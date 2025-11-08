Sabato pomeriggio, alle ore 15:00 dallo Stadio Benito Stirpe, va in scena il big match di questo turno del campionato di calcio cadetto con la 3° contro la prima in classifica nella 12° giornata di Serie B. Pronostico Frosinone-Modena 8 novembre 2025.
Pronostico Frosinone-Modena 8 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Frosinone-Modena, match della 12° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Modena al comando con 24 punti e dopo la sconfitta, la prima stagionale nel derby a Reggio Emilia, i Canarini si sono subito ripresi col netto 3-0 sulla Juve Stabia al Braglia lo scorso turno.
Il Frosinone è al 3° posto con 21 punti, e in caso di vittoria aggancerebbe proprio il Modena. I ciociari dopo un periodo poco convincente si sono rimessi in moto con le ultime 2 vittorie senza gol subiti (4-0 contro l’Entella e 2-0 sul campo della Carrarese).
Probabili Formazioni Frosinone-Modena
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; J. Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Kone, Kvernadze; Raimondo.
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Sersanti, Pyythia, Santoro, Zampano; Di Mariano, Gliozzi.
Guida TV Calcio: dove vedere Frosinone-Modena?
Puoi vedere Frosinone-Modena, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand.
Migliori quote per Frosinone-Modena
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Frosinone-Modena
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.75
|3.20
|2.60
|2.80
|3.10
|2.55
|2.85
|3.05
|2.55
|2.85
|3.10
|2.55
|2.90
|3.05
|2.55
Le nostre scommesse su Frosinone-Modena
Si sfidano i due migliori attacchi del campionato cadetto, ma anche due delle migliori difese. Il Modena è la squadra che ha subito meno reti, solo 6 gol al passivo in 11 partite. Il Frosinone ne ha concesse 9 in tutto, ma non ha subito nemmeno una rete nelle ultime 2 vittorie. Ben 6 Under 2.5 gol negli ultimi 7 scontri diretti tra queste due squadre.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.68
Risultato finale esatto Frosinone-Modena
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 2-2.
Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (5-4, +0.32)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
