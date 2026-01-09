Pronostico Frosinone-Catanzaro: analisi, quote e scommesse 19° giornata di Serie B del 10 gennaio 2026

Pronostico Frosinone-Catanzaro 10 gennaio 2026
Pronostici Serie B
9 Gennaio 2026

Torna il campionato di calcio cadetto e tra le sfide di sabato e da non perdere il big match in casa della capolista, con i ciociari che ospiteranno i calabresi che hanno chiuso molto bene il 2025. Pronostico Frosinone-Catanzaro 10 gennaio 2026.

Pronostico Frosinone-Catanzaro 10 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Frosinone-Catanzaro, match della 19° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Frosinone ha chiuso il 2025 con l’1-1 sul campo dell’Empoli, con Raimondo che aveva sbloccato le marcature e Nasti che ha firmato il pari pochi minuti dopo per la squadra di casa. Il Frosinone, insieme al Monza, è la squadra che ha vinto più partite finora in Serie B: undici su un totale di diciotto, con due sole sconfitte al passivo e i ciociari sono in testa alla classifica del campionato di calcio cadetto.

Cinque le vittorie di fila, di contro, per il Catanzaro. Un filotto magico, che ha riportato i giallorossi nelle altissime schiere della classifica. Sotto i colpi del Catanzaro sono finite nell’ordine Entella (3-2), Modena (1-2), Avellino (1-0), Bari (1-2) e Cesena nell’ultimo match primo della pausa: romagnoli piegati 2-0 dalle reti di Iemmello nel primo tempo e Pittarello nel secondo. Catanzaro che vuol continuare a sognare e che punta senza mezzi termini ad allungare il suo magic moment: battere la capolista darebbe un altro segnale, l’ennesimo, a tutto il campionato.

Pronostico Frosinone-Catanzaro 10 gennaio 2026

Probabili Formazioni Frosinone-Catanzaro

Frosinone (4-3-3): Palmisano; Bracaglia, Monterisi, Cittadini, Marchizza; Koutsoupias, Calo, Gelli; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Matias Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Cise, D’Alessandro; Iemmello, Pittarello. Allenatore: Aquilani.

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Frosinone-Catanzaro?

Il match tra Frosinone e Catanzaro è in programma alle 15:00 di sabato 10 gennaio. La trasmissione in diretta e in streaming della sfida è prevista su DAZN.

Migliori quote per Frosinone-Catanzaro

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Frosinone-Catanzaro
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.103.503.50
2.103.253.60
2.053.253.50
2.053.303.55
2.103.103.65

Le nostre scommesse su Frosinone-Catanzaro

Frosinone e Catanzaro sono le squadre che hanno fatto più punti nelle ultime dieci giornate: 24 i laziali, 25 i calabresi. a formazione diretta da Alvini, in particolare, ha ottenuto sette vittorie e tre pareggi, e gioca in casa. Andiamo sul Frosinone ma con mezzo rimborso in caso di pareggio con le giocate asian handicap su Bet365. 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta per i ciociari in 7 precedenti contro i calabresi dal 2012 ad oggi.

PRONOSTICO: FROSINONE (0, -0.5) @1.80 BET365

Risultato Esatto Finale Frosinone-Catanzaro

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 1-1.

Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (10-6, +2.53)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

