioni Sudtirol-Frosinone

Südtirol (3-4-2-1): Drago; Kofler, Pietrangeli, Giorgini; Rover, Arrigoni, Kurtic, Molina; Tait, Casiraghi; Odogwu. Allenatore: Valente

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; A. Oyono, Bettella, Monterisi, Marchizza; Gelli, Cichella, Garritano; Kvernadze, Ambrosino. Allenatore: Greco.

Guida TV Serie B: dove vedere Sudtirol-Frosinone

Tutte le partite della stagione 2024-25 della Serie B sono trasmesse in esclusiva da Dazn. Mercoledì alle ore 19:30 segui la partita con la telecronaca di Orazio Accomando.

Quote Sudtirol-Frosinone del 30 ottobre

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di calcio. I padroni di casa sono favoriti @2.45 di quota massima su Sisal e Snai mentre il pareggio si gioca @2.80 su NetBet. Il successo esterno viaggia @3.30 su Goldbet e Lottomatica.

Le nostre scommesse su Sudtirol-Frosinone del 30-10-2024

Il Frosinone ha il secondo peggio attacco del campionato, ma difensivamente nel fine settimana hanno bloccato sullo 0-0 la capolista Pisa, che ha anche il 2° miglior attacco. Il Sudtirol in 5 partite in casa ha sempre segnato Over 2.5 gol totali, questa volta andiamo con Under, come è anche stato negli ultimi 3 precedenti, e in 4 sfide su 5 queste due formazioni hanno segnato meno di 3 reti.

Il nostro pronostico Sudtirol-Frosinone: UNDER 2.5 @1.55

Risultato esatto Sudtirol-Frosinone

Come risultati esatti abbiamo fatto due scelte: 1-0, 1-1.

