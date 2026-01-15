Nel weekend torna in campo il campionato di calcio cadetto e la sfida più attesa della 20° giornata di Serie B è senza subbio quella di sabato alle ore 15:00 dallo Stadio Brianteo dove i padroni di casa (al terzo posto in classifica) ospiteranno la capolista. Pronostico Monza-Frosinone 17 gennaio 2026.

Pronostico Monza-Frosinone 17 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Monza-Frosinone, match della 20° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Monza deve rialzarsi dopo l’inaspettata sconfitta contro l’Entella. I brianzoli dovrebbero proporre subito il nuovo acquisto Hernani, altro lusso per la categoria che si aggiunge al campione d’Europa Pessina e agli esterni Birindelli e Azzi. Grandissima qualità anche in attacco, con Dany Mota supportato da altri due giocatori che meriterebbero altri palcoscenici come Kieta Balde e Colpani.

Il Frosinone propone un organico con pochi giocatori che si sono già imposti in Serie A. Parliamo, però, di una squadra che propone un gioco spettacolare, sotto la guida di un allenatore di spessore come Massimiliano Alvini. L’ex Cosenza rimane fedele al classico 4-3-3: l’uomo in più dell’attacco è il francese Ghedjemis, protagonista fin qui con 7 gol e 2 assist in campionato.

Probabili Formazioni Monza-Frosinone

Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Izzo, Carboni; Birindelli, Hernani, Pessina, Azzi; Colpani, Keita Balde; Mota. Allenatore: Bianco.

Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Monterisi, Calvani, Marchizza; Calò, Cichella, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini.

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Monza-Frosinone?

Monza-Frosinone si gioca sabato 17 gennaio, con calcio d’inizio fissato alle 15:00. La gara è trasmessa in diretta televisiva su DAZN.

Migliori quote per Monza-Frosinone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Monza-Frosinone

Il Monza arriva da una vittoria di misura per 1-0 contro l’Entella. Anche il Frosinone arriva da una vittoria senza subire gol, il 2-0 al Catanzaro. Si sfidano due delle migliori difese del campionato, il Monza con 15 gol al passivo, i ciociari con 16. La posta in palio è alta, le difese saranno attente e la quota su meno di 3 gol totali è di valore.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.95 BET365

Risultato Esatto Finale Monza-Frosinone

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 2-2.

Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (11-6, +3.33)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.