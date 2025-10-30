Pronostico Carrarese-Frosinone: probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse 11° giornata di Serie B

Dopo il turno infrasettimanale, con primo ko stagionale della capolista Modena, nel weekend del 1 e 2 novembre torna nuovamente in campo il campionato di calcio cadetto con l’11° giornata di Serie B. Pronostici Carrarese-Frosinone 1 novembre 2025.

Pronostici Carrarese-Frosinone 1 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Carrarese-Frosinone, match della 11° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

La Carrarese è in un buon momento, come dimostra il sesto posto in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. La squadra di Calabro ha sempre come obiettivo la salvezza, ma l’impressione è che possa puntare ai playoff.

Il Frosinone è in quinta posizione con 15 punti, uno in più rispetto agli avversari. Il ruolino di marcia della squadra di Alvini parla di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e nelle ultime giornate si è rivelata discontinua. 

Probabili formazioni Carrarese-Frosinone

CARRARESE (3-5-2): Bleve, Illanes, Ruggeri, Imperiale, Bouah, Zuelli, Schiavi, Hasa, Cicconi, Finotto, Abiuso. All. Calabro

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani, Oyono, Calvani, Gelli, Bracaglia, calò, Koutsoupias, Ghedjemis, Grosso, Kvernadze, Raimondo. All. Alvini

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Carrarese-Frosinone?

Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn sabato 1 novembre 2025 alle ore 15.

Migliori quote per Carrarese-Frosinone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. 

Carrarese-Frosinone
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.903.504.10
1.853.504.10
1.903.454.15
1.853.454.10
1.853.454.10

Le nostre scommesse su Carrarese-Frosinone

Lo scorso anno doppio 1-0, con una vittoria per parte e sempre per la squadra in trasferta, ma per questo scontro ci aspettiamo piu gol e spettacolo visto che parliamo di due delle squadre più propositive del campionato (rispettivamente con 17 e 18 gol a referto), in particolare la Carrarese che gioca in casa (dove assistiamo a 3.0 gol totali di media) ed è in un buon momento, oltre ad arrivare da 4 Over consecutivi in campionato. Nell’ultima trasferta i ciociari sono andati ancora a segno, ma si sono fermati sul 1-1 contro la Samp, anche se nelle precedenti 2 trasferte avevano sempre segnato Over.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @2.00 BET365

Risultato Finale esatto e scommesse marcatori Carrarese-Frosinone

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 2-3.

Le altre partite del 11° giornata di Serie B e free pick

Ecco la giornata completa della 11° giornata di Serie B 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Screenshot 2025-10-30 alle 16.15.37.png

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (5-3, +1.32)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

