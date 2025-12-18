Pronostico Frosinone-Spezia: analisi, formazioni, quote e scommesse 17° giornata di Serie B del 20-12-2025

Pronostico Frosinone-Spezia 20 dicembre 2025
Pronostici Serie B
18 Dicembre 2025

Quasi un testa-coda quello che vedremo sabato pomeriggio allo Stadio Benito Stirpe per la 17° giornata di Serie B, quando la capolista Frosinone ospiterà lo Spezia invischiato in piena zona playout, e impegnato a cercare punti salvezza. Pronostico Frosinone-Spezia 20 dicembre 2025.

Pronostico Frosinone-Spezia 20 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Frosinone-Spezia, match della 17° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

La capolista Frosinone con 34 punti è a +3 dal Monza dopo le ultime 4 vittorie consecutive, e i ciociari hanno la grande occasione di allungare a 5 la striscia vincente e di confermarsi al comando del campionato di calcio cadetto prima di Natale, un bel regalo ad una tifoseria che sogna il ritorno in A. Al momento il Frosinone vanta il miglior attacco del campionato di B con 31 gol all’attivo in 16 partite, ma anche una delle migliori difese con 14 gol concessi.

La Spezia che dopo 2 vittorie ha perso lo scorso turno 0-2 in casa col Modena, rimanendo invischiata nella zona playout al 17° posto con 14 punti. Il grande problema degli spezzini è un attacco che con 14 reti realizzate è il peggiore della Serie B (assieme al Bari).

Probabili Formazioni Frosinone-Spezia

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

Spezia (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Cistana; Candela, Kouda, Nagy, Bandinelli, Beruatto; Artistico, Vlahovic. All. Donadoni

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Frosinone-Spezia?

Puoi vedere Frosinone-Spezia, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand. Squadre in campo sabato 20 dicembre alle ore 15:00 dallo Stadio Benito Stirpe.

Migliori quote per Frosinone-Spezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Frosinone-Spezia
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.903.503.75
1.903.603.90
1.903.503.80
1.903.503.85
1.903.503.80

Le nostre scommesse su Frosinone-Spezia

L’atmosfera da capolista e il fattore campo secondo noi aiuteranno il Frosinone a portare a casa un altro successo. Si sfidano anche il miglior attacco, quello dei ciociari, contro il peggiore, quello dello Spezia.

PRONOSTICO: VITTORIA FROSINONE @1.90 SNAI

Risultato Esatto Finale Frosinone-Spezia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (9-5, +2.63)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Tutti i Pronostici e le Quote

