Pronostico Palermo-Frosinone: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 2° giornata di Serie B del 30-08-2025

Pronostico Palermo-Frosinone 30 agosto 2025
Pronostici Serie B
29 Agosto 2025

Tra le sfide più interessanti della 2° giornata di Serie B c’è sicuramente il big match dallo Stadio Renzo Barbera dove sabato i padroni di casa rosanero guidati da Filippo Inzaghi ospitano i ciociari. Pronostico Palermo-Frosinone 30 agosto 2025.

Pronostico Palermo-Frosinone 30 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Palermo-Frosinone, match della 2° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto del calcio italiano.

Buon inizio di stagione per il Palermo che ha prima eliminato la Cremonese nel primo turno di Coppa Italia, in trasferta, poi ha esordito nel campionato cadetto col 2-1 interno sulla Reggiana, e oggi i rosanero hanno l’occasione di vincere ancora al Barbera dove questa volta mister Filippo Inzaghi avrà a disposizione anche l’ultimo arrivato dal mercato, Jesse Joronen.

Dopo la vittoria all’esordio per 2-0 contro l’Avellino, il Frosinone di Alvini cerca di sbancare anche in Sicilia, ma non sarà facile visto che i ciociari in difesa non avranno a disposizione Calvani, espulso la settimana scorsa.

Probabili Formazioni Palermo-Frosinone

Palermo (3-4-1-2): Joronen; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo; Brunori, Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Bracaglia, Monterisi, Marchizza; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Barcella, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini

Guida TV Serie B: dove vedere Palermo-Frosinone?

Puoi vedere Palermo-Frosinone, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote per Palermo-Frosinone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Palermo-Frosinone
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.803.504.50
1.803.255.00
1.783.204.90
1.803.204.75
1.823.155.00

Le nostre scommesse su Palermo-Frosinone

Il Palermo non ha mai perso nelle ultime 3 sfide contro il Frosinone, e la più recente, giocata allo Stadio Renzo Barbera, si è risolta con un 2-0 in favore dei rosanero che secondo noi potranno fare bottino pieno anche in questa sfida dove consigliamo VITTORIA PALERMO @1.85.

Risultato Esatto Palermo-Frosinone

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-3.

Resoconto delle free pick stagionali di Serie B

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (0-1, -1.00)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Tutti i Pronostici e le Quote

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
