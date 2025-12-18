Quasi un testa-coda quello che vedremo sabato pomeriggio allo Stadio Benito Stirpe per la 17° giornata di Serie B, quando la capolista Frosinone ospiterà lo Spezia invischiato in piena zona playout, e impegnato a cercare punti salvezza. Pronostico Frosinone-Spezia 20 dicembre 2025.

Pronostico Frosinone-Spezia 20 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Frosinone-Spezia, match della 17° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

La capolista Frosinone con 34 punti è a +3 dal Monza dopo le ultime 4 vittorie consecutive, e i ciociari hanno la grande occasione di allungare a 5 la striscia vincente e di confermarsi al comando del campionato di calcio cadetto prima di Natale, un bel regalo ad una tifoseria che sogna il ritorno in A. Al momento il Frosinone vanta il miglior attacco del campionato di B con 31 gol all’attivo in 16 partite, ma anche una delle migliori difese con 14 gol concessi.

La Spezia che dopo 2 vittorie ha perso lo scorso turno 0-2 in casa col Modena, rimanendo invischiata nella zona playout al 17° posto con 14 punti. Il grande problema degli spezzini è un attacco che con 14 reti realizzate è il peggiore della Serie B (assieme al Bari).

Probabili Formazioni Frosinone-Spezia

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

Spezia (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Cistana; Candela, Kouda, Nagy, Bandinelli, Beruatto; Artistico, Vlahovic. All. Donadoni

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Frosinone-Spezia?

Puoi vedere Frosinone-Spezia, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand. Squadre in campo sabato 20 dicembre alle ore 15:00 dallo Stadio Benito Stirpe.

Migliori quote per Frosinone-Spezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Frosinone-Spezia

L’atmosfera da capolista e il fattore campo secondo noi aiuteranno il Frosinone a portare a casa un altro successo. Si sfidano anche il miglior attacco, quello dei ciociari, contro il peggiore, quello dello Spezia.

PRONOSTICO: VITTORIA FROSINONE @1.90 SNAI

Risultato Esatto Finale Frosinone-Spezia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (9-5, +2.63)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

